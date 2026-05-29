La frase del tenista paraguayo Daniel Vallejo sobre una jueza que desató las críticas en Roland Garros: “Estos partidos tienen que arbitrarlos un hombre”

La jueza Ana Carvalho asiste al francés Moïse Kouamé en el duelo ante el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (Foto: Reuters/Guglielmo Mangiapane)

El paraguayo Daniel Vallejo quedó en la puerta de darle un triunfo histórico al tenis de su país en Roland Garros, pero su destacada actuación en el Grand Slam de polvo de ladrillo quedó empañada horas más tarde por sus declaraciones. El jugador de 22 años es foco de los medios del mundo por su frase sobre el rol de la umpire brasileña Ana Carvalho en la derrota en cinco sets ante la promesa local Moïse Kouamé.

“Este tipo de partidos tiene que arbitrarlos un hombre, es muy difícil que una mujer pueda hacerlo”, sentenció el actual 71° del mundo ante el medio especializado Clay. “Lo tiene que arbitrar un hombre, porque es un público muy pesado y hay que tener mucha fortaleza para ir en contra del público”, agregó.

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El sudamericano había cedido los dos primeros sets por 6-3 y 7-5 ante el francés de 17 años que recibió un wild card para acceder al cuadro principal y se convirtió en la sensación del torneo. Luego de remontar la distancia con un 6-3 y 6-2, llegó al set definitorio. Vallejo llegó a estar 5-2 adelante, pero se desmoronó. Kouamé se adueñó del boleto a la tercera fase con un 10-8 en el tiebreak del último parcial y luego de cinco horas de actividad en un Court Suzanne-Lenglen que vibró para empujar al local.

El francés de 17 años recibió el respaldo de los fanáticos franceses (Foto: Reuters/Guglielmo Mangiapane)

“El público fue muy desubicado, pero entiendo que están apoyando a su compatriota. Es un público bastante intenso y por eso ya estaba preparado, ya sabía que iba a ser así y la verdad que no me perjudicó a mí, sino que más que nada lo fortaleció a él”, sentenció ante el citado medio. “Creo que se tomó mucho tiempo muchas veces, tirado en el piso o haciendo tiempo de más. Y tampoco es normal que el público esté gritando durante un minuto seguido sin que se juegue. En un partido donde la parte física importa mucho, si das mucho tiempo a un jugador, obviamente que lo va a aprovechar. La verdad que es también difícil que un árbitro pueda manejar esta situación”, agregó con el foco puesto en el rol de Carvalho.

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"Lo tiene que arbitrar un hombre, porque es un público muy pesado y hay que tener mucha fortaleza para ir en contra del público" (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

El tenista paraguayo disputó por primera vez un main draw de un Grand Slam luego de las dos eliminaciones en las qualys de Australian Open que registró. Logró avanzar de fase gracias a la baja del británico Cameron Norrie cuando disputaban el segundo set y estuvo a punto de alcanzar la tercera fase ante Kouamé. En la conferencia de prensa posterior a su caída, ya había apuntado contra el rol del público francés y de la jueza.

“Probablemente el público tuvo un 90% de influencia en la derrota. El partido ya estaba completamente en mis manos. Fue muy difícil jugar con ese ambiente. Ahí estuvo realmente la diferencia. Entiendo perfectamente que el público francés quiera apoyar a sus jugadores, pero sinceramente creo que el árbitro no supo controlar la situación ni tener suficiente autoridad. La situación se desbordó un poco y el árbitro no hizo nada para cambiarlo. Es una pena que en un Grand Slam el público pueda influir tanto de esta manera”, expresó en conferencia de prensa.

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Y agregó: “El público influyó al cien por cien. Si este partido se jugaba en otra ciudad, él perdía seguro. Estaba 6-3, 6-2, 5-2 arriba y físicamente me sentía muy bien para cerrar el partido. Nunca había vivido un ambiente así en toda mi vida. En cada punto la grada gritaba muchísimo y también tienes que responder emocionalmente a eso. Y sinceramente él lo hizo muy bien”.

“Venía cerrando muy bien estos partidos. De hecho cuando saco para el 5-3 no juego tan mal el game, me mete dos devoluciones de winner que no lo venía haciendo. La verdad que el público fue la clave par que él gane. Porque estuvo muerto físicamente, o parecía eso. Ya en el tercer set, en el cuarto set, en el quinto set. Gano 6-2, 6-3, 5-2... El partido estaba prácticamente liquidado pero el público a partir del 5-2 empieza a hinchar por él todos los puntos durante un minuto, gritando, paraban y gritaban de vuelta. Hay que saber manejar eso, y él lo hizo de la mejor manera”, reflexionó en una nota con ESPN.

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Vallejo tenía el partido encaminado, pero el francés reaccionó en el quinto set (Foto: Reuters/Guglielmo Mangiapane)

Lo cierto es que los dichos de Vallejo sobre la umpire brasileña dieron la vuelta al mundo. El diario deportivo francés L’Equipe replicó sus frases “sexistas” y reflexionó: “Según Adolfo Daniel Vallejo, el género del árbitro puede influir en el desarrollo de un partido”. El periódico español AS se refirió a una posible reprimenda por las declaraciones: “Veremos si estas palabras acarrean una sanción para un Vallejo que no pudo frenar al fenómeno Moise Kouame en Roland Garros”. El periódico español Marca remarcó que el paraguayo hizo declaraciones “misóginas” y la Sexta de ese país definió lo sucedido como “machismo en Roland Garros”. El tema también llegó al periódico británico The Guardian y a la cadena Sky Sports.

Los medios del mundo pusieron el foco en las declaraciones de Vallejo (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Hay que tener en cuenta que los tenistas tienen un intervalo de 25 segundos entre puntos con un reloj que da la cuenta regresiva, aunque los árbitros pueden decidir cuándo comenzar la cuenta atrás si el contexto del estadio no está óptimo para reiniciar la actividad.

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Moïse Kouamé sacó el pasaje a la siguiente fase de Roland Garros (Foto: Reuter/Guglielmo Mangiapane)

“Gracias Roland Garros por hacerme vivir otra experiencia que voy acordarme toda la vida. 5 hrs de partido, viniendo de dos sets a cero en pleno sol. Intenté y creí hasta el final pero no se pudo dar. Con el corazón en la mano pero con la cabeza arriba, volviendo a casa para descansar y pensar en lo siguiente. Gracias a todos por el apoyo, hoy con todo el público en contra aún así se sentía el apoyo desde mi país", fue el posteo que realizó Vallejos en su Instagram, aunque por el momento no se expresó sobre sus dichos referidos a Carvalho.