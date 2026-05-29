Polvo del Sahara potenciará el calor y dificultará la visibilidad en República Dominicana

Una ciudad dominicana amanece bajo una densa bruma beige-grisácea causada por el polvo del Sahara, que oscurece el sol y difumina el horizonte urbano-costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una densa masa de polvo del Sahara afectará a gran parte de la República Dominicana durante las próximas 72 horas, originando un ambiente más seco, cielo opaco y temperaturas elevadas en todo el territorio nacional.

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informó que este fenómeno, que se desplaza desde África occidental cada año, tendrá impacto inmediato en la calidad del aire y en las condiciones climáticas de las provincias, principalmente en el norte y el Cibao.

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Según explicó INDOMET, la presencia del polvo sahariano favorecerá la disminución de lluvias y la persistencia de un calor intenso, con temperaturas máximas que oscilarán entre 30 °C y 35 °C (86 °F a 95 °F).

Los efectos serán más notorios en las zonas urbanas y costeras, donde se espera que la sensación térmica supere los valores habituales debido a la combinación de partículas en suspensión y un sistema anticiclónico que limita la formación de nubes.

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El organismo también advirtió que las personas con afecciones respiratorias, alergias o sensibilidad al polvo deben seguir las recomendaciones médicas y considerar restringir las actividades al aire libre.

Por lo que, las autoridades prevén una reducción significativa de lluvias en distintos momentos del día, principalmente durante las horas de mayor concentración de partículas. “Esta situación genera un ambiente típicamente seco, con cielos de aspecto grisáceo y escasas precipitaciones en la mayoría de las provincias”, precisó el informe de INDOMET.

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Entérate de las condiciones del tiempo para la República Dominicana. Este pronóstico incluye detalles sobre lluvias aisladas, la influencia de una masa de aire seco con polvo del Sahara, y recomendaciones para sobrellevar las altas temperaturas.

Durante el fin de semana, la previsión para mañana sábado 30 de mayo, indica que el sistema anticiclónico y la masa de polvo del Sahara mantendrán el predominio de un cielo opaco y la ausencia de lluvias en la mayor parte del país. No obstante, en horas de la tarde podrían registrarse chubascos aislados y posibles tronadas en localidades del noroeste, la zona fronteriza y la Cordillera Central. El domingo persistirá el ambiente caluroso y seco, aunque se prevén lluvias pasajeras en algunos sectores montañosos.

Las autoridades reiteran la recomendación de:

Evitar la exposición prolongada al sol

Usar ropa ligera y preferiblemente de colores claros

Permanecer en lugares frescos y bien ventilados

Ingerir suficiente agua

¿Qué es el polvo del Sahara y cuáles son sus implicaciones?

El polvo del Sahara consiste en una nube de diminutas partículas minerales que se desprenden de la superficie del desierto más grande del mundo, ubicado en África. Cada año, millones de toneladas de este polvo recorren el Atlántico impulsadas por los vientos alisios y alcanzan el Caribe, América Central y partes de América del Sur. Este fenómeno natural suele intensificarse durante los meses de primavera y verano en el hemisferio norte.

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Infografía editorial tipo checklist con recomendaciones clave para protegerse del polvo del Sahara y el calor extremo en República Dominicana, destacando la importancia de evitar el sol, usar ropa clara, ventilar espacios e hidratarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al arribar a la República Dominicana, el polvo sahariano provoca varios efectos ambientales y en la salud pública. Según el INDOMET, el principal impacto es la disminución de la humedad en la atmósfera y la reducción de la nubosidad, lo que se traduce en cielos opacos y un descenso en la frecuencia e intensidad de las lluvias. Esta situación favorece la acumulación de calor y aumenta la sensación térmica, especialmente en las ciudades.

En términos de salud, la entrada masiva de polvo del Sahara puede agravar afecciones respiratorias como el asma, la bronquitis o las alergias. Las finas partículas suspendidas en el aire pueden penetrar en las vías respiratorias y desencadenar síntomas en personas sensibles. Por ello, las autoridades médicas insisten en que quienes presenten síntomas como tos, dificultad para respirar o irritación ocular consulten a un profesional y eviten salir durante los picos de concentración de polvo.

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Ante el panorama previsto, las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones sanitarias y de protección civil. El fenómeno del polvo del Sahara, aunque habitual en esta época, puede tener consecuencias importantes en la salud y la vida cotidiana de la población dominicana.