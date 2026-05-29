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Se sortearon los cruces de la Copa Sudamericana con los rivales de River Plate y Boca Juniors: podría haber Superclásico en semifinales

Con el Millonario y Xeneize como principales candidatos, quedaron definidos los emparejamientos para ir en búsqueda de La Gran Conquista

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Cuadro de la Copa Sudamericana 2026 mostrando los equipos y sus respectivos enfrentamientos en las distintas fases, con el trofeo en el centro
Quedó definido el cuadro de la Copa Sudamericana 2026

Tras finalizar la fase de grupos de los dos máximos certámenes continentales de la región, quedaron definidos todos los cruces de los playoffs de la Copa Sudamericana. Y luego, este viernes, se llevó adelante el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana, que se realizó este viernes 29 de mayo en la sede de la Conmebol, ubicada en Luque, Paraguay. El evento dictaminó los cruces entre los primeros de cada grupo y los vencedores de estos emparejamientos entre los segundos de sus zonas y los terceros de la Copa Libertadores.

River Plate, que ya sabe lo que es levantar este trofeo, aguarda por su rival en octavos de final, ya que clasificó a esta instancia por ser el primero de su grupo. Los dirigidos por el Chacho Coudet se medirán en esa instancia ante el ganador del cruce de playoffs que protagonizarán Santa Fe (Colombia) y Caracas (Venezuela)

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Boca Juniors, uno de los máximos ganadores de este torneo, disputará los playoffs de la Copa Sudamericana tras finalizar tercero en su zona en la Copa Libertadores. El Xeneize se verá las caras con O’Higgins. Abrirá su serie en La Bombonera y todo se definirá en Chile. En caso de avanzar se verá las caras en octavos de final ante Recoleta de Paraguay.

De esta manera, en caso de que el Millonario y el Xeneize sigan avanzando en la competencia podrían verse las caras en semifinales

river vs blooming
River Plate, uno de los máximos candidatos a la Copa Sudamericana, espera rival en los octavos de final

Lanús, vigente campeón de la Copa Sudamericana, tendrá la oportunidad de revalidar su título, ya que disputará los playoffs de esta competencia al finalizar tercero en su grupo en la Copa Libertadores. El camino no será sencillo para los de Mauricio Pellegrino, ya que primero deberán ir nuevamente a la altura, al enfrentar a Cienciano. En caso de superar el conjunto peruano, en la siguiente fase se verá las caras con Botafogo de Brasil.

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Vale destacar que el sorteo estuvo limitado a los ocho equipos que conquistaron el primer lugar en sus respectivos grupos. Cada uno de estos clubes sabe a qué sector del cuadro avanzó, aunque sus rivales concretos quedarán pendientes hasta que finalicen los duelos de la fase de repechaje, los cuales ya estaban predeterminados.

¿Cómo se definieron los emparejamientos? El mejor tercero de la Copa Libertadores se verá las caras con el peor segundo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y así sucesivamente con cada uno de los equipos clasificados a los playoffs. De este modo, el mecanismo de clasificación prioriza el rendimiento obtenido en la fase de grupos.

Vale recordar que el calendario oficial de la competencia marca que la actividad de los Playoffs Sudamericana iniciará formalmente una vez que termine la cita mundialista de este año. Los partidos de ida están programados entre el 21 y el 23 de julio de 2026, en los estadios de los equipos provenientes de la Copa Libertadores. Una semana después, entre el 28 y el 30 de julio, tendrán lugar los encuentros de vuelta, en los que se definirán los clasificados a la siguiente ronda.

Los cruces de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026:

El cuadro de la Copa Sudamericana 2026 (@Sudamericana)
El cuadro de la Copa Sudamericana 2026 (@Sudamericana)

Llave A: Recoleta (Paraguay) vs Boca Juniors (Argentina) o O’Higgins (Chile)

Llave B: Atlético Mineiro (Brasil) vs Sporting Cristal (Perú) o Bragantino (Brasil)

Llave C: Botafogo (Brasil) vs Lanús (Argentina) o Cienciano (Perú)

LLave D: Olimpia (Paraguay) vs Independiente Medellín o Vasco da Gama (Brasil)

LLave E: River Plate (Argentina) vs Santa Fe (Colombia) o Caracas (Venezuela)

Llave F: City Torque (Uruguay) vs Nacional (Uruguay) o Tigre (Argentina)

Llave G: Macará (Ecuador) vs Universidad Central (Venezuela) o Santos (Brasil)

Llave H: San Pablo (Brasil) vs Bolívar (Bolivia) vs Gremio (Brasil)

Los cruces de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026:

Llave A: Bolívar (Bolivia) vs Gremio (Brasil)

Llave B: Sporting Cristal (Perú) vs Bragantino (Brasil)

Llave C: Independiente Medellín vs Vasco da Gama (Brasil)

Llave D: Boca Juniors (Argentina) vs O’Higgins (Chile)

Llave E: Nacional (Uruguay) vs Tigre (Argentina)

Llave F: Santa Fe (Colombia) vs Caracas (Venezuela)

Llave G: Lanús (Argentina) vs Cienciano (Perú)

Llave H: Universidad Central (Venezuela) vs Santos (Brasil)

El calendario de la Copa Sudamericana 2026:

Playoffs (16avos de final)

  • Partidos de ida: 21, 22 y 23 de julio (en la cancha de los equipos que bajan de la Libertadores).
  • Partidos de vuelta: 28, 29 y 30 de julio.

Octavos de final

  • Partidos de ida: 11 al 13 de agosto.
  • Partidos de vuelta: 18 al 20 de agosto.

Cuartos de final

  • Partidos de ida: 8 al 10 de septiembre.
  • Partidos de vuelta: 15 al 17 de septiembre.

Ganador A vs Ganador H (S1)

Ganador B vs Ganador G (S2)

Ganador C vs Ganador F (S3)

Ganador D vs Ganador E (S4)

Semifinales

  • Partidos de ida: 13 y 14 de octubre.
  • Partidos de vuelta: 20 y 21 de octubre.

S1 vs S4

S2 vs S3

Final

  • Sábado 21 de noviembre.
  • Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

Los premios que repartirá la Copa Sudamericana 2026

  • Playoffs: USD 500.000
  • Octavos de final: USD 600.000
  • Cuartos de final: USD 700.000
  • Semifinales: USD 800.000
  • Subcampeón: USD 2.500.000
  • Campeón: USD 10.000.000

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