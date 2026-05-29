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A puro baile por las calles de Budapest: la familia Latorre palpita la final de la Champions League

Desde temprano, Yanina, Diego y sus hijos Lola y Dieguito disfrutaron del Fan Fest y de los espacios emblemáticos organizados por la UEFA para los hinchas un día antes del choque entre el PSG y el Arsenal

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Los Latorre en Budapest: Fiesta y fútbol en la antesala de la Champions League

La previa de la final de la Champions League entre PSG y Arsenal en Budapest se vivió con una notable dosis de entusiasmo y participación familiar, especialmente con la presencia de la familia Latorre en las inmediaciones del estadio. Desde las primeras horas del viernes, el entorno ya mostraba la intensidad característica de los grandes eventos deportivos, con fanáticos de distintos países reuniéndose para compartir la espera y disfrutar de las propuestas que rodean al partido más esperado del año.

La familia Latorre fue una de las primeras en sumarse a las actividades previas, como lo revela su presencia en los accesos al estadio y en el reconocido Fan Fest, un espacio diseñado por la organización para que los hinchas puedan vivir la experiencia Champions más allá de la cancha. En este contexto, Yanina relató: “Buen día. Estamos frescos. Hoy ya estamos metidos en la Champions. Hay que ir al estadio todo el día. Nos estamos yendo al Fan Fest”. El clima de expectativa y alegría era evidente entre los integrantes del grupo, que incluyó a Lolita y Dieguito, junto con una amiga cercana, quienes se preparaban para una jornada extensa de actividades y celebración.

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Dos mujeres posan sonrientes frente a un cartel del Arsenal y la Champions League en Budapest. Un edificio clásico y la bandera de Hungría al fondo
La familia Latorre, apasionada del fútbol, posa entusiasmada frente a un mural del Arsenal y el logo de la Champions League, disfrutando de la previa del gran evento en Budapest.

La dinámica familiar se reflejó en los intercambios espontáneos y las bromas compartidas. Por ejemplo, durante uno de los videos registrados, Lola Latorre saludó con un simple “Hola, princesas.” y, poco después, Yanina volvió a marcar el tono distendido del grupo: “Oooh. Queremos tu vanidad. Hoy ya estamos palpitando el partido, ¿no?” Lola, por su parte, adelantó el plan nocturno y dejó entrever una anécdota: “Hoy nos vamos de tragos. Ay, no saben lo que nos pasó ayer. ¿Lo puedo contar acá?” A lo que Yanina respondió entre risas, sugiriendo misterio sobre lo ocurrido la noche anterior.

Las imágenes aportadas permiten reconstruir el clima de fiesta que se vivía en Budapest, donde el Fan Fest se convirtió en el punto de encuentro para hinchas de todas las edades. Se observaron actividades de animación, música y espacios de interacción pensados para el disfrute antes del partido. La familia Latorre, como muchos otros asistentes, participó activamente de estas propuestas, sumándose al baile y el canto colectivo mientras sonaban los himnos y canciones asociadas al torneo.

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Cuatro personas, dos adultos y dos jóvenes, posan junto a un balón gigante de la Champions League frente a un edificio con columnas y murales en Budapest
La familia Latorre posa sonriente frente al balón gigante de la UEFA Champions League en Budapest, disfrutando de la atmósfera previa al gran evento futbolístico.

La atmósfera en la ciudad combinó el colorido de las camisetas, la presencia de banderas y la convivencia entre seguidores de ambos equipos, además de los neutrales. Los organizadores dispusieron áreas temáticas, intervenciones urbanas y espacios de fotografía, como la gigantografía del plantel del Arsenal y la instalación de una pelota gigante de la UEFA Champions League, elementos que se transformaron en símbolos de la jornada.

En la primera fotografía, parte de la familia Latorre posa junto a la gigantografía del equipo titular del Arsenal -del que Diego es simpatizante confeso- ubicada frente a una fachada arquitectónica imponente decorada con columnas y murales. El entusiasmo se evidencia en la expresión corporal y la consigna escrita: “Vamoooooooooooooooo”, que transmite la energía del momento y la identificación con el club de Londres.

Mujer con gafas de sol sonríe abrazando un balón gigante blanco y negro de la UEFA Champions League, en un espacio abierto con un edificio de arquitectura clásica al fondo
Lola Latorre posa alegremente con un balón gigante de la UEFA Champions League en Budapest, capturando la emoción previa al esperado evento deportivo.

Otra imagen reúne a Yanina, Diego y Lola frente a la enorme pelota de la Champions League, situada en el mismo entorno monumental. El balón, con el logo del torneo y la firma de la marca deportiva, se convirtió en uno de los íconos fotográficos de la jornada, invitando a los presentes a interactuar y capturar recuerdos únicos junto a familiares y amigos.

En la tercera imagen, Lola se muestra abrazando la pelota gigante, con una actitud de alegría y asombro, resumida en la exclamación: El fondo arquitectónico y las banderas presentes refuerzan la atmósfera internacional y la magnitud del evento deportivo.

La presencia de la familia Latorre en Budapest no solo evidencia su pasión por el fútbol, sino también la tendencia creciente de convertir los grandes partidos en experiencias colectivas y familiares. La participación activa en el Fan Fest y la interacción con los elementos simbólicos del torneo reflejan la manera en que estos eventos trascienden lo meramente deportivo para convertirse en espacios de encuentro y celebración social.

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