La inversión privada supera los 200 millones de dólares en el Centro Histórico de San Salvador

La modernización del Centro Histórico de San Salvador transforma la economía y la vida urbana, atrayendo turismo e impulso comercial. /(Mitur)

La inversión privada proyectada en el Centro Histórico de San Salvador ha superado los 200 millones de dólares, posicionando la zona como epicentro del desarrollo económico y turístico en El Salvador, según confirmó Manuel Rodríguez Joaquín, director de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN) y gerente de Relaciones Internacionales de San Salvador Centro.

“Superamos los 200 millones en inversión proyectada en un solo espacio. Estas son cifras que también son históricas para el país; esto no sería posible sin el clima de seguridad”, indicó el funcionario.

Asimismo, calificó esta cifra como un “récord para cualquier espacio” dentro de El Salvador, destacando que el proceso de recuperación urbana y modernización ha transformado la fisonomía y la economía de la capital.

Durante una entrevista, Rodríguez Joaquín subrayó la magnitud del cambio experimentado. “El espacio es vibrante, lleno de vida. Vemos a familias disfrutar en paz y a inversionistas recuperar la confianza”, dijo. El funcionario atribuyó este giro a la visión estratégica de Nayib Bukele, quien inició la revitalización durante su gestión como alcalde, y al apoyo coordinado de la administración municipal actual encabezada por Mario Durán.

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El Centro Histórico de San Salvador recibe más de 1.8 millones de visitantes en periodos vacacionales y se consolida como destino turístico y cultural./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de modernización, según explicó Rodríguez Joaquín, ha tenido como ejes la seguridad, la simplificación administrativa y la transparencia. La creación de APLAN permitió centralizar los trámites para la inversión y agilizar los procesos, eliminando la burocracia que anteriormente desincentivaba a empresarios y emprendedores.

“La ventanilla única de APLAN es la única de este tipo en el país para la atención de inversionistas y empresarios. Ahora, cualquier trámite puede realizarse en un solo lugar y no se puede demorar más de noventa días hábiles. Si se excede ese plazo, opera un silencio positivo, lo que obliga a la eficiencia”, detalló el funcionario.

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El impacto de esta estrategia se refleja en la llegada de firmas internacionales como Marriott, la reapertura de franquicias salvadoreñas de renombre y la consolidación de una oferta comercial y gastronómica diversa, que abarca desde cafeterías reconocidas en rankings globales hasta emprendimientos locales. “Hemos alcanzado el nivel de calidad que permite que cafeterías del Centro Histórico estén ya nominadas dentro de las cien principales del mundo”, resaltó Rodríguez Joaquín.

La recuperación física del Centro Histórico se ha desarrollado en varias fases. Actualmente, más del 90 % del área delimitada, que abarca cerca de 250 cuadras, ha sido intervenida. Las acciones incluyen la rehabilitación de plazas históricas como Libertad, Morazán y Barrios, la mejora de calles y aceras, el soterrado de cableado eléctrico y la modernización de redes hidráulicas. La intervención también ha significado la reubicación de comerciantes informales a mercados municipales y la integración de estos al sistema formal.

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La variedad de negocios abiertos en el Centro Histórico incluye franquicias, marcas salvadoreñas, cafeterías y comercios minoristas. (Foto cortesía APLAN)

“El municipio de San Salvador Centro tiene más de treinta y cuatro mercados municipales que ahora ofrecen condiciones adecuadas para los comerciantes, quienes antes ocupaban el espacio público por falta de alternativas”, explicó el funcionario.

En el aspecto legal y regulatorio, la autoridad ha sido certificada bajo la norma ISO 37001 antisoborno, y todos los trámites se encuentran supervisados por el Organismo de Mejora Regulatoria. “Podemos garantizar que todos los trámites se ejercen en un ambiente en el que se evita cualquier tipo de soborno o corrupción y existen mecanismos adecuados de denuncia”, indicó.

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La transformación del Centro Histórico ha producido un efecto multiplicador en la economía. Según datos proporcionados por APLAN, el área ha recibido más de 1.8 millones de visitantes durante periodos vacacionales y hasta 500,000 personas en Semana Santa. “El Centro Histórico se consolida como destino turístico y cultural. Eventos como festivales, actividades culturales y deportivas de alcance internacional, como el Ironman y la próxima Olympic Run, convierte el área en referente nacional”, afirmó Rodríguez Joaquín.

El crecimiento comercial ha favorecido tanto a grandes corporaciones como a pequeños emprendedores. “Los trámites son iguales para todos. La misma atención que damos a una gran empresa la damos a cualquier emprendedor”, sostuvo el director de APLAN. Además, la entidad trabaja con organizaciones como la oenegé española CESAL para capacitar a jóvenes en gastronomía y facilitar su inserción laboral en restaurantes, cafés y bares de la zona.

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Los eventos artísticos atraen una gran cantidad de turistas nacionales e internacionales al Centro Histórico de San Salvador. /(Foto de Marvin RECINOS / AFP)

En materia de incentivos, la ley de creación de APLAN establece facilidades y exenciones fiscales tanto a nivel nacional como municipal para quienes inviertan en el Centro Histórico, lo que incrementa el atractivo de la zona para el capital extranjero y la diáspora salvadoreña. “La seguridad jurídica le da al inversionista la tranquilidad de que las reglas no van a cambiar después de realizar una inversión”, remarcó Rodríguez Joaquín.

Las metas para el cierre de 2026 incluyen superar el volumen de inversión registrado hasta la fecha, fortalecer la proyección internacional del Centro Histórico y mantener la recuperación de espacios públicos. “Nuestro compromiso es continuar este proceso para que cada actividad cultural, cada celebración, encuentre un centro histórico mejor y que la población recupere el orgullo por este espacio”, aseguró.

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El funcionario concluyó asegurando que el trabajo no es “temporal, sino algo que las futuras generaciones podrán disfrutar en una ciudad donde la confianza del ciudadano y del inversionista se recupera día a día”.