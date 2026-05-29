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Bolivia: reportan el hallazgo de droga en la celda del hijo del expresidente Luis Arce

Marcelo Arce Mosqueira cumple detención preventiva desde marzo de este año en el marco de una investigación que lo acusa de legitimación de ganancias ilícitas y otros delitos

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Luis Marcelo Arce
El hijo mayor del expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido en el marco de una investigación por legitimación de ganancias ilícitas.

Medios bolivianos informaron sobre el hallazgo de sustancias controladas en la celda del hijo del expresidente Luis Arce (2020-2025) en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra.

Según autoridades penitenciarias, el hallazgo se produjo durante una requisa ejecutada por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) junto a personal de Régimen Penitenciario, en el pabellón PC-6 del recinto penitenciario cruceño, donde se encuentra recluido Luis Marcelo Arce Mosqueira desde marzo de este año.

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El reporte preliminar, citado por el periódico La Razón, indica que durante la intervención se encontraron sobres con presunta droga y otros objetos que están prohibidos dentro del penal. Las sustancias fueron secuestradas para su análisis correspondiente y se espera un informe oficial.

Entre tanto, las autoridades penitenciarias iniciaron una investigación interna para establecer la forma en la que ingresaron al penal las sustancias controladas y otros objetos que no están permitidos dentro de la cárcel.

Imagen de archivo del ingreso al penal de Palmasola en Santa Cruz de la Sierra. (Reuters)
Imagen de archivo del ingreso al penal de Palmasola en Santa Cruz de la Sierra. (Reuters)

Luis Marcelo Arce Mosqueira, el hijo mayor del exmandatario, enfrenta cargos por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito y daño económico al Estado.

El caso, radicado en un juzgado anticorrupción de Santa Cruz, investiga a Arce Mosqueira por supuestas negociaciones irregulares relacionadas con recursos estratégicos del Estado.

El proceso tiene como antecedente denuncias formuladas en 2023, cuando se lo acusó —con base en fotografías y una grabación que se difundió públicamente— de actuar como intermediario entre el Estado boliviano y empresas extranjeras interesadas en proyectos de litio, pese a no ocupar un cargo público.

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El fiscal Néstor Tórrez señaló que Arce Mosqueira “conjuntamente con su núcleo familiar en la función pública, habría utilizado recursos económicos” para adquirir bienes en La Paz y Santa Cruz, además de realizar movimientos en el sistema financiero. Tórrez precisó que el Ministerio Público cuenta con seis meses para completar la investigación, que incluirá auditorías financieras y jurídicas.

El expresidente Luis Arce al ingresar a la cárcel de San Pedro, en La Paz, Bolivia, el 12 de diciembre de 2025. REUTERS/Claudia Morales
El expresidente Luis Arce al ingresar a la cárcel de San Pedro, en La Paz, Bolivia, el 12 de diciembre de 2025. REUTERS/Claudia Morales

Arce Mosqueira había sido detenido anteriormente a raíz de una denuncia de violencia familiar presentada por su expareja. En octubre de 2025, fue liberado con medidas sustitutivas tras el retiro de la denuncia por parte de la víctima, luego de un supuesto proceso de conciliación.

Los otros hijos de Arce también están en la mira de Justicia. El segundo hijo varón, Rafael Ernesto, fue acusado de irregularidades en el desarrollo de un proyecto agrícola. A raíz de una investigación periodística de la plataforma Connectas, se descubrió que accedió junto a su hermana Camila a varios créditos bancarios por un total de 9,1 millones de dólares, cuando ambos estaban en sus veintes y no tenían antecedentes empresariales ni en el rubro agrícola.

Según el reportaje, el terreno de 2.100 hectáreas que compraron en Santa Cruz está parcialmente superpuesto a un área protegida que destinaron al cultivo de maíz y soya. Para este proyecto habrían sido beneficiados con flexibilidades normativas y la construcción de un puente y habrían, además, vulnerado una pausa ecológica que prohibía la quema de tierra durante una emergencia de incendios forestales.

A los líos judiciales que enfrentan los hijos de Arce, se suma la detención del exmandatario, acusado de haber abandonado a una mujer embarazada, una exalta funcionaria estatal con la que presuntamente tuvo un hijo y que, según la denunciante, el jefe de Estado se negó a reconocer. En paralelo, Arce enfrenta acusaciones por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, destinados a proyectos de desarrollo indígena y rural, cuando era ministro de Economía, bajo el gobierno de Evo Morales (2006-2019).

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