Trump exigió que Irán acepte sus términos y dijo que tomará una decisión final en breve: “Me reuniré ahora en la Sala de Situación”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que se prepara para tomar su “decisión final” sobre un posible acuerdo con Irán.
“Voy a mantener ahora una reunión en la Sala de Situación para tomar una decisión final”, escribió en su red Truth Social, al tiempo que dio a conocer las condiciones de su país para alcanzar un acuerdo de paz con el régimen de Teherán.
“Irán debe comprometerse a no poseer jamás un arma nuclear ni una bomba atómica. El estrecho de Ormuz debe abrirse de inmediato, sin peaje, para el libre tránsito marítimo en ambas direcciones. Todas las minas submarinas (bombas), si las hubiera, serán desactivadas (hemos eliminado, mediante detonación, numerosas minas con nuestros potentes dragaminas submarinos. Irán completará la eliminación o detonación inmediata de las minas restantes, ¡que no serán muchas!). Los barcos atrapados en el estrecho debido a nuestro asombroso e inédito bloqueo naval, que ahora se levantará, podrán iniciar el proceso de regreso a casa. ¡Salúdenlos a sus esposas, esposos, padres y familias de mi parte, su presidente favorito!“, comenzó su mensaje en la red social.
Y siguió: “El material enriquecido, a veces denominado ‘polvo nuclear’, que yace enterrado a gran profundidad bajo montañas prácticamente derrumbadas tras el ataque de nuestro potente bombardero B-2 hace 11 meses, será desenterrado por Estados Unidos (que, según se ha acordado, es el único país, junto con China, con la capacidad mecánica para hacerlo), en estrecha coordinación con la República Islámica de Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica, y DESTRUIDO“.
Luego indicó que “no se intercambiará dinero hasta nuevo aviso" y que “se han acordado otros asuntos de mucha menor importancia“.
Por último, anunció: “Me reuniré ahora en la Sala de Situación para tomar una decisión final. ¡Gracias por su atención a este asunto!“.
Noticia en desarrollo
