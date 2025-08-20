Salud

5 hábitos diarios que pueden transformar la salud en 90 días

De acuerdo con Dan Lawrence, referente internacional entrenamiento y bienestar, el secreto para sostener el cambio está en la constancia y el registro de avances, ya que esto refuerza la disciplina y permite alcanzar metas ambiciosas a largo plazo

Por Dante Martignoni

El ejercicio regular y la movilidad protegen las articulaciones y previenen lesiones a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dan Lawrence, entrenador de alto rendimiento y fundador de Perform365, sostiene que los “no negociables” funcionan como el pegamento que mantiene unido todo sistema de salud y rendimiento.

Estos principios garantizan constancia incluso en ausencia de motivación, según sus declaraciones a The Independent. Lawrence compartió con este medio cinco hábitos diarios que, mantenidos durante 90 días, pueden transformar la salud, el estado físico y los niveles de energía de cualquier persona, sin importar el punto de partida.

La relevancia de los hábitos diarios, de acuerdo con Lawrence y The Independent, se basa en su capacidad de generar cambios sostenibles y duraderos. Mientras los intentos de transformación radical tienen riesgo de abandono, pequeñas acciones constantes permiten acumular beneficios a largo plazo.

El entrenador afirmó que cuando los hábitos se vuelven “no negociables”, eliminan la fatiga de decisión y refuerzan la disciplina durante el estrés o la falta de motivación. “Pequeñas acciones, realizadas diariamente, se traducen en resultados reales que generan cambios importantes”, explicó.

Definir metas específicas permite transformar la motivación en disciplina sostenible (Crédito: Freepik)

El concepto de “no negociables” implica acciones diarias a las que la persona se compromete sin excusas, pese a las circunstancias. Según Lawrence, la diferencia entre “lo intentaré” y “lo haré” se encuentra en la firmeza de estos compromisos.

Establecer hábitos asequibles y manejables, permite mantener la disciplina incluso ante agendas imprevisibles o situaciones de presión. La disciplina adquirida a través de estos principios impacta otras áreas de la vida y fortalece la capacidad de alcanzar objetivos ambiciosos.

Los cinco hábitos diarios esenciales

Lawrence, citado por The Independent, recomendó los siguientes hábitos diarios:

1. Moverse más

El entrenador introduce el concepto de NEAT (termogénesis por actividad sin ejercicio), que incluye todo movimiento realizado fuera del entrenamiento estructurado.

Caminar hasta las tiendas, preferir las escaleras, realizar tareas domésticas o cargar bolsas de la compra son ejemplos de NEAT. “El movimiento diario es uno de los factores más ignorados para la salud y la composición corporal a largo plazo”, afirmó Lawrence a The Independent.

El movimiento diario, conocido como NEAT, es fundamental para la salud cardiovascular y la pérdida de grasa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de apoyar la salud cardiovascular, el NEAT contribuye significativamente al gasto calórico cotidiano sin radares, ni comunicación por radio, ni añadir estrés adicional al cuerpo. Quienes mantienen un NEAT elevado suelen perder grasa y sostener el peso de manera más eficaz.

2. Ejercitarse regularmente

El entrenador llama a comprometerse con una rutina diaria de entrenamiento, que puede consistir en correr, ir al gimnasio, realizar ejercicios en casa o asistir a clases.

En los días de descanso, sugirió rutinas de movilidad suaves para preservar la salud articular y evitar lesiones. “El ejercicio fortalece; la movilidad protege”, resumió. La combinación de ambas prácticas mejora las posibilidades de mantener la forma y evitar lesiones a largo plazo.

3. Beber más agua

Otra de las recomendaciones fue consumir al menos dos litros de agua al día. “La hidratación favorece la concentración, la recuperación y el rendimiento”, aseguró.

Beber al menos dos litros de agua al día favorece la concentración, la recuperación y el rendimiento físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según estudios referenciados por el entrenador, perder apenas un 2% del peso corporal por deshidratación puede afectar notablemente el rendimiento físico y cognitivo.

4. Limitar el consumo de alcohol

Lawrence no propone eliminar totalmente el alcohol, sino adoptar una actitud más consciente respecto a la cantidad ingerida.

Reducir el consumo de alcohol mejora el sueño, el equilibrio hormonal y la recuperación, lo que se traduce en más energía, mejor composición corporal y mayor concentración diaria”, explicó. Un ejemplo de moderación es sustituir la botella por una copa de vino.

5. Establecer un objetivo de proteínas

El especialista aconsejó un consumo mínimo de 125 gramos de proteína al día, o dos gramos por kilogramo de peso corporal en quienes desean desarrollar masa muscular.

Un objetivo diario de proteínas ayuda a reparar músculos, controlar el apetito y promover el envejecimiento saludable (Crédito: Freepik)

“La proteína repara los músculos y ayuda a controlar el apetito”, indicó. Este nutriente resulta clave para el rendimiento, la pérdida de grasa y el envejecimiento saludable, ya que contribuye al crecimiento, mantenimiento y reparación de los tejidos.

Incorporación gradual y beneficios

El experto aconsejó introducir estos hábitos de forma progresiva y adaptada a cada persona. No es necesario aplicar los cinco al mismo tiempo; comenzar con uno o dos y sumar los demás facilita la constancia.

Según Lawrence, tras 90 días, se observan mejoras en la capacidad física, movilidad, fuerza, composición corporal, niveles de energía, confianza y bienestar. Destacó la importancia de la disciplina y el control diario para alcanzar resultados duraderos, respaldando la idea de que una mejora diaria del 1% puede tener un gran impacto a largo plazo.

Para establecer hábitos no negociables, propuso identificar un objetivo principal, definir las acciones diarias asociadas y llevar un registro sencillo del progreso. Mantener pequeños cambios diarios impulsa transformaciones profundas en la salud y el estilo de vida, acercando a las personas a sus objetivos más ambiciosos.

