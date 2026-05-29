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La Ciudad habilitó el nuevo ramal del Puente Labruna: como impactará en la zona de River y Ciudad Universitaria

El tramo inaugurado reorganiza accesos viales y flujo vehicular en los alrededores del barrio de Núñez. Cuáles son los cambios

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Así se rehabilitó el nuevo carril del Puente Labruna

El gobierno porteño habilitó ayer el nuevo ramal del Puente Labruna en el barrio de Núñez, con doble carril por sentido. La apertura, que forma parte de la primera etapa de ampliación, apunta a reorganizar el tránsito en el entorno que comparte Ciudad Universitaria, el estadio de River Plate y el Parque de la Innovación.

En el Gobierno de la Ciudad, estimaron un impacto de 350 mil personas por día.

La obra sumó un puente paralelo al existente y cambió sentidos de circulación en calles clave para mejorar los accesos a la autopista Lugones.

También se ajustaron semáforos sobre Avenida del Libertador y se reubicaron paradas de colectivos en la zona, de acuerdo con la misma comunicación oficial.

Desde la habilitación, la avenida Udaondo y la calle Campos Salles funcionan como un par vial para ordenar los flujos hacia y desde la autopista.

La Ciudad habilitó el nuevo ramal del Puente Labruna
La Ciudad habilitó el nuevo ramal del Puente Labruna

Udaondo quedó como mano única en dirección a Avenida del Libertador, mientras que Campos Salles pasó a ser la salida hacia la autopista Lugones desde Libertador.

En paralelo, el giro a la izquierda que antes se realizaba hacia Udaondo entre Iberá y Quesada se trasladó a la intersección de Libertador con Campos Salles, tras la reprogramación semafórica informada por la Ciudad.

Las paradas de las líneas 28 y 42 también cambiaron: en sentido a Libertador mantienen la traza por Udaondo, y en sentido hacia Lugones, Cantilo o Ciudad Universitaria se ubican sobre Campos Salles.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, recorrió los trabajos junto al ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, y el presidente de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), Juan Pablo Fasanella, informó la Ciudad.

La Ciudad habilitó el nuevo ramal del Puente Labruna
La Ciudad habilitó el nuevo ramal del Puente Labruna

Seguimos haciendo obras en la Ciudad. Ya habilitamos la primera etapa del nuevo Puente Labruna”, expresó Jorge Macri, en su cuenta oficial de redes sociales. “Estamos haciendo una obra estratégica que transforma una zona clave de la Ciudad. Mejoramos la conectividad, ordenamos la circulación y eliminamos barreras urbanas para que miles de vecinos se muevan de manera más rápida y segura”, dijo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien supervisó la obra junto al ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, y al titular de AUSA, Juan Pablo Fasanella.

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Bereciartua sostuvo que “cambio de sentido” permite ordenar el tránsito y aumentar la capacidad vehicular en un área de alta demanda.

“Con este cambio de sentido, no solo se ordena el tránsito, también se simplifican los accesos y egresos del Puente Labruna y se aumenta la capacidad vehicular; esto va a agilizar los viajes en una zona de altísima concurrencia”, explicó el ministro de Movilidad e Infraestructura.

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La ampliación prevé en etapas siguientes una pasarela peatonal de 4 metros de ancho y una bicisenda de 2,40 metros, según el plan de obra difundido por el Gobierno porteño.

La Ciudad habilitó el nuevo ramal del Puente Labruna
La Ciudad habilitó el nuevo ramal del Puente Labruna

El proyecto incluye dos nuevas conexiones vehiculares para facilitar el ingreso a Lugones desde el puente y una nueva subida desde Cantilo.

También contempla explanadas y espacios de descanso, áreas de juegos para niños y sectores deportivos, además de zonas para actividades gastronómicas, dentro de un esquema de parquización integral del entorno.

A menos de dos kilómetros, la Ciudad proyecta el Anillo La Pampa: un túnel bajo la avenida Lugones y las vías del tren, más un puente peatonal en forma de anillo sobre la autopista Illia, según la información oficial.

La obra apunta a conectar la ciudad con el Río de la Plata y el Aeroparque Jorge Newbery y a reducir tiempos de traslado en esa zona.

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