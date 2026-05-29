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Los hermanos Simeone fueron en familia a ver Rocky después de una noticia muy especial: la ovación del público

Giovanni, Gianluca y Giuliano Simeone asistieron con sus esposas Giulia Coppini, Eva Bargiela e Irene Ariza al gran espectáculo de Nico Vázquez. Un rato antes, el menor de la dinastía había sido confirmado por Lionel Scaloni en la lista para el Mundial

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Giovanni, Gianluca y Giuliano Simeone asistieron con sus esposas al gran éxito de la cartelera porteña

Los hermanos Simeone eligieron Rocky para disfrutar de un plan en familia con aroma de festejo. Giovanni, Gianluca y Giuliano —los tres hijos que el Cholo tuvo con Carolina Baldini— ocuparon sus butacas en la platea del Teatro Lola Membrives junto a sus respectivas parejas: Giulia Coppini, Eva Bargiela e Irene Ariza para asistir a uno de los espectáculos más importantes de la cartelera porteña.

La noche tuvo un momento especial. Desde el escenario, Nico Vázquez los nombró ante el público, y la sala entera respondió con una ovación para los tres futbolistas. Después de la función, el encuentro continuó en los camarines, donde se sacaron una foto con el protagonista y con su pareja Dai Fernández, quien interpreta a la inolvidable Adrian.

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La salida fue, también, una postal de familia en un momento de plenitud para los Simeone. Giovanni llegó con Giulia Coppini, su esposa, con quien en enero de 2026 dio la bienvenida a Tullio Pablo, el primero de sus hijos. Gianluca lo hizo junto a la modelo Eva Bargiela, madre de Faustino, que en abril celebró sus seis meses de vida. Y Giuliano estuvo acompañado por Irene Ariza, la española graduada en Administración de Empresas que comparte su vida en Madrid y que, según él mismo contó, es quien lo baja a tierra cuando llega del entrenamiento.

Grupo de seis personas: tres hombres sonrientes agachados, uno con aspecto de boxeador herido, y tres mujeres sonrientes de pie, en un escenario oscuro
Arriba, Eva Bargiela, Irene Ariza y Giulia Coppini. Abajo, Gianluca, Giuliano y Giovanni Simeone junto a Nico Vázquez como Rocky

En el caso del menor de los hermanos tuvo un condimento especial. Un rato antes, Lionel Scaloni había dado la tan ansiada lista para el Mundial y su nombre es uno de los 26 que defenderá el título logrado en Qatar. Con este debut mundialista, seguirá los pasos de su padre, quien defendió a la albiceleste en Estados Unidos 94, Francia 98 y Corea - Japón 2002.

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Cuando Messi también fue a ver Rocky

Los hermanos Simeone no son los primeros referentes del fútbol argentino en ocupar una butaca del Lola Membrives. En septiembre de 2025, Lionel Messi asistió a una función a horas del partido ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.

Al terminar la obra, Vázquez lo invitó a subir al escenario. Messi habló ante el público: “La verdad que fue espectacular. Son unos fenómenos todos. Para mí, esta es una noche muy, muy especial”. Luego agregó: “Te lo había prometido que iba a venir, tenía que venir. Por suerte pude venir, pude disfrutarlo, pude estar acompañado de mi familia”.

Grupo de ocho personas en un escenario, uno vestido de boxeador ensangrentado. Al fondo, un ring de boxeo y palcos de teatro con decoración roja y dorada
Dai Fernández, coprotagonista de Rocky y pareja de Nico Vázquez también posó para la foto

La salida del teatro desbordó la calle Corrientes. El público lo esperaba en la vereda y lo despidió con cánticos mientras Messi era escoltado por Vázquez y su equipo de seguridad hasta el auto que lo trasladó de regreso a la concentración.

No era la primera vez que Messi asistía a un espectáculo del actor. En marzo de 2023, meses después de la consagración de Argentina en Qatar, había visto Tootsie, la obra que Vázquez protagonizaba junto a Julieta Nair Calvo, y también había recibido la ovación del público esa noche.

Rocky, el fenómeno que no para

Rocky no es solo una obra de teatro. Es la adaptación no musical de la película de Sylvester Stallone que Nico Vázquez protagoniza y codirige en el Lola Membrives, y que en su segunda temporada alcanzó 101 mil espectadores en 101 funciones, todas con localidades agotadas. Semanas atrás, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la declaró de Interés Cultural, sumando distinciones a su palmarés.

Cuatro hombres posan sonrientes en un escenario. El del centro viste como boxeador herido, con shorts blancos, vendajes y sangre falsa. Los otros tres visten oscuro
Los hermanos Simeone posan junto a Nico Vázquez caracterizado como Rocky

El espectáculo ganó el ACE de Oro a la mejor producción y sumó otros siete galardones en la última edición de los premios al teatro. Vázquez arrancó el proyecto junto al productor Gustavo Yankelevich para obtener los derechos de una versión no musical, a diferencia de la realizada en Broadway. El proceso de adaptación del guion, a cargo de Mariano Demaría y el traductor Fernando Masllorens, llevó más de nueve meses.

La escenografía, diseñada por Tato Fernández, recrea ocho lugares de la historia original. El elenco y el equipo técnico suman 90 personas. El propio Stallone pidió imágenes de la versión argentina tras sorprenderse por una convocatoria de público superior a la de Broadway.

Fotos: Gentileza Prensa

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