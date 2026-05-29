“Es un error garrafal”: la crítica de un experto y la provocación de un eterno rival sobre la primera Ferrari eléctrica

El nuevo Ferrari Luce, el primer vehículo 100% eléctrico de la marca, sigue siendo objeto de fuertes críticas en el mundo del automóvil. (Ferrari)

El polémico diseño de la Ferrari Luce, el primer modelo 100% eléctrico de la marca italiana, sigue siendo uno de los temas de conversación del mundo del auto a varios días de su develación en público el pasado lunes.

Aunque con el correr de los días parece estar cada vez más claro que lo que quiso hacer la cúpula de Maranello fue diferenciar completamente este auto de los Ferrari convencionales -precisamente por su tren de propulsión inédito para la marca-, la gran crítica es que el auto no guarda ninguna referencia al ADN de la marca italiana.

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El auto sale de lo común no sólo por lo estético, sino también por el concepto que representa, ya que es una berlina de cuatro puertas de grandes dimensiones, que tiene capacidad para cinco pasajeros, lo que también es una novedad para la marca más allá de su tecnología.

Sin embargo, lo que parece sobresalir por sobre cualquiera de estos aspectos es el objetivo del auto en sí mismo, claramente destinado a un nuevo público, como manera de extender el alcance de una marca que construyó su mística alrededor de los autos deportivos de alto rendimiento y las carreras de Fórmula 1, como máxima expresión de potencia y velocidad.

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Lamborghini publicó una imagen de su Revuelto híbrido en el mismo color que el Ferrari Luce, sumándose a la crítica de su rival eléctrico. (Lamborghini)

De hecho, apenas unas horas después del lanzamiento del Ferrari Luce, uno de sus eternos rivales históricos, incluso personales entre los dos creadores de ambas marcas, Lamborghini, aumentó aún más la polémica al hacer posteo de X con cuatro imágenes de un modelo Revuelto Hybrid V12 casualmente de color celeste, acompañado de una leyenda que decía “Orgullosos de mantenerte soñando”, en clara alusión a los amantes de los autos deportivos extremos como los que fabrican ambas marcas italianas.

El análisis de un experto

Juan Manuel Díaz, diseñador argentino que fue jefe de diseño en Alfa Romeo y Audi, y tuvo a su cargo proyectos icónicos y revolucionarios como el Alfa Mito o el Audi RS Q e-tron para competir en el Rally Dakar, es palabra autorizada para dar su opinión, no sólo porque conoce el tema sino porque también conoce al director de diseño de Ferrari, Flavio Manzoni.

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“A Manzoni lo conozco de mi tiempo en Alfa Romeo, él estaba en Lancia. Es un gran profesional y gran diseñador. Creo que tanto él como el centro de diseño de Ferrari, que hacen cosas muy expresivas, no tienen nada que ver con este auto. Hasta me animo a decir que debe haber habido algún problema interno muy fuerte cuando se decidió darle a estos dos grandísimos diseñadores industriales y de renombre como Jony Ive y Marc Newson el diseño del auto, porque al ser la primer Ferrari eléctrica, seguramente, más allá de lo que el marketing diga, hubiera querido hacerla él y no que se la den a otro”, dijo el argentino como introducción al tema del momento.

Juan Manuel Díaz fue jefe de diseño en Alfa Romeo y Audi. Su análisis del concepto del Ferrari Luce para Infobae

En su análisis de la silueta y el concepto del auto, Díaz no dudó en señalar su desaprobación.

“Creo que el producto es totalmente errado. No tiene nada que ver con Ferrari, no tiene nada que ver con el futuro del diseño del automóvil, porque es algo que no tiene expresión, no tiene expresividad. No hay un solo elemento que uno diga: ‘Mirá qué bueno esto como tema para desarrollarlo’. Creo que hay un error grande de parte del marketing, creyendo que el diseñador del iPhone o de una tablet iba a hacer que este proyecto sea un éxito; es un error garrafal”, sentenció.

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Incluso, analizando en profundidad cada parte del auto, el argentino fue por algo sobre lo que no se habían leído tantas críticas: el interior del Ferrari Luce.

“Es espantoso. Para mí es mucho más feo el interior que el exterior. El interior parece los tableros de auto que yo me hacía en mi casa cuando era chico, agarrando una caja, agarrando el frisbee. Creo que ahí hay un grave error, un grandísimo error de parte de marketing. Y bueno… las críticas al auto lo demuestran”, sentenció.

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Segun opina Juan Manuel Díaz, "el interior es mucho más feo que el exterior". (Ferrari)

Justamente, la mirada de este diseñador, que tuvo que lidiar siempre con los procesos de desarrollo de nuevos vehículos en las grandes marcas, intentando que diseño y marketing se pongan de acuerdo, apunta al resultado de ventas que logre tener el auto.

“Como digo siempre, lo que manda es el mercado. Generalmente, a este tipo de productos así, tan discutidos, no le veo mucho futuro. Salvo que Ferrari le meta presión a los concesionarios para matricular autos sin que sean vendidos y poder declarar que el auto se vende, que ese también es un gancho de marketing”, dijo el diseñador, en alusión a lo que ya se está comunicado respecto a una producción de un año prácticamente vendida antes de la develación del modelo.

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Díaz, sin embargo, cree que el diseño del auto no es adecuado para Ferrari, pero en cambio lo ve como una tendencia que sí podría aplicar otra marca generalista.

“Veo con buenos ojos que una empresa como Fiat, Citroën, Dacia, pueda llegar a contratar a un diseñador como Ive o Newson, porque sí, esas empresas venden productos más conectados con los dispositivos que nosotros usamos el día a día. Una Ferrari no, una Ferrari tiene que tener otra cosa”, finalizó.

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