Jhon Arias se refirió al deseo de disputar su primer Mundial con la selección Colombia: "Es mi gran sueño"

El jugador del Palmeiras se mostró contento por jugar su primera Copa del Mundo con la selección Colombia -crédito Paramount Brasil

Este 28 de mayo de 2026, en medio de una noche decisiva para el Palmeiras, Jhon Arias celebró la clasificación del club a los octavos de final de la Copa Libertadores, tras una victoria por 4-1 frente a Junior de Barranquilla.

En conversación exclusiva con Paramount Brasil, el delantero colombiano subrayó que su mayor aspiración, que es jugar la Copa del Mundo con la selección Colombia, está cada vez más cerca gracias a su rendimiento.

Arias explicó que disputar la Copa del Mundo es su meta personal que el reciente triunfo ante Junior de Barranquilla confirma su motivación de llegar al máximo escenario internacional. Destacó el valor personal y deportivo de este objetivo, expresando que el respaldo del Palmeiras y el trabajo diario lo impulsan a buscar un lugar en el torneo más importante del fútbol.

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Jhon Arias se reportó con doblete en la victoria del Palmeiras ante Junior de Barranquilla-crédito Jean Carniel/REUTERS

Jhon Arias reconoció el esfuerzo físico acumulado en los últimos meses en medio de la doble competencia en la Serie A de Brasil y la Copa Libertadores:

“Claramente que yo particularmente siento este desgaste, no es fácil llevar tanto tiempo ya sin vacaciones”, admitió ante Paramount Brasil.

Además completó que pese al desgaste físico, el sueño de disputar un Mundial es una motivación extra en su carrera deportiva:

“Ante todo, jugamos un gran partido. Lo más importante era la clasificación. Sabíamos la importancia de cerrar esta fase de grupos con una victoria, y de la forma en que ganamos. Personalmente, siento el cansancio, porque no es fácil estar tanto tiempo sin vacaciones. Ahora tenemos un Mundial por delante, que es mi gran sueño".

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El desgaste físico de la temporada con Palmeiras

El propio Arias transmitió su satisfacción tras el encuentro: “Sabíamos que era importante cerrar o terminar esta fase de grupos ganando y de la manera en que ganamos”, afirmó a Paramount Brasil. El delantero resaltó que el partido fue clave: “Hoy creo que hicimos un gran partido. Sí, un partido importante, que creo que era el partido de nuestra clasificación”.

Esta victoria por 4-1 consolidó al Palmeiras entre los mejores de la competición, dejando claro el avance del equipo y el impacto de Arias sobre el campo. El resultado, según el delantero, aportó confianza tanto al grupo como a su trayectoria individual en la actual temporada.

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El papel del Palmeiras en la convocatoria de Arias a la selección Colombia

El momento cuando Jhon Arias marca uno de los goles ante Junior con la camiseta del Palmeiras en la Copa Libertadores-crédito Jean Carniel/REUTERS

Arias subrayó que su crecimiento reciente no es casualidad. “Gracias a Dios, tengo un lindo proceso en la selección, un proceso que no viene solo de ahora, viene de hace mucho tiempo”, señaló a Paramount Brasil.

El delantero conectó su evolución con el entorno competitivo del Palmeiras.

“Cuando estás en un club como es el Palmeiras, la grandeza que tiene el Palmeiras, te da cierta seguridad para esta selección. Ellos saben que estás en un lugar que te exige, que siempre busca que des lo mejor de ti, que siempre busca tu evolución”, dijo. Pasar a formar parte del equipo de São Paulo fue una decisión estratégica: “Eso también tuvo que ver con mi llegada al Palmeiras, porque sabía que era un club que lucha año tras año por títulos, por ser protagonista. Y eso era lo que yo estaba buscando en este momento de mi carrera”.

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Arias concluyó que, con el inicio de la Copa del Mundo cerca, su desafío es mantenerse en la élite del fútbol y aprovechar las oportunidades en los escenarios internacionales más grandes. El futbolista colombiano muestra confianza en las perspectivas del club y la selección para una temporada con importantes retos y opciones de competir al máximo nivel.

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