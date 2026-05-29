Por qué la ludopatía puede ser una pandemia silenciosa entre los adolescentes

Débora Blanca, psicóloga especializada en ludopatía y tecnoadicciones

En una entrevista en Infobae en vivo, la psicóloga especializada en ludopatía y tecnoadicciones, Débora Blanca, alertó sobre el crecimiento de la adicción al juego en menores de edad y cuestionó la efectividad del proyecto de ley que impulsa el Gobierno para restringir la publicidad de apuestas en sitios ilegales.

En diálogo con el staff de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Blanca remarcó que el fenómeno de las apuestas online “arrasó” con los paradigmas anteriores y está desbordando los dispositivos familiares y sociales: “Cuando aprendemos cómo funciona una aplicación, ya inventaron otra y nos quedamos atrás. Esto genera esa sensación de agotamiento que tenemos todos. Hay una pandemia en la salud mental”, afirmó.

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Débora Blanca: “La ludopatía es una pandemia silenciosa en adolescentes”

Débora Blanca advirtió que el acceso de menores a las apuestas online creció en los últimos tres años por la falta de controles efectivos

La especialista explicó: “La ludopatía es una adicción. Es la adicción a los juegos de azar, igual que el tabaquismo, el alcoholismo o la cocaína, pero sin sustancia: es un comportamiento. El mercado empuja esto de una manera muy difícil de frenar”. Subrayó que los menores encuentran en las apuestas online una vía de acceso permanente a estímulos de riesgo y recompensa: “No se puede vivir hoy sin celular, y desde el celular apuestan. Les llegan publicidades, invitaciones, bonos de bienvenida. Por eso en el tratamiento, durante un primer tiempo, no pueden usar el celular”.

Blanca precisó que el control familiar sobre el dinero es una pieza clave del abordaje terapéutico: “El ABC del tratamiento de la ludopatía en pibes y en grandes es que al principio la administración del dinero la toma la familia o alguien de confianza”. Remarcó que la educación sobre consumo es más relevante que la prohibición: “Más que nunca, se trata de educar al consumidor. La palabra consumidor es central, porque dejamos de hablar de ciudadanos y nos convertimos en consumidores; en este contexto, pensar y decidir qué queremos se vuelve difícil”.

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Desde su experiencia de más de veinte años en el tratamiento de ludopatía, Blanca describió el cambio radical de perfil en los últimos años: “No es lo mismo el pibe que apuesta desde el celular porque vio a un influencer en redes, que aquel jugador de ruleta en el casino o la mujer en la tragamonedas. A medida que el juego se acercó a nosotros, cambió todo: primero fueron los bingos en los barrios a principios de los noventa, ahora la posibilidad de apostar está en la palma de la mano”.

El proyecto de ley y el desafío de regular la publicidad en apuestas ilegales

El proyecto de ley enviado por el Gobierno busca limitar la publicidad de sitios de apuestas no autorizados para combatir el juego ilegal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno envió al Congreso un proyecto que apunta a limitar la publicidad de apuestas en sitios no autorizados, justificando la medida en la falta de controles sobre las plataformas clandestinas y el fácil acceso de los menores. Según estimaciones oficiales, “seis de cada siete pesos que se juegan en apuestas online circulan por la vía informal”, lo que convierte a la problemática en un desafío urgente para la salud pública.

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Blanca evaluó el alcance de la iniciativa: “El proyecto llega tarde y es absolutamente insuficiente, aunque es necesario y está muy bien meterse con todo lo ilegal, porque los chicos menores de dieciocho apuestan en esos circuitos. Hay que meterse con eso, pero no alcanza. Hay que hacer mucho también en el circuito legal”.

Según estimaciones oficiales, seis de cada siete pesos apostados en la Argentina circulan por plataformas informales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista propuso mirar los antecedentes internacionales y advirtió sobre las limitaciones de las soluciones parciales: “En España, las publicidades de apuestas están prohibidas durante el día; solo se permiten en la madrugada. Un deportista de elite no puede publicitar apuestas y los bonos de bienvenida están prohibidos. Cuando legalizaron el online, los menores fueron los más vulnerables y el sistema tuvo que ajustarse”.

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Según relató, la experiencia argentina repite ese patrón: “Las familias llegan al tratamiento cuando el daño ya está hecho”.

El problema se agrava porque el control sobre la edad es nulo en los sitios ilegales: “En el juego presencial al menos hay una persona en la puerta que puede impedirle a un menor el ingreso a un casino o bingo. En el online, y sobre todo en lo ilegal, lo único que importa es que apuesten y dejen plata. No importa si es menor, si está bien, si tiene problemas”, sostuvo.

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Adicción, salud mental y desafíos para el tratamiento: “La recuperación es compleja y requiere apoyo familiar”

La psicóloga Blanca destacó que la ludopatía es una adicción comportamental, sin sustancia, y afecta cada vez más a jóvenes

“La ludopatía es una adicción compleja, porque el mercado empuja y vender la ilusión de ganar dinero rápido es parte de la trampa”, señaló Blanca. Describió la dificultad de reconocer el problema: “Cuesta darse cuenta porque te dicen que esto te va a hacer crecer, ganar plata, desarrollarte. Pero lo que ocurre es que, como en cualquier adicción, hay un disfraz: el adicto se destruye y destruye a su entorno. Cuando está sobrio se da cuenta, pero no puede parar”.

El circuito de la adicción, según la especialista, tiene un componente químico y otro psicológico: “Mientras apuestan sienten que pueden ser alguien especial, que ganan mientras millones pierden. Si pierden, aparece la revancha, la venganza. Los sitios refuerzan esa dependencia: si dejan de apostar, enseguida llegan mensajes como ‘te extrañamos’, ‘te damos un bono si volvés’, ‘se vence el viernes’. Esto es lo que hay que legislar y prohibir”.

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Blanca insistió en la importancia de hacerle más difícil el acceso a los menores: “Nunca vamos a erradicar la parte autodestructiva que tiene el ser humano, pero sí podemos dificultarles el acceso. Si lo hacés difícil, se vuelve más complejo. Dejamos a los chicos solos, hay que ayudarlos”.

El abordaje terapéutico exige renuncias profundas: “Lo que encontrabas en el consumo no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Eso tan potente no es humano, la vida es más tranquila y hay que aprender a vivir con menos intensidad. Como el alcohólico que tapa un agujero sin fondo, el ludópata apuesta para llenar ese vacío”.

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La especialista concluyó: “Las soluciones deben ser integrales. La regulación es imprescindible, pero no alcanza. Hay que educar, acompañar y legislar para proteger a los menores tanto en el circuito ilegal como en el legal”.

La entrevista completa con Débora Blanca

¿Cómo enfrentar la adicción a las apuestas en la era digital? La especialista detalla las complejidades de esta adicción sin sustancia y la responsabilidad social y política frente a ella. Además, analiza el rol de la tecnología, la publicidad y la necesidad de una regulación efectiva para proteger a los menores

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