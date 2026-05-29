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El video del momento en el que Valentín Barco se entera de su convocatoria para el Mundial 2026: la reacción de su familia

El zurdo, que tras el Mundial recalará en Chelsea, figura dentro de la nómina de Lionel Scaloni

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La reacción de Valentín Barco al enterarse que fue convocado para disputar el Mundial

La confirmación de la lista definitiva de convocados para el Mundial 2026 por parte de Lionel Scaloni generó múltiples reacciones en el ámbito deportivo argentino. El anuncio incluyó un nombre que marcó un punto de inflexión para una familia y para parte del público: Valentín Barco fue citado por primera vez para disputar una Copa del Mundo por primera vez. El futbolista, tras su gran temporada en el Racing Estrasburgo, vivió el momento del anuncio en su hogar, rodeado de su familia. Su reacción, que quedó registrada en un video difundido por su pareja, Yaz Jaureguy, que luego borró de su cuenta de Instagram, se transformó en una de las imágenes más replicadas y comentadas en las redes sociales.

La escena transcurrió en el living de la casa familiar. El Colo siguió junto a su pareja y su hija el anuncio de la lista que transmitía la confirmación de los 26 futbolistas elegidos para representar al país en la próxima cita mundialista. Apenas se escuchó su nombre, el jugador alzó a su hija Gemma en un gesto espontáneo de celebración y alivio. El entorno familiar estalló en gritos, aplausos y abrazos, reflejando la intensidad de un camino recorrido entre expectativas, desafíos y esfuerzo silencioso.

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El registro de ese instante fue difundido en redes sociales a través de la cuenta de Jaureguy, quien acompañó el video con un mensaje que expuso parte del trasfondo emocional de la convocatoria: “El camino fue muy duro puertas adentro, nadie te regaló nada. Siempre confiamos en vos cuando todos dejaron de hacerlo, y pudiste levantarte con más fuerza que nunca. Te amamos”.

La convocatoria de Barco por Lionel Scaloni representa uno de los puntos más altos en la carrera del ex Boca Juniors, que en los últimos años transitó una etapa de consolidación en el fútbol europeo. Su presencia en la lista definitiva fue interpretada como un reconocimiento a la evolución técnica y al trabajo sostenido en el club francés, y se integró a una nómina que también genera expectativa por las nuevas incorporaciones y algunas ausencias de peso. Vale destacar que tras la Copa del Mundo el Colo recalará en Chelsea de Inglaterra.

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Tres futbolistas con camisetas y pantalones cortos celestes y blancos corren en fila sobre un campo de césped verde. Al fondo se ve una valla oscura
El Colo Barco junto a Julián Álvarez y Nicolás Otamendi durante una práctica en el predio de Ezeiza (Instagram)

El polifuncional futbolista, por su parte, también utilizó sus redes sociales para reflejar su alegría por figurar dentro de la nómina que buscará retener el título del mundo en el torneo que se llevará adelante en Estados Unidos, Canadá y México. Primero reposteó en una historia de Instagram el anuncio que hizo la AFA en su cuenta en la red social Instagram.

El zurdo también decidió replicar otros dos mensajes de dos compañeros. Uno fue el que subió uno de los referentes del grupo, como Nicolás Otamendi, en el que ambos aparecen trotando con la ropa de la selección junto al delantero Julián Álvarez. Barco también agradeció el mensaje de aliento de Joaquín Panichelli, quien era una de las opciones que barajaba Scaloni para la cita máxima, pero una lesión lo marginó por completo. “Por vos hermano”, escribió el hombre surgido de la cantera de Boca.

Colo Barco y otro futbolista, ambos con petos de entrenamiento rosas y equipación azul, posan en un campo de fútbol con árboles de fondo. Barco señala hacia el otro jugador
El Colo Barco le agradeció el apoyo a Joaquín Panichelli (Instagram)

Vale destacar que el plantel albiceleste se instalará el 1 de junio en Kansas, donde tendrá su campamento durante el Mundial. Y antes del debut del 16 de ese mes frente a Argelia, en el Kansas City Stadium, jugará dos partidos amistosos. El sábado 6 de junio enfrentará a Honduras en el estadio Kyle Field, de Texas, y el martes 9 se medirá frente a Islandia en el Jordan Hare Stadium de Auburn, Alabama.

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