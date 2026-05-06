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Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026: así va Cienciano antes de jugar con Puerto Cabello por fecha 4

El elenco cusqueño es líder en solitario y se mantiene invicto en la competencia internacional. El duelo ante Puerto Cabello servirá para revalidar la posición y consolidar sus aspiraciones

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Tabla del Grupo B de la Copa Sudamericano con Cienciano en lo más alto. Crédito: Difusión.
Tabla del Grupo B de la Copa Sudamericano con Cienciano en lo más alto. Crédito: Difusión.

Cienciano sale en defensa de su liderato en el Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. El elenco que tiene a su cargo Horacio Melgarejo atraviesa un momento de bonanza tanto en la Liga 1 como en el torneo internacional. Su destacado presente lo erige como favorito a hacerse nuevamente con el boleto directo a los octavos de final, tal como lo consiguió el curso anterior.

El reto es mayúsculo, pues en la edición del año pasado también coincidió con el poderoso Atlético Mineiro de Brasil. De momento, el ’papá’ se mantiene invicto en la competición y se alista para un nuevo desafío en Valencia cuando visita a la Academia Puerto Cabello. El duelo se presenta como una oportunidad valiosa luego del empate entre Juventud y Atlético Mineiro.

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El volante puso el segundo de los cusqueños por la fecha 2 de certamen internacional - Crédito: ESPN.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano arrancó el certamen con un empate a uno ante Juventud. En el emblemático Estadio Centenario de Montevideo, el equipo que dirige Horacio Melgarejo rescató un punto de la capital uruguaya gracias a un gol sobre la hora de Carlos Garcés, el artillero del equipo.

Luego, en casa ante Puerto Cabello, el conjunto ’imperial’ derrotó sin objeciones por 2-0 con goles del artillero ecuatoriano y de Alejandro Hohberg. En la tercera fecha, refrendaron su buen andar con una victoria por la mínima sobre Atlético Mineiro en casa. La diana estuvo a cargo de Neri Bandiera.

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En el inicio de la cuarta jornada, un resultado le ha caído como anillo al dedo a la escuadra peruana. En Montevideo, Juventud y Atlético Mineiro repartieron puntos luego del 2-2 en el Estadio Centenario.

Cabe recordar que solo el primero de cada grupo clasifica directamente a los octavos del final; el escolta deberá disputar una ronda de ‘play-off’ ante un rival procedente de la Copa Libertadores.

Tabla del Grupo B de la Copa Sudamericana con Cienciano en lo más alto. Crédito: Captura Google.
Tabla del Grupo B de la Copa Sudamericana con Cienciano en lo más alto. Crédito: Captura Google.

Fixture y resultados del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

Fecha 1

  • Academia Puerto Cabello 2-1 Atlético Mineiro
  • Juventud 1-1 Cienciano

Fecha 2

  • Atlético Mineiro 2-1 Juventud | Finalizado
  • Cienciano 2-0 Academia Puerto Cabello | Finalizado

Fecha 3

  • Juventud 4-0 Academia Puerto Cabello | Finalizado
  • Cienciano 1-0 Atlético Mineiro | Finalizado

Fecha 4

  • Juventud 2-2 Atlético Mineiro | Finalizado
  • Academia Puerto Cabello vs. Cienciano | Martes 5 de mayo | 19:30 horas de Perú | Estadio Misael Delgado, Valencia

Fecha 5

  • Academia Puerto Cabello vs. Juventud | Martes 19 de mayo | 17:00 horas de Perú | Estadio Misael Delgado, Valencia
  • Atlético Mineiro vs. Cienciano | Miércoles 20 de mayo | 17:00 horas de Perú | Arena MRV, Belo Horizonte

Fecha 6

  • Atlético Mineiro vs. Academia Puerto Cabello | Martes 26 de mayo | 17:00 horas de Perú | Arena MRV, Belo Horizonte
  • Cienciano vs. Juventud | Miércoles 27 de mayo | 17:00 horas de Perú | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco
El delantero abrió el marcador en Cusco por la tercera jornada del torneo Conmebol - Crédito: DSports.

Único campeón internacional

Cienciano del Cusco ocupa un sitio exclusivo en el relato del balompié nacional como la única institución peruana con trofeos continentales oficiales. Su mito nació en 2003, cuando, bajo la conducción de Freddy Ternero, el cuadro de la ‘Ciudad Imperial’ rompió cualquier vaticinio en la Copa Sudamericana.

En aquella campaña, el equipo cusqueño eliminó a colosos del fútbol sudamericano como Santos y Atlético Nacional, antes de enfrentar en la final a River Plate. Tras una intensa igualdad en Buenos Aires, Cienciano alcanzó la gloria en Arequipa al imponerse 1-0 gracias a un célebre remate de Carlos Lugo.

La proeza tuvo continuidad: poco después, el ‘papá’ ratificó su nivel al superar a Boca Juniors y obtener la Recopa Sudamericana 2004. Ese ciclo de éxitos estableció un registro eterno, confirmando que la mística y la geografía peruana podían doblegar a las mayores potencias del continente.

En la presente edición de la Copa Sudamericana, Cienciano tiene la posibilidad de clasificar por segunda vez de manera directa a los octavos de final, un logro que reforzaría su estatus internacional y lo acercaría a reeditar sus gestas históricas. La campaña actual permite a la afición cusqueña soñar nuevamente con noches de protagonismo continental y reafirma la vigencia competitiva de la institución en el escenario sudamericano.

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