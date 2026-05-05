Perú

Banco de la Nación ya realiza pago de S/165 a miembros de mesa: ¿Hasta cuándo se cobra?

Si fuiste miembro de mesa voluntario o no colocaste la modalidad de pago para recibir el monto, tu compensación se dará a través del Banco de la Nación

Guardar
persona cobrando dinero en el Banco de la Nación
¿Fuiste miembro de mesa? Cobra tu pago en el Banco de la Nación, si escogiste modalidad presencial o no escogiste cómo recibir el monto. - Crédito Banco de la Nación

Atención, miembros de mesa. El Banco de la Nación (BN) informa que los ciudadanos que se desempeñaron como miembros de mesa en las elecciones del pasado 12 de abril ya pueden cobrar su compensación económica de S/165 en cualquiera de sus agencias a nivel nacional

Como se sabe, este pago estará disponible para cobrar hasta el 31 de diciembre de 2026 y está dirigido a quienes ejercieron el cago como titulares, suplentes o asumieron la función de miembro de mesa, siempre que hayan cumplido su labor durante toda la jornada electoral.

PUBLICIDAD

Pero se debe recordar que la modalidad de pago a través del Banco de la Nación aplica para tres tipos de miembros de mesa: quienes escogieron el cobro en modalidad presencial, quienes no registraron previamente una modalidad de pago (incluidos los miembros de mesa voluntarios), y quienes tuvieron rechazos en el desembolso por otras entidades bancarias.

Miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026 en Perú enfrentaron una jornada caótica que se extendió hasta la madrugada. La falta de tinta para impresoras y fallas técnicas en el sistema STAE obligaron a los ciudadanos a permanecer en sus locales de votación.

Compensación económica de S/165

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) también informó que los ciudadanos que ejercieron el cargo de miembro de mesa en las Elecciones Generales (EG) 2026, podrán cobrar ya su compensación económica equivalente al 3 % de una UIT (S/165,00). Esta está disponible desde el pasado martes 28 de abril y estará vigente hasta el fin de este año.

PUBLICIDAD

Pero, como se sabe, donde se cobra depende de la modalidad de pago escogida. Así, si fuiste sorteado y ejerciste el cargo de miembro de mesa, y elegiste como modalidad de pago la billetera digital o depósito en cuenta, el pago empezó a estar disponible desde el 28 de abril. “Los desembolsos que por algún motivo fueran rechazados por las instituciones bancarias podrán cobrarlo de manera presencial en el Banco de la Nación”, agregaron.

También señalaron que las denominaciones o conceptos de abono en las diferentes entidades bancarias serán los siguientes:

  • BCP (MOVILIDAD)
  • BBVA (A/TR OFICINA NACIONAL DE PROCE)
  • Scotiabank: (Tbk-pagos varios)
  • Banco de la Nación (ABONO/CARGO POR REGULARIZACION)
ONPE puede obligar a los votantes a ser miembros de mesa si faltan titulares y suplentes
Los miembros de mesa ya pueden cobrar los S/165. - Crédito Difusión

De igual manera, si seleccionaste la modalidad de pago presencial o fuiste un ciudadano de la cola que asumió la función de miembro de mesa, podrás cobrar en el Banco de la Nación desde el miércoles 29 de abril hasta el 31 de diciembre del presente año.

¿Y si no elegí modalidad?

Como se recuerda, para registrarse y recibir la compensación económica, la ONPE habilitó un enlace en el cual se tuvo que escoger una modalidad de pago, entre estas tres opciones:

  • depósito en cuenta de ahorros del Banco de la Nación, BCP, BBVA o Scotiabank.
  • cobro presencial en una agencia del Banco de la Nación.
  • depósito a través de la billetera digital YAPE.
Dos hombres organizan documentos en una mesa electoral con el cartel "MESA Nº 036485", rodeados de cabinas de votación y sillas apiladas en un aula luminosa
Miembros de mesa se preparan en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para la jornada electoral de las Elecciones 2026, a pesar de las demoras reportadas por la falta de material de la ONPE. (Paula Díaz Elizalde)

Pero si fuera el caso que el miembro de mesa que cumplió con ejercer el cargo no llegó a registrarse en ninguna de las tres modalidades, deberán hacer el cobro, de manera presencial, en cualquier agencia del Banco de la Nación.

Elegidos mediante sorteo público, los ciudadanos que ejercieron como miembros de mesa permitieron la instalación, el sufragio y el escrutinio en cada una de las mesas de sufragio durante los comicios generales. El cargo de miembro de mesa (titular y suplente) es obligatorio e irrenunciable, salvo los casos especiales regulados por la Ley Orgánica de Elecciones (n. ° 26859). Por esto, los miembros de mesa que no asistieron recibirán una multa de S/275.

Temas Relacionados

Banco de la NaciónMiembro de mesaPago a miembros de mesaperu-economia

Más Noticias

Ocho regiones del Perú en alerta amarilla hasta hoy: El Senamhi advierte por nuevo fenómeno meteorológico

Las autoridades sugieren medidas sencillas para protegerse de los golpes de calor, rayos solares y fluctuaciones atmosféricas que amenazan a la población

Ocho regiones del Perú en alerta amarilla hasta hoy: El Senamhi advierte por nuevo fenómeno meteorológico

Receta de caldo verde

Aprende a preparar un delicioso y nutritivo caldo verde al estilo peruano

Receta de caldo verde

Receta de cebiche de pollo

Descubre la receta para un Cebiche de Pollo con ingredientes peruanos

Receta de cebiche de pollo

PJ está a un voto de dejar sin efecto la inhabilitación de Delia Espinoza: Dos jueces respaldan a exfiscal

Sala Constitucional convocó a un cuarto juez para que resuelva la discordia. La audiencia será el próximo martes 12 de mayo

PJ está a un voto de dejar sin efecto la inhabilitación de Delia Espinoza: Dos jueces respaldan a exfiscal

Receta de pollo al horno

Delicias Peruanas: receta fácil y nutritiva de Pollo al Horno con ensalada rusa

Receta de pollo al horno
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ está a un voto de dejar sin efecto la inhabilitación de Delia Espinoza: Dos jueces respaldan a exfiscal

PJ está a un voto de dejar sin efecto la inhabilitación de Delia Espinoza: Dos jueces respaldan a exfiscal

José Jerí evita confirmar apoyo a Keiko Fujimori y esperará proclamación de resultados para definir su voto

Vladimir Cerrón, prófugo desde hace dos años, es señalado de usar tecnología rusa y cubana para no ser ubicado

Rafael López Aliaga confirma que no jurará como senador: “Ni loco en estas condiciones”

Al menos 18 mujeres ocuparán escaños en el nuevo Senado tras las Elecciones 2026, señala especialista

ENTRETENIMIENTO

Tía de Paul Michael amenaza con revelar secretos de Pamela López tras acusarlo de agresivo en ‘La Granja VIP’: “La recontra hundo”

Tía de Paul Michael amenaza con revelar secretos de Pamela López tras acusarlo de agresivo en ‘La Granja VIP’: “La recontra hundo”

Adolfo Aguilar es el nuevo conductor de ‘La Granja VIP’ en reemplazo de Yaco Eskenazi

Pedro Aquino y su esposa toman drástica decisión tras ampay del futbolista en Magaly TV La Firme

Hugo Garcia le regaló un anillo a Isabella Ladera y ella revela el motivo: “Por un año de conocernos”

Diego Chávarri es señalado por comentario xenófobo contra Pablo Heredia en ‘La Granja VIP’: usuarios piden sanción

DEPORTES

Cienciano vs Puerto Cabello EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano vs Puerto Cabello EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026

Daniela Bulaich, la nueva olímpica de Alianza Lima: fue respaldada por Facundo Morando y llega procedente de Italia

Maëva Orlé no seguirá en Alianza Lima: se confirma la salida de dos extranjeras tras el tricampeonato

Se conoció fecha de la Noche Blanquiazul de Alianza Lima para la próxima Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Mauro Cantoro desconcertado con situación de Sekou Gassama en Universitario, pero el ‘Loco’ Vargas advirtió: “En Italia he visto casos que revierten”