Banco de la Nación ya realiza pago de S/165 a miembros de mesa: ¿Hasta cuándo se cobra?

¿Fuiste miembro de mesa? Cobra tu pago en el Banco de la Nación, si escogiste modalidad presencial o no escogiste cómo recibir el monto. - Crédito Banco de la Nación

Atención, miembros de mesa. El Banco de la Nación (BN) informa que los ciudadanos que se desempeñaron como miembros de mesa en las elecciones del pasado 12 de abril ya pueden cobrar su compensación económica de S/165 en cualquiera de sus agencias a nivel nacional

Como se sabe, este pago estará disponible para cobrar hasta el 31 de diciembre de 2026 y está dirigido a quienes ejercieron el cago como titulares, suplentes o asumieron la función de miembro de mesa, siempre que hayan cumplido su labor durante toda la jornada electoral.

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Pero se debe recordar que la modalidad de pago a través del Banco de la Nación aplica para tres tipos de miembros de mesa: quienes escogieron el cobro en modalidad presencial, quienes no registraron previamente una modalidad de pago (incluidos los miembros de mesa voluntarios), y quienes tuvieron rechazos en el desembolso por otras entidades bancarias.

Miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026 en Perú enfrentaron una jornada caótica que se extendió hasta la madrugada. La falta de tinta para impresoras y fallas técnicas en el sistema STAE obligaron a los ciudadanos a permanecer en sus locales de votación.

Compensación económica de S/165

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) también informó que los ciudadanos que ejercieron el cargo de miembro de mesa en las Elecciones Generales (EG) 2026, podrán cobrar ya su compensación económica equivalente al 3 % de una UIT (S/165,00). Esta está disponible desde el pasado martes 28 de abril y estará vigente hasta el fin de este año.

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Pero, como se sabe, donde se cobra depende de la modalidad de pago escogida. Así, si fuiste sorteado y ejerciste el cargo de miembro de mesa, y elegiste como modalidad de pago la billetera digital o depósito en cuenta, el pago empezó a estar disponible desde el 28 de abril. “Los desembolsos que por algún motivo fueran rechazados por las instituciones bancarias podrán cobrarlo de manera presencial en el Banco de la Nación”, agregaron.

También señalaron que las denominaciones o conceptos de abono en las diferentes entidades bancarias serán los siguientes:

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BCP (MOVILIDAD)

BBVA (A/TR OFICINA NACIONAL DE PROCE)

Scotiabank: (Tbk-pagos varios)

Banco de la Nación (ABONO/CARGO POR REGULARIZACION)

Los miembros de mesa ya pueden cobrar los S/165. - Crédito Difusión

De igual manera, si seleccionaste la modalidad de pago presencial o fuiste un ciudadano de la cola que asumió la función de miembro de mesa, podrás cobrar en el Banco de la Nación desde el miércoles 29 de abril hasta el 31 de diciembre del presente año.

¿Y si no elegí modalidad?

Como se recuerda, para registrarse y recibir la compensación económica, la ONPE habilitó un enlace en el cual se tuvo que escoger una modalidad de pago, entre estas tres opciones:

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depósito en cuenta de ahorros del Banco de la Nación, BCP, BBVA o Scotiabank.

cobro presencial en una agencia del Banco de la Nación.

depósito a través de la billetera digital YAPE.

Miembros de mesa se preparan en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para la jornada electoral de las Elecciones 2026, a pesar de las demoras reportadas por la falta de material de la ONPE. (Paula Díaz Elizalde)

Pero si fuera el caso que el miembro de mesa que cumplió con ejercer el cargo no llegó a registrarse en ninguna de las tres modalidades, deberán hacer el cobro, de manera presencial, en cualquier agencia del Banco de la Nación.

Elegidos mediante sorteo público, los ciudadanos que ejercieron como miembros de mesa permitieron la instalación, el sufragio y el escrutinio en cada una de las mesas de sufragio durante los comicios generales. El cargo de miembro de mesa (titular y suplente) es obligatorio e irrenunciable, salvo los casos especiales regulados por la Ley Orgánica de Elecciones (n. ° 26859). Por esto, los miembros de mesa que no asistieron recibirán una multa de S/275.

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