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Universitario deposita confianza en Francisco Hervás para continuar al mando del equipo de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/27

La dirigencia del conjunto estudiantil resolvió ampliar el vínculo con el adiestrador español luego del primer podio obtenido por la institución en el último curso

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Francisco Hervás continuará al mando de Universitario la próxima temporada.
Francisco Hervás continuará al mando de Universitario la próxima temporada. Crédito: Prensa U

Universitario de Deportes ha resuelto la continuidad de Francisco Hervás como entrenador principal de su equipo de vóley femenino para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley, luego de una campaña histórica en la que la escuadra ‘crema’ alcanzó el primer podio de su historia en la máxima categoría. La decisión fue tomada en consenso por la dirigencia, que valoró especialmente la capacidad de Hervás para transformar al equipo y consolidar un proceso competitivo que permitió a Universitario ubicarse entre los tres mejores del país.

Bajo la conducción del técnico español, el club de Breña logró imponerse en la serie por el tercer puesto frente a Deportivo Géminis, ganando ambos encuentros por 3-0 y mostrando una clara superioridad en la definición del podio. Este logro no solo representó un hito institucional, sino que también sirvió para disipar las dudas surgidas durante el curso, en el que Universitario fue objeto de cuestionamientos por parte de algunos sectores debido a ciertos altibajos en la fase regular.

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Sin embargo, el equipo mostró una notable evolución en la etapa de ’mata-mata’, compitiendo de igual a igual frente a oponentes históricos y quedando muy cerca de alcanzar su primera final, tras una serie reñida ante la Universidad San Martín de Porres.

Francisco Hervás continuará en Universitario de Deportes para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Instagram Universitario.
Francisco Hervás continuará en Universitario de Deportes para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Instagram Universitario.

La continuidad de Hervás responde a la visión de consolidar un proyecto a mediano plazo. La directiva considera que la progresión del equipo bajo su tutela es la base para afrontar nuevos desafíos y mantener la competitividad en una liga cada vez más exigente. El propio club compartió en sus redes sociales: “En la dirección correcta. Francisco Hervás seguirá liderando a nuestras Pumas la siguiente temporada”, confirmando la confianza depositada en el técnico ’ibérico’, con pasado en la selección peruana.

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En adelante, la dirigencia de Universitario deberá responder con acierto en el mercado de pases para fortalecer la plantilla y sostener el proceso iniciado. Hasta ahora, las bajas confirmadas son las de Coraima Gómez y Zaira Manzo, dos referentes que aportaron experiencia y carácter en la última campaña.

La situación de las extranjeras Maluh Oliveira y Mara Leao —esta última galardonada como la mejor central de la liga— es incierta, y todo apunta a que sus ciclos en el club estarían llegando a su fin. En contraste, las negociaciones para renovar a Miriam Patiño y Catherine Flood avanzan positivamente, y la institución espera confirmar su continuidad en los próximos días.

Una imagen promocional con el texto 'Fichajes de Universitario vóley' y 'Liga Peruana de Vóley' sobre tres jugadoras de vóley celebrando.
La imagen muestra el anuncio oficial de los fichajes del equipo de vóley femenino de Universitario para la Liga Peruana de Vóley, destacando a tres jugadoras con sus camisetas celebrando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materia de refuerzos, la directiva apunta a la incorporación de jugadoras de renombre nacional que buscan nuevos espacios y mayor protagonismo, como Aixa Vigil, actualmente en San Martín, y Maricarmen Guerrero, de Alianza Lima.

La apuesta por la continuidad de Francisco Hervás representa un voto de confianza en la estabilidad del proyecto y en la capacidad de competir al más alto nivel. Universitario buscará dar el siguiente paso, sosteniendo la base de su plantel y sumando talento nacional para acercarse a la ansiada final de la Liga Peruana de Vóley.

Primer podio para Universitario

La campaña 2025/26 quedará en la historia de Universitario no solo por la actuación individual de varias de sus jugadoras, sino porque el club logró subirse por primera vez al podio de la Liga Peruana de Vóley. El equipo dirigido por Francisco Hervás ha mostrado una progresión notable desde su ingreso a la máxima categoría hace tres temporadas.

Tensión al máximo en la definición por la medalla de bronce de la Liga Peruana de Vóley. Universitario buscaba cerrar el partido mientras Géminis se aferraba con uñas y dientes en este rally inolvidable que duró más de un minuto.

En 2024, Universitario finalizó en la quinta posición, resultado que marcó el inicio de una escalada constante. Un año después, el equipo mejoró su rendimiento y alcanzó el cuarto lugar. Finalmente, en la reciente edición de la liga, las ‘cremasvencieron de manera categórica a Deportivo Géminis en la llave por el tercer puesto, asegurando así la medalla de bronce.

Este logro representa un hito para Universitario, que se consolida como uno de los proyectos más sólidos del voleibol femenino nacional. La apuesta por la continuidad del cuerpo técnico y el desarrollo de talento propio ha dado resultados, permitiendo que el equipo compita de igual a igual contra los tradicionales animadores del torneo.

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