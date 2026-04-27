El antivoto a Keiko Fujimori cayó once puntos en tres semanas y ya está por debajo del 50%

El antivoto a Keiko Fujimori cayó once puntos en tres semanas y se sitúa por primera vez por debajo del 50%, según la última encuesta de Ipsos Perú

El antivoto a Keiko Fujimori cayó once puntos en tres semanas y se sitúa por primera vez por debajo del 50%, según la última encuesta de Ipsos Perú publicada el 24 de abril. El presidente de la firma, Alfredo Torres, analizó este y otros datos en una entrevista en RPP Noticias en la que también advirtió sobre la proliferación de estrategias de posverdad en la campaña electoral peruana.

La encuesta, elaborada entre el 23 y 24 de abril, mide la intención de voto de cara a dos escenarios posibles de segunda vuelta. En el primero, Fujimori enfrentaría al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez; en el segundo, al candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Los resultados revelan un panorama electoral fragmentado y una geografía del voto marcadamente dividida entre Lima y el interior del país.

Presidente ejecutivo de Ipsos analiza la última encuesta de cara a la segunda vuelta en Perú

Empate técnico en el escenario más probable

En el escenario considerado más probable por Ipsos, una segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez, ambos candidatos obtienen 38% de intención de voto, con un 17% que optaría por el voto en blanco o viciado. Torres subrayó que este punto de partida es más favorable para Fujimori que en elecciones anteriores.

“Con Pedro Castillo arrancó varios puntos atrás. A lo largo de la campaña lo alcanzó y terminó en un virtual empate que se definió por muy pocos miles de votos”, recordó Torres. “Desde ese punto de vista, Keiko Fujimori está partiendo hoy día un poco mejor”.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez empatan en intención de voto de cara a la segunda vuelta del 7 de junio. (Foto: Composición - Infobae)

El analista explicó que esta dinámica tiene una lógica electoral clara: si los dos candidatos representan posiciones ideológicas opuestas, el electorado de López Aliaga migraría naturalmente hacia Fujimori. “Independientemente incluso de lo que él diga, va a votar por Fujimori. Eso es bastante sencillo”, señaló.

En el segundo escenario, una disputa entre Fujimori y López Aliaga, el candidato de Renovación Popular llevaría una ventaja de tres puntos porcentuales, aunque Torres precisó que la diferencia se encuentra dentro del margen de error. Lo más significativo en este caso es el voto en blanco, que escalaría al 27%, diez puntos por encima del primer escenario. “El votante de izquierda, entre esos dos candidatos, no se manifiesta”, explicó. A diferencia del escenario anterior, donde el electorado de derecha se alinea con Fujimori, aquí el votante de izquierda permanece indeciso y su posición podría definirse durante la campaña.

Renovación Popular y Fuerza Popular buscan sumar partidos a reclamo por supuesto sabotaje de las elecciones, pero no reciben apoyo. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

El antivoto de Keiko Fujimori

Uno de los datos más llamativos de la encuesta es la reducción del antivoto hacia Fujimori. El porcentaje de personas que afirma que definitivamente no votaría por ella bajó de 59% el 2 de abril a 48% el 24 de abril, once puntos en menos de un mes. Torres atribuyó este descenso, en parte, al contraste con la actitud pública de López Aliaga durante la campaña.

“Ella se ha mostrado mucho más serena, más prudente, más conciliadora. La gente la está viendo ahora con otros ojos”, indicó. “Esa es la estrategia que viene desarrollando y que podría continuar en la segunda vuelta con el objetivo de reducir más su antivoto”.

Pese a la mejora, Torres advirtió que Fujimori enfrenta una geografía electoral adversa fuera de Lima. “Gana fuerte en Lima, pero en el interior del país la tiene difícil. En el norte y el oriente el voto está partido; en el sur y las zonas andinas estaría perdiendo”, detalló.

Al respecto, la periodista Mavila Huertas señaló que esa fractura geográfica no es solo información para los candidatos, sino una señal de que el próximo gobierno gobernará un país profundamente dividido.

Torres coincidió y apuntó a las fallas del Estado como causa estructural de esa división. “Cuando no hay elementos para estudiar en las escuelas, a veces no hay ni baños, o no hay medicinas en las postas médicas, es un tema de eficiencia y gestión, no necesariamente de izquierdas y derechas”, sostuvo. Recordó que Fujimori padre y Fernando Belaúnde lograron respaldo en esas zonas precisamente por mejorar la gestión pública en el interior del país.

Imagen de archivo de un trabajador electoral ayudando a una persona a emitir su voto durante las elecciones generales, en Lima, Perú. 13 abril 2026. REUTERS/Angela Ponce

Alfreo Torres responde a Rafael López Aliaga

Torres también respondió a las acusaciones lanzadas contra Ipsos Perú por parte de López Aliaga, quien llegó a afirmar que la encuestadora forma parte de organizaciones como el Foro de São Paulo o el grupo de Puebla. En su artículo de opinión Lodo político, publicado en Perú21, Torres calificó estas declaraciones como parte de una estrategia deliberada de manipulación informativa.

“Se conoce como la estrategia de la posverdad: producir una serie de mentiras que parezcan verosímiles y confundir a la ciudadanía para ganar argumentos a favor de una cierta narrativa”, explicó. “No es una estrategia inventada en el Perú. La aplican generalmente líderes de perfil autoritario”.

La amenaza de Rafael López Aliaga a Piero Corvetto: “Vas a ir a la cárcel, te voy a perseguir hasta la muerte”. (Video: Facebook/Rafael López Aliaga)

Torres defendió la metodología del conteo rápido de Ipsos, que opera con el respaldo de la organización Transparencia y una muestra de aproximadamente mil mesas de votación supervisadas desde su apertura. “Nuestros resultados, con la experiencia que tenemos, han sido siempre muy precisos. No tenemos ningún interés en perjudicar a un candidato u otro, sino simplemente en dar el dato fidedigno”, afirmó.

Sobre las diferencias entre encuestadoras el día de las elecciones, Torres fue directo: “En mi opinión, la otra encuestadora cometió un error. Es simplemente eso, no hay otra explicación”.