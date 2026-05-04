Perú

De ferias gastronómicas en París a cenas privadas: investigan uso de fondos públicos por exencargada de PromPerú para fines personales

La Contraloría analiza documentación sobre contratos, desplazamientos y acuerdos firmados durante la gestión de María del Rosario Pajuelo entre 2020 y 2026

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Reportaje expone presuntas irregularidades en la oficina de PromPerú en París. Captura de video: Panorama
Reportaje expone presuntas irregularidades en la oficina de PromPerú en París. Captura de video: Panorama

La actividad de las oficinas comerciales del Perú en el exterior vuelve a ocupar el centro del debate público tras la difusión de un reportaje televisivo que expone presuntas irregularidades en el uso de recursos estatales. El caso se sitúa en París y gira en torno a la gestión de la oficina de PromPerú en Francia, una de las sedes clave para la promoción internacional del país.

La información presentada por el programa Panorama detalla una serie de hechos que involucran a la funcionaria María del Rosario Pajuelo Escobar, quien dirigió la oficina comercial en Francia desde 2020 hasta abril de 2026. Las denuncias incluyen el presunto uso de servicios contratados con fondos públicos para actividades privadas, así como cuestionamientos sobre viajes oficiales, acuerdos extrajudiciales y manejo administrativo.

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Mientras las autoridades peruanas revisan la documentación, la Contraloría General de la República inició un proceso de análisis que busca determinar si existe responsabilidad en el manejo de recursos estatales asignados a la promoción comercial en el extranjero.

Servicios contratados y uso en eventos privados

PromPerú en Francia bajo investigación: fondos públicos habrían sido usados en actividades privadas de funcionaria en París Captura de video
PromPerú en Francia bajo investigación: fondos públicos habrían sido usados en actividades privadas de funcionaria en París Captura de video

Uno de los puntos centrales del informe se relaciona con la contratación del chef peruano Daniel Montoya Estévez durante la feria SIAL 2022 en París. Según su testimonio, su servicio incluyó actividades que no figuraban en el acuerdo inicial.

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El chef señaló: “A mí sencillamente me dijeron que era una cena que tenía que hacer para, para la casa de Rosario Pajuelo y que venía por parte, como mi servicio como chef”. La cena, que incluyó varios tiempos, se realizó en el departamento de la funcionaria.

Montoya también indicó que el monto de su contrato pasó de diez mil a doce mil quinientos euros, sin una descripción clara de las actividades adicionales. “Nunca me detallaron exactamente los eventos que había que cumplir”, afirmó.

Otro testimonio recogido corresponde al bartender Diego Soto, quien confirmó su participación en reuniones privadas en el mismo domicilio. Según su versión, algunos servicios se organizaban con insumos sobrantes de eventos oficiales. “Me dijeron: ‘tengo otra botella de pisco, voy a hacer una cosa en mi casa’”, relató.

El reportaje también expone un viaje realizado en agosto de 2023, autorizado por PromPerú, que incluyó un desplazamiento de París a Lima. La documentación presentada como sustento del gasto incluyó un pasaje adicional hacia Turquía.

Ese destino coincide con el país de origen del esposo de la funcionaria y con una fecha recurrente en su agenda personal. Ante esta situación, Pajuelo sostuvo: “La agencia de viajes, por error, en una proforma de junio, había incluido una reserva que yo hice a principios de año”.

El documento inicial presentaba ese destino adicional, pero una versión posterior eliminó esa referencia, aunque mantuvo el mismo monto total.

Acuerdos extrajudiciales y denuncias internas

Contraloría investiga a exjefa de PromPerú en Francia por presunto uso de recursos estatales en eventos personales en París. Captura de Video
Contraloría investiga a exjefa de PromPerú en Francia por presunto uso de recursos estatales en eventos personales en París. Captura de Video

El caso incorpora además denuncias administrativas formuladas por trabajadores de la oficina en Francia, quienes señalaron presunto acoso moral. PromPerú decidió no admitir esas denuncias en su momento.

En mayo de 2024, se firmó un acuerdo extrajudicial con uno de los trabajadores para evitar una denuncia ante la fiscalía. El monto ascendió a ocho mil seiscientos cuarenta euros. Según la Cancillería, la funcionaria firmó el documento sin autorización: “La señora Pajuelo firmó un acuerdo transaccional en nombre de la Embajada de Perú, sin contar con la autorización correspondiente”.

Pajuelo respondió: “Mi dirección de oficinas comerciales de PromPerú, de la cual dependo, estaba informada y el acuerdo se cerró y se pagó con fondos que recibí previa autorización”.

Al cierre del informe, se conoció que PromPerú solicitó a la funcionaria la devolución de once mil euros por otro acuerdo similar.

Investigación en curso y medidas institucionales

Oficina de PromPerú en París: denuncian que encargada habría usado fondos públicos para pedidos personales y reuniones privadas. Captura de video
Oficina de PromPerú en París: denuncian que encargada habría usado fondos públicos para pedidos personales y reuniones privadas. Captura de video

El vocero de la Contraloría, Luis Castillo, indicó que el proceso se encuentra en etapa de evaluación: “Estamos cruzando información”. La entidad revisa la documentación para determinar la existencia de irregularidades.

Por su parte, el presidente ejecutivo de PromPerú, Freddy Solano González, informó sobre cambios en la estructura interna de la institución y el envío de información a la Procuraduría Pública. “Hemos decidido hacer importantes cambios que van a permitir agilizar, fortalecer y optimizar los procedimientos internos”, declaró.

Asimismo, anunció la implementación de nuevas directivas para supervisar el uso de recursos en las oficinas comerciales en el exterior y un plan de fortalecimiento institucional.

El caso permanece en revisión tanto en instancias administrativas como de control, mientras se analizan los documentos y testimonios vinculados a la gestión de la oficina en París.

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