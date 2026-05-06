“Debe haberlo increpado”: José Jerí y su expremier exponen influencia de Vladimir Cerrón sobre Balcázar por compra de F-16

José Jerí, acompañado por el presidente del Consejo de Ministros Ernesto Álvarez, asiste a su último cambio de guardia en Palacio de Gobierno antes de ser destituido por el Congreso. (Foto: Presidencia Perú)

El expresidente interino José Jerí y su exjefe de Gabinete, Ernesto Álvarez, afirmaron este martes que la postura del mandatario José María Balcázar respondió a una orientación directa de Vladimir Cerrón, prófugo líder de Perú Libre, con quien Balcázar ha admitido mantener una amistad y comunicación frecuente.

En diálogo con el programa Contracorriente de Willax, Jerí consideró que no le parece “correcto” que un jefe de Estado “tenga comunicación” con un fugitivo, sobre todo cuando “aparentemente está dando malos consejos porque tiene algún interés en particular”.

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En la misma línea, Álvarez indicó que entiende “perfectamente que Cerrón debe haberlo increpado en cada una de las conversaciones que han tenido” sobre la compra de una flota de aviones F-16 Block 70 a EEUU, valorada en 3.500 millones de dólares, adquisición que el mandatario instó a investigar e incluso renegociar, pues solo se ha realizado el primer pago, de 462 millones de dólares.

Durante el Gobierno de Jerí, su predecesor, el proceso de compra de aviones caza —en el que competían el F-16 Block 70 estadounidense, el Gripen sueco y el Rafale francés— fue declarado secreto y se inició una negociación directa con Washington.

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Fotografía de archivo, tomada el pasado 19 de febrero, del presidente interino de Perú, José María Balcázar, al atender a la prensa, en Lima (Perú). EFE/STR

Finalmente, en medio de polémica y presiones, el Gobierno peruano firmó el 20 de abril la adquisición, pese a la negativa de Balcázar, quien días antes anunció de manera sorpresiva que no se iba a comprar la flotilla, pues prefería dejar la decisión al Gobierno siguiente, lo que provocó tensión diplomática con EEUU y una posterior crisis en el Ejecutivo.

Durante la entrevista concedida el último domingo, el jefe de Estado sostuvo que la norma promulgada por Jerí para mantener en reserva la compra de aviones caza habría limitado la participación de las entidades de control.

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No obstante, el exmandatario salió en su defensa y señaló que “una autoridad tiene que conocer mínimamente lo que está firmando”, y “no debe actuar sin la aprobación o el informe o la reunión de la parte técnica”.

Jerí también rechazó que la compra haya sido a dedo, pues, según dijo, la elección de los modelos respondió a criterios técnicos definidos por la Fuerza Aérea (FAP), tras analizar las tres propuestas.

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FOTO DE ARCHIVO: José Balcázar habla con los medios de comunicación tras ser elegido presidente interino, luego de una sesión de los legisladores peruanos para elegir a un nuevo líder del Congreso que asumiría la presidencia del Perú, después de que destituyeron al presidente José Jerí por un escándalo relacionado con reuniones no reveladas con un empresario chino, en Lima, Perú. 18 de febrero de 2026. REUTERS/Angela Ponce/Archivo

La decisión de qué es lo que querían como nave fue única y exclusivamente de la FAP, sobre la base de toda la exploración de propuestas o de ofertas que existen en el mercado, quedando tres: la francesa, la sueca y la de Estados Unidos. Pero eso ha sido un proceso bastante largo y finalmente la FAP tomó la decisión técnica de elegir los modelos F-16”, apuntó.

Álvarez, por su parte, mencionó que “el F-16 es un avión que se va a construir recién para Perú, tiene elementos de aviónica y elementos como el radar (...) sumamente novedosos, que lo sitúan muy cercano al F-35″ y como un productor “impensable para Perú”.

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Sobre la postura del mandatario, señaló que “obviamente, Estados Unidos difícilmente va a devolver el dinero aportado, porque (...) ya comenzaron a fabricar los elementos, cada uno en lo suyo, que componen ese lote ya adquirido por el Perú”.

“Y políticamente, imagínense lo que sería tirarle un portazo a Estados Unidos, y no a Estados Unidos de Biden, sino a Estados Unidos de Trump. El Perú tendría que asumir un costo político muy alto. Y no el presidente Balcázar, que entrega el mando en julio, sino los peruanos. Sería terrible, innecesario y absolutamente incorrecto”, advirtió.

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