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Diana de la Peña y el emotivo gesto tras el tricampeonato: le colocó su medalla a su abuela en la celebración

La voleibolista vivió un emotivo momento con su familia en la celebración del título y ratificó su permanencia en el club por las próximas temporadas

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Diana de la Peña tuvo en emotivo gesto con su abuela tras el tricampeonato con Alianza Lima.
Diana de la Peña tuvo en emotivo gesto con su abuela tras el tricampeonato con Alianza Lima. Crédito: FPV

Alianza Lima volvió a escribir una página dorada en la Liga Peruana de Vóley al consagrarse tricampeón nacional, y en medio de los festejos uno de los momentos más emotivos tuvo como protagonista a Diana de la Peña. La central ‘blanquiazul’ no solo celebró el título junto a sus compañeras, sino que también compartió la alegría con su entorno más cercano, dejando una imagen para el recuerdo.

Tras el final del partido ante la Universidad San Martín, la jugadora se unió a los festejos en el campo junto a su familia, que la acompañó en un día especial para su carrera deportiva. En ese contexto, De la Peña se tomó una fotografía con sus seres queridos, pero el instante más significativo llegó cuando decidió protagonizar un gesto cargado de simbolismo y emoción.

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En plena celebración, la voleibolista le colocó su medalla de oro a su abuela, quien la acompañaba en el campo tras la obtención del tricampeonato. El momento fue captado por las cámaras y generó una ola de reacciones entre los hinchas, que destacaron el vínculo emocional de la jugadora con su familia y la importancia que tiene para ella compartir sus logros deportivos con las personas más cercanas.

El gesto no solo representó un reconocimiento al apoyo incondicional de su abuela, sino también una muestra del camino recorrido por la deportista hasta llegar a uno de los títulos más importantes de su carrera profesional. En un ambiente de celebración total, la imagen de ambas se convirtió en uno de los recuerdos más significativos de la consagración ‘íntima’.

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La tricampeona 'blanquiazul' tuvo un gran gesto con su familia en medio de los festejos por el título de la Liga Peruana de Vóley. (Video: Latina)

Diana de la Peña y su continuidad en Alianza Lima

Más allá de la celebración por el tricampeonato, la central también fue noticia por su futuro deportivo. En medio de la algarabía, Diana de la Peña confirmó que continuará defendiendo la camiseta de Alianza Lima en las próximas temporadas, despejando cualquier tipo de especulación sobre una posible salida del club tras el cierre de campaña.

“Ya estaba la conversación hecha con Cenaida y sí continúo en Alianza Lima”, declaró la voleibolista, quien además firmó su renovación hasta el 2028, consolidándose como una de las piezas importantes del proyecto deportivo del equipo blanquiazul a largo plazo. Su continuidad representa estabilidad para un plantel que ha dominado el vóley peruano en los últimos años.

La jugadora también explicó que su decisión de continuar en la institución no fue complicada, ya que el vínculo con el club venía encaminado desde hace tiempo. Según detalló, existían otras ofertas sobre la mesa, pero la relación previa con la dirigencia y el proyecto deportivo fueron determinantes para su permanencia.

“A pesar de algunas propuestas que habían llegado, hasta el final Cenaida sabe que ya estaban las conversaciones hechas, ya estaba todo. Y bueno, mi corazón siempre ha sido aliancista, mi familia me ha inculcado todo ese hinchaje, entonces claramente sí voy a seguir en el equipo”, señaló la central, reafirmando su identificación con la institución.

La central 'blanquiazul' renovó contrato hasta el 2028. (Video: Latina)

Pieza clave del proyecto tricampeón

Con su renovación asegurada hasta el 2028, Diana de la Peña se proyecta como una de las jugadoras fundamentales en el proceso que busca sostener el dominio de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley. Su presencia en el plantel garantiza continuidad en una zona clave de la cancha y aporta experiencia a un equipo que apunta a seguir compitiendo al más alto nivel.

La central no solo fue protagonista dentro de la cancha en la obtención del tricampeonato, sino que también se convirtió en una de las figuras más queridas por la hinchada, gracias a su entrega y compromiso constante con el club.

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