Perú

Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, lanza indirectas a la esposa de Pedro Aquino tras escándalo de ampay

La modelo conocida como ‘La Chocolatita’, utilizó sus redes sociales para enviar indirectas a la esposa del futbolista luego del ampay difundido por ‘Magaly TV La Firme’ que expuso al futbolista con la modelo de OnlyFans.

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Después del ampay con Pedro Aquino, la modelo Raiza Martínez publica videos con mensajes dirigidos a la esposa del futbolista y desata polémica en redes sociales. TikTok.

Raiza Martínez, conocida en redes sociales como ‘La Chocolatita, no se quedó callada tras el escándalo que la vinculó sentimentalmente con el futbolista Pedro Aquino.

La modelo de OnlyFans recurrió a sus plataformas para lanzar una serie de indirectas dirigidas a la esposa del jugador de Alianza Lima, apenas días después de que ‘Magaly TV La Firme’ difundiera imágenes del ampay.

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Las publicaciones de Raiza, en las que canta letras sugestivas como “P*** pero no tarada, debería ser abogada, no se me escapa ninguna jugada”, fueron interpretadas como una respuesta directa al revuelo mediático y a las críticas surgidas tras la emisión del reportaje.

Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, lanza indirectas a la esposa de Pedro Aquino tras escándalo de ampay. IG
Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, lanza indirectas a la esposa de Pedro Aquino tras escándalo de ampay. IG

Ampay de Pedro Aquino: la historia detrás del escándalo

La noche del 4 de abril, Pedro Aquino quedó en el centro de la controversia luego de que el programa de Magaly Medina exhibiera imágenes que lo muestran saliendo de la vivienda de Raiza Martínez en horas de la mañana. El encuentro, registrado el 28 de abril, confirmó una traición a su esposa, Katherine Fernández, y desató una ola de reacciones en el entorno deportivo y de espectáculos.

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Según el reportaje, Aquino permaneció en la casa de la modelo poco más de 10 minutos antes de retirarse. La propia Martínez ofreció detalles sobre cómo se inició el contacto entre ambos, asegurando que la relación comenzó a finales del año pasado a través de Instagram y se fue intensificando con el tiempo.

Mientras en redes sociales se mostraba como un esposo y padre ejemplar, Pedro Aquino mantenía conversaciones y encuentros secretos con otra mujer. Conoce todos los detalles de la infidelidad del seleccionado nacional que lo pone nuevamente en un escándalo. ATV/ Magaly TV La Firme.

Raiza Martínez responde con indirectas: “No se me escapa ninguna jugada”

Lejos de mantener el perfil bajo, Raiza Martínez utilizó sus redes sociales para compartir videos en los que entona frases cargadas de doble sentido. Las letras, como “P*** pero no tarada, debería ser abogada, no se me escapa ninguna jugada”, fueron interpretadas por los seguidores como una clara alusión a la situación con Pedro Aquino y su esposa.

En entrevistas recientes, Martínez detalló que el futbolista era muy insistente, pedía fotos íntimas y tomaba precauciones extremas para no ser reconocido. “Me decía que podía venir bien temprano o me escribía bien tarde, plan 11:30 de la noche. Vino encapuchado”, relató.

La modelo dejó entrever que no sería la única en contacto con Aquino: “Quizá no soy la única chica con que chatea, es bien insistente porque conversamos desde el año pasado”.

La reacción de Pedro Aquino y su esposa tras el escándalo

Tras la difusión del ampay, Pedro Aquino y Katherine Fernández optaron por restringir los comentarios en sus cuentas de Instagram, en un intento por frenar la avalancha de mensajes y especulaciones. Ninguno de los dos ha emitido declaraciones públicas, aunque la atención sobre su relación se mantiene alta debido a los antecedentes de crisis por infidelidad.

El futbolista aún conserva fotos familiares en sus redes, mientras que Fernández ha reducido sus publicaciones personales. La pareja, que lleva 12 años de matrimonio y comparte tres hijos, guarda silencio mientras crecen las especulaciones sobre el futuro de su vínculo.

Por el momento, la expectativa se centra en un posible pronunciamiento de Pedro Aquino o Katherine Fernández. La ausencia de una versión oficial ha dado pie a todo tipo de especulaciones en redes sociales y medios de espectáculos, mientras la presión mediática sigue en aumento.

El caso también ha reabierto discusiones sobre el impacto de las infidelidades públicas en la vida familiar de los deportistas y la necesidad de separar la vida profesional de la personal.

Composición de dos capturas de pantalla de Instagram: el futbolista Pedro Aquino celebrando en un campo y un selfie de su esposa
El futbolista Pedro Aquino y su esposa Ferka se muestran en redes tras el ampay difundido por Magaly TV La Firme, en medio de rumores de una drástica decisión personal.

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