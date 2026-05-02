Experto electoral cuestiona auditoría del JNE a la primera vuelta de las elecciones 2026: “Podría generar inestabilidad”

Un especialista desglosa la propuesta de auditoría informática del JNE y cómo esta se diferencia de la fiscalización. Se discuten las implicaciones para la transparencia y legalidad del voto en el Perú. (Crédito: Canal N)

El anuncio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la realización de una auditoría informática integral al proceso electoral de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 generó cuestionamientos desde el ámbito especializado. El experto en temas electorales José Jaúregui advirtió que la medida podría generar confusión sobre las competencias de los organismos electorales y afectar la estabilidad del proceso.

En entrevista con Canal N, Jaúregui señaló que es necesario diferenciar entre una auditoría informática y las labores de fiscalización técnica que ya forman parte de las funciones constitucionales del JNE. Según explicó, la auditoría anunciada por el organismo electoral “se entiende más bien como un mecanismo o un conjunto de acciones de verificación técnica de los sistemas de escrutinio, software y tecnología”.

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El especialista sostuvo que dichos procedimientos ya forman parte de la supervisión regular del sistema electoral peruano. “Quienes hemos estado involucrados en la administración electoral sabemos que durante la jornada electoral e incluso en las etapas previas, como la puesta a cero del sistema de cómputo de la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones ya participa”, afirmó.

José Jaúregui cuestiona auditoría del JNE y alerta sobre posible conflicto de competencias con la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Jaúregui cuestiona competencias del JNE

En sa misma línea, Jaúregui sostuvo que existe una aparente contradicción en el anuncio realizado por el JNE sobre la ejecución de una auditoría informática al proceso electoral de las elecciones 2026. Según indicó, el organismo ya cuenta con competencias de fiscalización técnica establecidas por ley.

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“Es un poco contradictorio que el Jurado plantee hacer una auditoría cuando se supone que ya hizo una fiscalización técnica, que es su competencia constitucional”, manifestó Jaúregui durante la entrevista. El especialista señaló además que el JNE participa en distintas etapas del proceso electoral, incluyendo acciones vinculadas al sistema de cómputo y verificación técnica.

Asimismo, explicó que la principal función del JNE es fiscalizar la legalidad del proceso electoral y supervisar técnicamente determinados aspectos relacionados con el sistema de votación y transmisión de resultados. Sin embargo, precisó que la administración del sistema informático electoral corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En ese sentido, advirtió que la medida anunciada podría interpretarse como una posible invasión de competencias. “El Jurado Nacional de Elecciones no tiene una competencia para convocar auditorías. Ahí habría que tener cuidado si acaso no ingresa en el ámbito de competencia de la ONPE”, declaró.

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Advierte riesgos para la estabilidad electoral

El experto en temas electorales sostuvo que los organismos públicos deben actuar estrictamente dentro de las atribuciones establecidas por la ley y la Constitución. “Los órganos del Estado y los servidores públicos no pueden actuar libremente en función a su criterio, sino exactamente dentro del marco de la ley y de sus competencias”, afirmó.

El especialista señaló además que el anuncio del Jurado Nacional de Elecciones podría generar cuestionamientos respecto a la autonomía y soberanía de las funciones que corresponden a los organismos electorales. “Ahí creo que más bien se abre la posibilidad de que exista una vulneración a los principios de soberanía electoral que tienen los órganos electorales en el ámbito de sus competencias”, declaró durante la entrevista.

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Finalmente, Jaúregui advirtió que este tipo de medidas debe manejarse con cautela debido al contexto político actual y al impacto que podría tener sobre la confianza ciudadana en el proceso electoral. “Otro riesgo es que haya algún tipo de instrumentalización política también, que pueda generar inestabilidad en el proceso electoral”, señaló.

Composición: Infobae Perú / Tomás Ezerskii