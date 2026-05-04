Lo mataron mientras dormía, lo descuartizaron y lo cocinaron con verduras: el macabro crimen de Rhudy Benavides que aterrorizó al Cusco

Durante la audiencia de prisión preventiva del caso Rhudy Benavides Charalla, la fiscalía expone los aterradores detalles del crimen, incluyendo el desmembramiento de la víctima. Mientras tanto, familiares y amigos protestan exigiendo justicia y la máxima pena para los culpables.

La noche del sábado 18 de abril comenzó como tantas otras en el Cusco. Rhudy Benavides Charalla, guía de turismo de 46 años conocido en los círculos culturales de la ciudad como el “Embajador de los Andes”, aceptó continuar bebiendo con dos conocidos en el domicilio de uno de ellos, en la asociación Manantiales del Inca. No volvió a salir con vida.

Lo que ocurrió esa noche dentro de esa vivienda superó cualquier límite de brutalidad registrado en la historia reciente de la Ciudad Imperial. Durante una semana, su madre Ayde Charalla lo buscó desesperadamente. Cuando la policía finalmente llegó al inmueble, guiada por un informante anónimo, encontró un escenario que ningún investigador olvidará: el cuerpo de Benavides había sido descuartizado, sus restos distribuidos en baldes y recipientes, y en la cocina, dos ollas hervían con fragmentos humanos mezclados con zanahorias y cebollas.

PUBLICIDAD

Rhudy Benavides, guía de turismo y víctima de un brutal asesinato con descuartizamiento y canibalismo en Cusco, aparece en esta imagen antes del lamentable suceso. (Facebook)

La última noche de Rhudy Benavides

Según la reconstrucción fiscal presentada por la fiscal Thamara Catacora durante la audiencia del último fin de semana, Benavides fue convencido por Gabriel Alexis Luis Cóndori y Óscar Franco Tinco, ambos de 21 años y procedentes de la provincia de La Convención, para continuar una reunión en la que los tres consumían bebidas alcohólicas. Cuando el guía se quedó dormido por los efectos del alcohol, alrededor de la medianoche, los dos jóvenes atacaron.

Franco Tinco le asestó un corte profundo en el cuello con una navaja plegable. Cóndori lo atacó con un tenedor y un martillo en la cabeza. La violencia fue sistemática y sin pausa. Benavides murió sin poder defenderse.

PUBLICIDAD

Lo que siguió fue aún más perturbador. Los asesinos le robaron el teléfono celular y lo vendieron por 110 soles en el centro comercial El Molino. Con ese dinero compraron más alcohol, marihuana y una serie de utensilios: bolsas plásticas, una comba y otros elementos destinados a eliminar cualquier rastro del crimen.

Agentes policiales y un civil observan una escena del crimen en Cusco, donde se investiga el atroz asesinato de Rhudy Benavides. (Facebook)

El descuartizamiento y el acto de canibalismo

De regreso al domicilio, comenzó la parte más macabra del caso. Cóndori y Franco Tinco desmembraron el cuerpo de manera progresiva con objetos punzocortantes. Parte de los restos fueron entregados a los siete perros que vivían en la propiedad. Los huesos largos fueron triturados con la comba y almacenados en bolsas. Otros fragmentos fueron colocados en recipientes y ollas.

PUBLICIDAD

Fue entonces cuando ocurrió lo que la fiscal Catacora describió con una frialdad clínica ante el juez: "Óscar le pide a Gabriel que cocine parte de la carne de Rhudy porque no habían comido desde el sábado y tenían hambre“. Ambos acusados se comieron parte de su amigo.

La olla con restos sospechosos, hallada durante la investigación del asesinato del guía de turismo Rhudy Benavides en Cusco, levanta interrogantes sobre un posible caso de canibalismo y descuartizamiento. (Facebook)

El Coronel Carlos Guisado, jefe de la Región Policial Cusco, confirmó que en la cocina se hallaron dos ollas con restos humanos mezclados con verduras, entre ellas zanahorias y cebollas. La escena fue descrita por los investigadores como una de las más perturbadoras en la historia policial de la región.

PUBLICIDAD

Durante la audiencia, la fiscalía expone las pruebas contra los acusados del brutal crimen de Rhudy Benavides, incluyendo la confesión detallada, las evaluaciones psiquiátricas y la cronología de los hechos que culminaron en el asesinato.

La frialdad de los asesinos y su captura

La detención de Gabriel Alexis Luis Cóndori y Óscar Franco Tinco se produjo el 25 de abril, una semana después del crimen. Al ser intervenido, Cóndori confesó los pormenores del descuartizamiento con una frialdad que desató la indignación de los familiares presentes, quienes intentaron lincharlo durante su traslado policial.

Las autoridades confirmaron que Franco Tinco cuenta con antecedentes por violación sexual de dos menores de 13 y 15 años, además de una denuncia por acoso sexual. Ambos dieron positivo en los exámenes de toxicología realizados tras su captura. Los vecinos de Manantiales del Inca señalaron que la vivienda era conocida por el consumo excesivo de alcohol y actividades irregulares, sobre las que habían alertado a las autoridades en reiteradas ocasiones sin obtener respuesta.

PUBLICIDAD

Durante la audiencia fiscal, la fiscal Catacora logró que el juez ordenara nueve meses de prisión preventiva para ambos imputados, quienes serán internados en el penal de varones de Quencoro. El móvil del crimen fue calificado por el Ministerio Público bajo la figura de ferocidad. El presidente de la Junta de Fiscales, Manuel Mayorga, precisó que se realizan pericias biológicas y antropológicas para sustentar una acusación sólida.

El Cusco despide a su “Embajador de los Andes”

Rhudy Benavides era una figura querida en el sector turístico cusqueño. Conocido por su devoción al Taytacha de los Temblores y su labor como promotor de las tradiciones andinas ante visitantes extranjeros, su muerte dejó un vacío profundo en la comunidad. Cientos de personas acompañaron su féretro en el cementerio La Almudena entre cánticos y flores, exigiendo la pena máxima para los responsables.

PUBLICIDAD

La imagen muestra a Rhudy Benavides, guía de turismo asesinado en Cusco, junto a una multitud de personas que asistieron a su funeral, reflejando el impacto del trágico caso que involucró canibalismo y descuartizamiento. (Facebook)

Su madre, Ayde Charalla, quien dependía emocionalmente de su hijo mayor, instaló un altar en su hogar con sus pertenencias de trabajo. “Me lo han arrancado de mis entrañas”, declaró entre lágrimas. El Cusco, ciudad que recibe millones de turistas cada año y que Benavides dedicó su vida a mostrar al mundo, despide a uno de sus hijos más queridos en el caso más atroz de su historia reciente.