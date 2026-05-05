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Cienciano vs Puerto Cabello EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ se desplaza hacia el estadio Misael Delgado con un solo propósito: llevarse el triunfo y así consolidar su liderazgo en la serie. Sigue las incidencias desde Venezuela

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05:51 hsHoy

¡Noche de partido! Cienciano visita el estadio Misael Delgado para desafiar a la Academia Puerto Cabello por el arranque de la serie de revanchas del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026.

05:51 hsHoy

Así llega Cienciano al partido por la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano atraviesa uno de los mejores momentos de su historia moderna. No solo se posiciona entre los mejores lugares de la clasificación del Torneo Apertura 2026, también se ha afianzado como líder de su serie en la Copa Sudamericana, aspirando a la clasificación por los octavos de final.

Indiscutiblemente los créditos se los lleva un Horacio Melgarejo polémico por sus formas, pero efectivo en el fondo. Su idea, eso sí, no sería posible sin la ejecución de sus máximos exponentes Carlos Garcés y Neri Bandiera, la dupla goleadora que no deja de dar qué hablar.

05:51 hsHoy

Así llega Academia Puerto Cabello al partido por la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026

La Academia Puerto Cabello, indudablemente, vive un contexto favorable en el ambiente local. Por su buen desempeño se clasificó a la Fase Final del Apertura 2026, donde ha empezado con un pequeño tropiezo al igualar a uno contra el histórico Deportivo La Guaira.

No obstante, surge un contraste muy fuerte con su participación en la Copa Sudamericana 2026. Aunque había empezado de manera espléndida, tras imponerse a Atlético Mineiro en casa, ha caído en un pozo con dos derrotas enlazadas y con el peligro de quedar afuera. Está en la obligación de reponerse si quiere seguir con vida.

05:51 hsHoy

Cienciano vs Academia Puerto Cabello: alineaciones probables del partido por la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026

- Cienciano: Italo Espinoza; Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain, Claudio Núñez, Marcos Martinich; Ademar Robles, Heny Caparó; Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera; Carlos Garcés.

- Academia Puerto Cabello: Joel Graterol; Gustavo González, Pablo Lima, Andrés Ponce, Gerónimo Bortagaray, Daenil Saggiomo, Jean Franco Castillo, Jiovanny Ramos, Heiber Linares, Jefre Vargas, Stefan Obradovic.

05:51 hsHoy

Cienciano vs Academia Puerto Cabello: señales televisivas del partido por la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026

La señal del encuentro entre Cienciano y Academia Puerto Cabello estará disponible para Latinoamérica por DIRECTV, tanto en televisión como en la plataforma DGO. Quienes no accedan a estas alternativas podrán mantenerse informados de todas las incidencias mediante la web de Infobae Perú, que ofrecerá detalles en tiempo real durante el partido.

05:50 hsHoy

Cienciano vs Academia Puerto Cabello: horarios del partido por la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026

El partido entre Cienciano y Academia Puerto Cabello tendrá lugar este miércoles 6 de mayo en el Polideportivo Misael Delgado, con inicio programado para las 19:30 (hora peruana). El duelo corresponde a la cuarta jornada del Grupo B y será dirigido por el árbitro paraguayo Derlis Benítez.

05:50 hsHoy

Cienciano va por más

Cienciano avanza a paso firme en la Copa Sudamericana 2026. No hay oponente que le plante cara. Cerrada la primera rueda de enfrentamientos, el ‘papá’ reluce invicto y líder de la Serie B.

Empezó su camino con una igualada agónica contra Juventud Las Piedras, en condición de visitante, para luego saldar su primera victoria a costa de Academia Puerto Cabello y finalmente prolongar su racha llevándose por delante a Atlético Mineiro.

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