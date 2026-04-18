JNE da conocer fecha estimada para saber quiénes pasan a la segunda vuelta de las Elecciones 2026

Faltan definir quién enfrentará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta.

La secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yessica Clavijo, dio a conocer la fecha estimada en la que se conocería los resultados finales de la primera vuelta de las Elecciones 2026 y, por ende, los candidatos que pasarán a la segunda vuelta del domingo 7 de junio.

“Tenemos previsto para la quincena de mayo estar teniendo, por lo menos, los resultados presidenciales que es lo que necesitamos para determinar esta segunda vuelta”, declaró Clavijo en diálogo con RPP Noticias.

De acuerdo con los resultados de la ONPE a más del 90% de actas contabilizadas, la participación de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, está asegurada. Solo faltaría definir contra quién competirá: Roberto Sánchez de Juntos por el Perú o Rafael López Aliaga de Renovación Popular.

Peru's presidential candidate Keiko Fujimori delivers a statement as the vote count in the country's general election continues for a fourth day, in Lima, Peru April 15, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

La diferencia entre uno y otro es de más de aproximadamente 10 mil votos, por lo que se definiría el pase luego de que los Jurados Electorales Especiales resuelvan las actas observadas, con pedidos de nulidad y con impugnación de votos, que no son contabilizadas hasta que se determine si son válidas o no.

“En promedio (los JEE) se están demorando 3 días (en resolver actas) porque estas actas vienen en físico. Debemos escanearlas, generar los expedientes respectivos, proceder a su análisis, que se generen resoluciones, que sean notificadas válidamente, que queden consentidas porque pueden ser apeladas y recién en ese momento pueden ser devueltas a las oficinas descentralizadas para que prosigan con la contabilización de los votos”, dijo la secretaria general del JNE.

Yessica Clavijo indicó que el único riesgo que prevé el JNE, que podría generar un retraso en la entrega de los resultados, es que las oficinas descentralizadas de la ONPE “no nos remitan prontamente las actas observadas”.

“Hasta el momento solo tenemos 15 mil recibidas de un universo que podría ser dos o hasta tres veces mayor. Nosotros necesitamos que inmediatamente la ONPE nos envíe las actas tanto a los JEE como el ejemplar que le corresponde al JNE para el cotejo respectivo”, apuntó.

“Medidas drásticas”

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, anticipó la posibilidad de adoptar medidas drásticas tras la revisión de 85 pedidos de nulidad electoral generados por graves irregularidades en los comicios del 12 de abril. Burneo advirtió ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que el organismo ya trasladó estos pedidos, tanto parciales como totales, a los jurados electorales especiales y que, una vez resueltas las apelaciones, el pleno del jurado tomará las acciones necesarias, incluso si implican decisiones de máximo alcance, como lo establece la normativa. El compromiso oficial es que, de ser indispensable para la limpieza del proceso, “el jurado las va a implementar”, declaró Burneo.

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. (Foto: Andina)

El proceso de revisión de nulidades, detallado por Burneo, se rige de principio a fin por la normativa electoral vigente. Los 85 pedidos que la autoridad ha recibido incluyen desde anulaciones parciales sobre mesas específicas hasta reclamos para la anulación total del acto electoral en jurisdicciones concretas. Cada expediente se somete a análisis por los jurados electorales especiales, órganos competentes en primera instancia, antes de cualquier posibilidad de apelación al pleno del JNE. “Todas están siendo evaluadas conforme al procedimiento previsto en la normatividad. Ellos son los competentes en primera instancia de resolver estos pedidos... y tengan la seguridad que se van a publicar los resultados y también pueden ser apelados”, explicó Burneo durante su exposición en la Comisión de Fiscalización.