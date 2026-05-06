Alerta por Coxsackie: reportan 23 casos en Lima que activan refuerzo de medidas del Minedu y Minsa en colegios

El brote de virus de manos, pies y boca en Norcasia obliga al cierre temporal de un centro de desarrollo infantil - crédito iStock

El Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de Salud (Minsa) intensifican la coordinación para enfrentar el avance del virus Coxsackie, causante de la enfermedad de mano, pie y boca, en colegios de Lima Metropolitana y otras regiones del país. Las autoridades educativas y sanitarias buscan contener la transmisión ante el incremento de casos en el entorno escolar.

La articulación entre ambos ministerios incluye campañas de prevención, capacitación docente y vigilancia epidemiológica en instituciones educativas, con énfasis en la detección temprana de síntomas y el aislamiento focalizado de los casos confirmados. El objetivo es evitar la propagación del virus sin interrumpir el desarrollo de las clases presenciales en la mayoría de los colegios.

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Hasta la fecha, el director regional de Educación de Lima Metropolitana, Marcos Tupayachi, reportó 23 casos en la capital. El director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, César Munayco, explicó que el virus afecta principalmente a niños menores de cinco años y que la transmisión ocurre por contacto cercano, especialmente en guarderías y centros de educación inicial.

Little girl suffers of Coxsacki virus.

Colegios mantienen clases con medidas de control focalizado

El protocolo vigente establece que, ante un caso sospechoso, el docente debe notificar de inmediato al director del colegio, quien coordina con el Minsa y comunica la situación a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) para activar la vigilancia epidemiológica. El aislamiento se aplica de forma focalizada únicamente en las aulas donde se detecten contagios; no se recomienda el cierre total de la institución.

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“No se ha previsto el cierre de colegios, sino el aislamiento de las aulas afectadas y un monitoreo constante en coordinación con el sector Salud”, detalló Tupayachi. La estrategia prioriza la continuidad educativa mientras se protege la salud de los estudiantes y del personal escolar. El Minedu ha impartido instrucciones para que cada institución desarrolle campañas de lavado frecuente de manos y desinfección de espacios comunes.

El representante del Minsa recomendó reforzar la higiene, con especial énfasis en el lavado de manos durante 20 segundos, cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar, evitar tocarse el rostro y desinfectar superficies de uso frecuente como juguetes y manijas de puerta. Además, insistió en la importancia de no compartir utensilios personales y evitar el contacto directo con personas infectadas.

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Mano de un niño con sarampión (Shutterstock)

Brote del virus Coxsackie en colegios de Lima activa vigilancia sanitaria

En Lima Metropolitana se han confirmado casos en diversas instituciones, incluido el colegio Melitón Carvajal del distrito de Lince, donde se suspendieron clases presenciales en cuatro aulas tras la detección de contagios. Según la dirección del colegio, solo los salones afectados pasaron a la modalidad virtual durante una semana, mientras el resto de las aulas continuaron con actividades presenciales bajo monitoreo.

El brote ha generado preocupación entre padres de familia, quienes han solicitado medidas adicionales como la fumigación de las instalaciones. Una madre de familia expresó: “Eso es responsabilidad del colegio (…) Hay más salones en los que se están presentando contagios”.

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El Minsa ha reforzado la vigilancia epidemiológica en Lima y regiones como Lambayeque, donde se reportaron más de 30 casos, y en Chiclayo, con 93 casos en colegios hasta el 2 de mayo. La enfermedad presenta un comportamiento estacional, con mayor incidencia entre marzo y junio, coincidiendo con el inicio del año escolar.

La enfermedad de manos, pies y boca, causada por el virus Coxsackie, ha generado una alerta sanitaria en Perú debido a su reciente brote. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el virus Coxsackie, cómo se transmite y cuáles son los síntomas

El virus Coxsackie es un enterovirus no polio que pertenece a la familia Picornaviridae. Es el agente principal de la enfermedad de mano, pie y boca, una infección viral leve pero altamente contagiosa. El virus fue identificado por primera vez en la ciudad de Coxsackie, en Nueva York, en 1948.

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La transmisión ocurre por contacto directo con secreciones respiratorias, saliva, heces o fluidos de las ampollas, así como a través de objetos contaminados, según el Ministerio de Salud y la Mayo Clinic. El periodo de incubación oscila entre tres y seis días.

Los síntomas iníciales suelen parecerse a los de un resfriado, con fiebre, dolor de garganta, malestar general y pérdida de apetito. Posteriormente, surgen llagas dolorosas en la boca y erupciones en las palmas de las manos y plantas de los pies. La enfermedad afecta principalmente a niños menores de cinco años, aunque puede presentarse en escolares y adultos.

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La complicación más frecuente es la deshidratación, derivada de la dificultad para tragar líquidos por las llagas bucales. En casos excepcionales, el virus puede causar complicaciones neurológicas.

Un brote de la enfermedad de manos, pies y boca, identificada como virus Coxsackie preocupa a autoridades del sector salud. Las medidas preventivas de salud, como el lavado de manos y la hidratación son importantes.

Recomendaciones de prevención y manejo

No existe una vacuna específica contra el virus Coxsackie, por lo que la prevención es la principal herramienta para evitar su propagación. El Minsa y la Mayo Clinic recomiendan:

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Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de cambiar pañales o limpiar secreciones.

Desinfectar regularmente juguetes, mesas y superficies de contacto frecuente.

Evitar compartir utensilios personales, botellas y alimentos.

Cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar.

No enviar al niño al colegio hasta que desaparezcan la fiebre y las lesiones bucales.

Las autoridades recuerdan que la mayoría de los casos se resuelve en siete a diez días sin necesidad de hospitalización. Es fundamental acudir al médico si el menor presenta fiebre persistente, signos de deshidratación, dificultad para respirar o decaimiento marcado. La articulación entre Minedu y Minsa continúa para garantizar la seguridad de la comunidad educativa y frenar la expansión del virus.

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