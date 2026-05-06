Liga 1 responde con negativa a solicitud de FC Cajamarca para cambiar su sede de cara al duelo contra Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026

Barcos contra Guerrero, un cara a cara irrepetible. - Crédito: A Presión

La Liga 1 rechazó la petición de FC Cajamarca para cambiar la sede de sus próximos partidos, de acuerdo con una información difundida por el periodista Gerson Cuba. El club había considerado disputar encuentros, incluido el esperado duelo frente a Alianza Lima, en escenarios como el Mansiche de Trujillo o el Estadio Nacional de Lima. Sin embargo, la organización no dio el visto bueno a esa alternativa.

El motivo principal radica en la ubicación geográfica del equipo. Al encontrarse en la Sierra Norte, las normativas impiden que FC Cajamarca sea local fuera de su región natural. La directiva del torneo estableció que solo podrán optar por sedes como Cajabamba o algún estadio dentro del departamento de Cajamarca.

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De esta forma, el esperado partido ante Alianza Lima, programado para celebrarse entre el 29 y el 31 de mayo, se disputará en territorio cajamarquino. No se descarta que el estadio Héroes de San Ramón, como ha venido siendo así, albergue el lance.

Hernán Barcos, como el líder que es, agrupa a sus compañeros para felicitarlos. - Crédito: FC Cajamarca

Irregularidad marcada

Los focos se posaron encima de FC Cajamarca nada más arrancando el año, pero no por su loable ascenso a la Liga 1, sino por el desplazamiento de Hernán Barcos como estrella rutilante. Al ‘Pirata’ se le unieron otros futbolistas de notable recorrido como Pablo Míguez y Pablo Lavandeira. De ahí que surgiera mucha expectativa alrededor del club.

No obstante, el conjunto ‘azul y oro’ no pudo sostener su correcto arranque en el Apertura 2026 y fue derrapando sin frenos hasta instalarse en el sótano de la tabla de posiciones con un margen amplio de diferencia con respecto de aquellos rivales que también aprietan las últimas plazas.

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Una exhibición de definición de Hernán Barcos. Volea, jugada individual y un tiro libre perfecto sellaron la contundente victoria de UTC de Cajamarca sobre FBC Melgar. ¡No te pierdas los goles! | L1MAX

La situación, que no deja de ser complicada, ha ofrecido visos de mejora a partir de la reciente victoria agónica (3-2) frente al Sport Boys, con la que se rompió una mala racha de dos meses sin sumar de a tres. Seguirá sostener el grato momento, ajustar piezas dentro de la estructura y apelar a la experiencia del plantel para salir adelante en la Liga 1 2026.

FC Cajamarca llegó al profesionalismo en un rush impresionante. Fundado en 2023, al año siguiente se distinguió en la Copa Perú para luego instalarse en la Liga 2, siendo su primera temporada triunfal y determinante para ascender a la élite.

Mauricio Arrasco destacó en triunfo de FC Cajamarca contra Sport Boys, por el Apertura 2026. - Crédito: Difusión

Barcos vs Guerrero

El cierre del Apertura 2026 presentará como protagonistas a dos futbolistas con pasado en Alianza Lima: Hernán Barcos y Paolo Guerrero. Ambos nombres concentran la atención en un enfrentamiento que promete ser decisivo para el desenlace del certamen.

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Aunque Hernán Barcos —identificado como HB9— defiende actualmente los colores de FC Cajamarca, su trayectoria en La Victoria lo mantiene como una figura de peso. El delantero argentino goza del reconocimiento y el aprecio de la afición aliancista tras haberse consolidado como ídolo durante su paso por el club.

En este contexto, Barcos se verá obligado a entregar su máximo profesionalismo al equipo cajamarquino, mientras que Paolo Guerrero asumirá la responsabilidad del ataque en los ‘íntimos’. El duelo entre ambos delanteros podría definir al campeón del torneo, situando nuevamente a las figuras históricas de Alianza Lima en el centro de la escena futbolística nacional.