Carlos Bruce va por Lima: el alcalde de Surco pide licencia y se prepara para disputar el sillón metropolitano en octubre

Carlos Bruce, con casco y lentes, se proyecta ante la Municipalidad de Lima, escenario de importantes decisiones para la capital peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carlos Bruce dio un paso formal hacia su candidatura a la Alcaldía Metropolitana de Lima tras obtener la aprobación unánime del Concejo Municipal de Santiago de Surco para su licencia sin goce de haber como alcalde distrital, el requisito que la Ley Electoral impone a toda autoridad en ejercicio que quiera competir en comicios.

A través de su cuenta en X, el todavía alcalde surcano compartió un comunicado oficial en el que precisó que, hasta que se haga efectiva la licencia, seguirá al frente del municipio “con total normalidad”. Concluido el proceso electoral, retomará sus funciones hasta el 31 de diciembre del presente año.

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Su candidatura se suma a un escenario con varios aspirantes ya declarados. Entre ellos figura el exprimer ministro Yehude Simon, quien anunció su postulación en febrero de 2026 por el partido Tierra Verde; así como Susel Paredes, voceada candidata por el partido Ahora Nación.

Carlos Bruce aclara que continúa ejerciendo sus funciones y que su licencia sin goce de haber será del 4 de septiembre al 4 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El respaldo unánime del Concejo

La licencia fue aprobada de forma unánime por el Concejo Municipal de Surco mediante un acuerdo suscrito el 29 de abril y publicado en el diario oficial El Peruano el 3 de mayo. El documento cita la Resolución N.° 00746-2025-JNE, que establece que las licencias sin goce de haber deben hacerse efectivas 30 días calendario antes de la elección, fijada para el 4 de octubre de 2026. El plazo límite para que los partidos presenten sus listas de candidatos ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) vence el 16 de junio de 2026.

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El acuerdo también dispone que, durante el período de licencia, la encargatura del despacho de alcaldía recaerá en el funcionario que corresponda según el mecanismo de sucesión previsto en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), con el fin de garantizar la continuidad administrativa del distrito.

La Municipalidad de Santiago de Surco informa que el alcalde Carlos Bruce ha solicitado licencia del 4 de septiembre al 4 de octubre de 2026 para participar en las próximas elecciones municipales.

De Surco a Lima, por Somos Perú

Bruce anunció su intención de postular a la alcaldía de Lima en agosto de 2025. “Hemos tomado la decisión de postular a esa candidatura, para lo cual primero estamos postulando a las elecciones internas dentro de mi partido Somos Perú, a fin de poder tener la nominación para ser candidato oficial de Somos Perú para Lima", declaró en ese momento a los medios de comunicación

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El político descartó la reelección en Surco —opción que la ley prohíbe— y justificó su salto al municipio metropolitano con una frase directa: “Lima está a la deriva”. En noviembre de 2025, Bruce había superado las elecciones internas de Somos Perú y obtenido la nominación oficial del partido para competir por el sillón metropolitano.

El actual alcalde de Santiago de Surco confirmó su intención de competir por la jefatura municipal limeña. Canal N

Un proceso con 46 organizaciones políticas

Las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre de 2026 se desarrollarán con la participación de 46 partidos y movimientos políticos, según confirmó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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El organismo electoral ya inició el cronograma oficial con la impresión de las cédulas de sufragio. Las autoridades que resulten elegidas asumirán funciones en el período 2027-2030, bajo la organización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).