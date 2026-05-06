Excanciller Hugo de Zela reafirma que José Balcázar sabía de la compra de los aviones F-16 desde febrero: “Estaba de acuerdo”

Excanciller asegura que presidente aprobó desde el inicio la compra de aviones F-16. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El exministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, afirmó que el presidente José Balcázar habría tenido conocimiento desde febrero sobre el proceso de compra de los aviones F-16. En entrevista con RPP, el excanciller sostuvo que el mandatario no solo fue informado, sino que además expresó su conformidad con la decisión adoptada en el marco del Consejo de Seguridad y Defensa (Cosedena).

De Zela explicó que, antes de asumir formalmente la Cancillería, sostuvo una reunión con el presidente en la que expuso diversos temas de la agenda internacional y decisiones de Estado en curso. Entre ellos, mencionó el acuerdo vinculado a la compra de aeronaves militares. “Le dije con absoluta claridad que pocos días antes se había realizado una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa y que en esa reunión se había adoptado un acuerdo que nos ponía en el camino para comprar los aviones F-16”, señaló.

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FILE PHOTO: Peru's Foreign Minister Hugo de Zela addresses the international media as Peru evaluates a 'memorandum of understanding' with the United States on critical minerals, in Lima, Peru, December 10, 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda/File Photo

Reunión y conocimiento de la compra

Según el relato del excanciller, el encuentro con el mandatario se produjo luego de una comunicación inicial por WhatsApp en la que solicitó una reunión previa antes de asumir el cargo. En esa reunión, realizada en Palacio de Gobierno, De Zela indicó que expuso los principales temas de la política exterior y de defensa que estaban en desarrollo.

En ese contexto, afirmó haber consultado directamente al jefe de Estado sobre la continuidad de dichos procesos. “Quería saber si estaba de acuerdo con todos estos temas, de tal manera que yo pudiera continuar desarrollando mis tareas. Y él me dijo con toda claridad que estaba de acuerdo con todo lo que le había manifestado”, declaró para el citado medio.

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An F-16 fighter jet lands on the runway after performing aerial maneuvers during the Base Aerea Las Palmas (BALP) Air Festival, days after Peru’s government made a $462 million payment to Lockheed Martin, the first instalment in a multibillion-dollar deal for F‑16 fighter jets, that led to the resignation of the country’s foreign and defence ministers, in Lima, Peru, April 25, 2026. REUTERS/Angela Ponce

“Estaba de acuerdo”

De Zela reiteró que el presidente Balcázar no habría mostrado objeciones al proceso de adquisición de los F-16 durante la reunión inicial. Según su versión, la postura del mandatario fue de respaldo a la continuidad de las decisiones adoptadas previamente en materia de defensa nacional.

“Lo que él me dijo con toda claridad en esa reunión fue que estaba de acuerdo con todos aquellos temas que yo le había manifestado y que deseaba que me quede en la Cancillería”, afirmó De Zela. En ese sentido, sostuvo que la decisión de seguir adelante con la compra se mantuvo sin cambios en esa etapa inicial de la gestión.

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Críticas de Balcázar al proceso reservado de adquisición de F-16: exige convalidación de la próxima administración| Infobae Perú (Clara Giraldo)/Presidencia

Decisiones del Cosedena

El exministro explicó que el proceso de adquisición de las aeronaves se enmarcó en acuerdos del Cosedena, por lo que cualquier modificación requería una nueva convocatoria de dicha instancia. Según indicó, ese procedimiento no se habría realizado posteriormente.

“Si él hubiera querido cambiar esa decisión, hubiera tenido que convocar nuevamente a ese Consejo de Seguridad y Defensa para hacer el planteamiento que él deseara y modificar esa decisión”, señaló De Zela a RPP. Añadió que, al no haberse producido dicha convocatoria, el proceso continuó conforme a lo establecido inicialmente.

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Documentos y decretos supuestamente firmados

Durante la entrevista, el excanciller también hizo referencia a la existencia de documentos oficiales que, según indicó, respaldarían la continuidad del proceso de compra de los aviones F-16. Entre ellos mencionó decretos supremos vinculados a contrataciones declaradas de carácter secreto en el sector Defensa.

De Zela precisó que dichos documentos habrían sido firmados por el presidente Balcázar y por el entonces ministro encargado del Ministerio de Defensa. “Es del 5 de marzo de 2026 y está firmado por el presidente José Balcázar”, indicó para RPP.

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Fuerza Aérea del Perú elige a los F-16 de Estados Unidos para modernizar su flota de aviones caza. (Infobae Perú/Agencia Andina/FAP)

Cambio de postura de Balcázar

Finalmente, el excanciller sostuvo que, pese a la continuidad inicial del proceso, el presidente habría modificado su posición en una etapa posterior. Según su versión, este cambio se habría producido meses después de iniciada la gestión, durante su permanencia en el cargo.

“Durante un largo período, después de haber tomado el cargo de presidente, el señor Balcázar continuó con la misma posición”, afirmó De Zela. Sin embargo, señaló que posteriormente el mandatario habría adoptado una postura distinta respecto a la compra de los aviones, hecho que motivó su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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