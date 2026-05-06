Perú

Ethel Pozo enfrenta a Magaly Medina y denuncia “violencia” por comentarios sobre su peso: “No se habla del cuerpo ajeno”

La conductora de TV respondió con un mensaje contundente tras los comentarios emitidos en vivo sobre su físico

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Magaly Medina no se guardó nada y opinó sobre la emotiva despedida de Yaco Eskenazi del programa que conducía con Ethel Pozo, cuestionando la razón del llanto de la conductora. ATV/ Magaly TV La Firme.

Ethel Pozo, conductora de ‘La Granja VIP’ e hija de Gisela Valcárcel, decidió alzar la voz luego de convertirse nuevamente en blanco de comentarios sobre su físico, esta vez emitidos por Magaly Medina durante su programa del 4 de mayo. Lo que para algunos pudo parecer una crítica más dentro del espectáculo, para la presentadora significó una línea cruzada que no está dispuesta a tolerar ni a normalizar.

Todo comenzó cuando, en plena emisión televisiva, la conductora de Magaly TV La Firme se refirió al aspecto físico de Ethel Pozo con frases que rápidamente generaron incomodidad y debate en redes sociales. La conductora de espectáculos, fiel a su estilo directo, comentó:

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“Bueno, oye, esta chica… ¿ha estado de vacaciones o algo? Está bien taipá, ¿no? (…) parece que hay temporadas en que le da a la cuchara y al tenedor más que yo cuando estoy de vacaciones”. La expresión no pasó desapercibida, no solo por el tono, sino por el enfoque reiterado en el cuerpo de otra persona como tema de discusión pública.

Pantalla dividida: Magaly Medina en un set, con ropa roja, gesticulando. A la derecha, Ethel Pozo llora abrazada por un hombre en un escenario con luces.
Magaly Medina en un estudio de televisión critica a Ethel Pozo, quien es mostrada llorando mientras es consolada por un hombre en un programa de espectáculos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ethel Pozo se pronuncia

Lejos de quedar allí, la periodista continuó con observaciones que apuntaban a los cambios físicos de la conductora, insinuando una supuesta inconsistencia en sus hábitos. “A veces se la ve muy delgada y todavía va y cuenta (…) que esta dieta sí me funciona, pero luego vuelve a lo mismo”, agregó.

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La reacción de Ethel Pozo no tardó en llegar. A través de sus redes sociales, espacio donde mantiene contacto directo con su audiencia, la conductora decidió responder con firmeza, pero también con un enfoque reflexivo que evidenció el impacto de este tipo de comentarios. En su mensaje, dejó en claro que no se trata de un episodio aislado, sino de una situación que ha vivido durante años.

“¡Lo de toda la vida! 30 años me dice lo mismo. ¿Nadie nunca le dijo que eso es violencia? Que no se habla del cuerpo ajeno. Que ella también es mujer…”, escribió, visiblemente afectada pero decidida a marcar un límite.

“No sabemos qué más vas a tolerar”: Magaly Medina advierte a Alejandra Baigorria. Captura: Magaly TV La Firme.
“No sabemos qué más vas a tolerar”: Magaly Medina advierte a Alejandra Baigorria. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina arremete contra Ethel Pozo tras llanto por Yaco Eskenazi

Para Magaly Medina, el problema central radica en la naturaleza del formato. “Un reality necesita cierto nivel de involucramiento… que la basurita que está ahí generándose dentro en el encierro, los conductores sepan capitalizarlo”, explicó. En esa línea, consideró que ni Ethel Pozo ni Yaco Eskenazi lograron cumplir ese rol. “Yaco siempre ha mantenido una distancia… meterse en ello no era lo suyo”, añadió.

Respecto a Ethel Pozo, fue aún más incisiva. “Ella estaba ahí de: ‘Ay, no. Ay, no. Ay, no digas eso. Ay, ¿de verdad? Ay, no, por favor, no, me santifico. Hoy rezo cincuenta avemarías’”, ironizó, cuestionando su estilo moderado frente a un formato que exige confrontación y dinamismo.

Otro punto que destacó fue el antecedente entre ambos conductores. “Dizque ellos rompieron una amistad… y cuando una amistad se rompe, ya no se pega… es como pegar algo con saliva o con chicle. No funciona”, comentó. Medina, estas declaraciones no reflejarían necesariamente una emoción genuina. “¿Qué quieren que diga? Lo mejor que me ha pasado es habernos reencontrado en una señal televisiva. ¡Ah! Las cosas que se dicen, ¿no? Lo políticamente correcto que a veces se tienen que decir”, expresó.

“No sabemos qué más vas a tolerar”: Magaly Medina advierte a Alejandra Baigorria. Captura: Magaly TV La Firme.
“No sabemos qué más vas a tolerar”: Magaly Medina advierte a Alejandra Baigorria. Captura: Magaly TV La Firme.

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