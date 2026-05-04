Elecciones 2026, segunda vuelta: ¿Habrá debate entre los candidatos a la presidencia?

Elecciones 2026: el debate presidencial de la segunda vuelta ya tiene fecha tentativa| Fotos: JNE/Keiko Fujimori (Facebook)7Rafel López (Facebook)| Composición Infobae Perú

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026 en Perú definirá el próximo gobierno entre dos candidatos, quienes deberán exponer sus propuestas en un debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La jornada electoral se encuentra en su fase final de conteo, con más del 97% de actas contabilizadas, mientras la ciudadanía espera conocer a los dos postulantes definitivos que disputarán la presidencia.

Más de 32 candidaturas participaron en la primera vuelta, pero en esta etapa solo dos aspirantes tendrán la oportunidad de presentarse en el debate oficial.

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FOTO DE ARCHIVO. Los candidatos presidenciales peruanos Alfonso López Chau, César Acuña, José Williams, Rafael Belaunde, Ricardo Belmont, Wolfgang Grozo, Armando Masse, José Luna, Antonio Ortiz y Rosario Fernández asisten a un debate televisado previo a las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú, 1 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

¿Habrá debate entre los candidatos a la presidencia?

Según pudo conocer Infobae, de acuerdo con la información de la JNE, está confirmada la realización de un debate presidencial para la segunda vuelta de las elecciones de 2026. El evento podría programarse a mediados o en la tercera semana de mayo, aunque la fecha exacta será anunciada tras la proclamación oficial de los dos candidatos que disputarán la presidencia.

El formato del debate contempla la exposición de propuestas sobre temas clave para el país: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, integridad pública y combate a la corrupción, empleo, desarrollo y emprendimiento, así como educación, innovación y tecnología. La organización del debate estará a cargo del JNE, que invita a ambos candidatos a presentarse en el podio oficial para responder preguntas y detallar sus planes de gobierno.

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En las últimas elecciones presidenciales, el debate de segunda vuelta se convirtió en un espacio central para que los candidatos expliquen sus propuestas y contrasten sus ideas ante la ciudadanía. El antecedente más reciente ocurrió en 2021, cuando Pedro Castillo y Keiko Fujimori participaron.

Roberto Sánchez - Keiko Fujimori

¿Cómo va el conteo de los resultados?

Hasta el momento se han contabilizado 90 mil 727 actas, equivalentes al 97.802% del total, mientras que 2.039 actas han sido enviadas al JEE y no hay actas pendientes. En este contexto, la participación alcanzó el 72.232%, con 19.737.720 votos emitidos y 16.415.645 votos válidos.

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Con estos resultados, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, candidata de Fuerza Popular, lidera la primera posición con 2,812,218 votos válidos, es decir, el 17.131% del total. El segundo lugar permanece en disputa entre Roberto Helbert Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, quien suma 1,976,850 votos (12.042%), y Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, de Renovación Popular, con 1,950,595 votos (11.883%). Más atrás se ubica Jorge Nieto Montesinos, del Partido del Buen Gobierno, con 1,803,567 votos válidos (10.987%).

Frente a ello, Fujimori Higuchi será una de las postulantes que pasará a la segunda vuelta presidencial. Hasta el momento, aún no se conoce quién será su contrincante, ya que el segundo lugar permanece en disputa.

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De acuerdo con la información de la JNE, se estima que los resultados estarían listos para la quincena de mayo. Es así como, se podrá organizar el nuevo debate que será transmitido a nivel nacional por el canal del Estado.

¿Cuándo es la segunda vuelta en Perú?

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú se realizará el 7 de junio de 2026, según el cronograma oficial establecido por las autoridades electorales del país. En esta jornada, los dos candidatos más votados en la primera vuelta se enfrentarán para definir quién asumirá la presidencia.

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