Perú

Adulto mayor suplica apoyo para su nieto herido y personal del hospital Cayetano Heredia se niega a ayudarlo: “No reacciona”

El menor había sufrido una caída por las escaleras, presentaba una lesión en la cabeza y permanecía inconsciente dentro de un taxi mientras su familiar buscaba una camilla o asistencia inmediata

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Un video grabado en los exteriores del Hospital Cayetano Heredia ha desatado una ola de reacciones en redes sociales al mostrar lo que sería un nuevo caso de falta de atención en hospitales públicos en el Perú. Las imágenes, difundidas en las últimas horas, captan el momento en que un adulto mayor pide ayuda desesperadamente para asistir a su nieto, quien se encontraba en una aparente situación de emergencia médica.

De acuerdo con el testimonio registrado, el menor había sufrido una fuerte caída por las escaleras, presentaba una herida en la cabeza y no respondía. Pese a ello, el familiar asegura que no recibió apoyo inmediato por parte del personal del centro de salud. La escena, marcada por la urgencia y la tensión, ha reavivado el debate sobre la capacidad de respuesta en áreas críticas como emergencia.

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Adulto mayor denuncia que no recibió ayuda para trasladar a su nieto en estado crítico

Composición de la fachada del Hospital Nacional Cayetano Heredia con personas, y en primer plano circular, un paciente con mascarilla acostado en el piso
La imagen muestra a un paciente recibiendo atención en el piso dentro del Hospital Nacional Cayetano Heredia, evidenciando la grave crisis de camas hospitalarias reportada por Minsa. (Minsa)

Tengo ahí en el taxi a mi nieto… ¿Podrían facilitarme una silla de ruedas, doctor?”, se escucha decir al hombre en el video, mientras intenta conseguir apoyo para bajar al menor. Según relata, no podía cargarlo solo debido a su estado físico, por lo que solicitaba una silla de ruedas o ayuda del personal.

Sin embargo, la respuesta que recibe es negativa. Uno de los trabajadores le indica que “todas las sillas de ruedas están prestadas”, mientras otro le señala que debe llevar al paciente hasta la puerta para recién entregarle una. Esta situación genera confusión, ya que ambas versiones se contradicen en medio de una emergencia hospitalaria.

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Ante la falta de solución, el adulto mayor insiste: “Ayúdeme a buscar… alguien debe estar en algún lugar”. Luego solicita directamente apoyo para cargar al menor: “¿Me puede ayudar a bajar?”. No obstante, el trabajador responde que no puede moverse de su puesto. La escena continúa con el denunciante describiendo la gravedad del caso: “Ha rodado la escalera, está roto la cabeza, no reacciona. ¿Cómo lo traigo, señor?”.

El intercambio evidencia la desesperación del familiar, quien recalca que está tratando con respeto mientras pide apoyo urgente. El video también deja registro del momento en que cuestiona la forma en la que es atendido, en medio de lo que describe como una falta de empatía del personal de salud.

Pacientes reportan demoras y atención limitada en el Hospital Cayetano Heredia

Cayetano Heredia - Universidad - hospital - medicina - Perú - historias - 4 agosto
Cayetano Heredia lideró importantes reformas en el Colegio de Medicina de San Fernando durante su gestión como rector en 1834, modernizando la educación médica en Perú e incorporando avances europeos. (UPCH)

Tras la difusión del video, un equipo periodístico llegó hasta los exteriores del Hospital Cayetano Heredia, ubicado en el distrito de San Martín de Porres, donde recogió otros testimonios de pacientes que aguardaban atención. Algunos usuarios reportaron demoras en la atención médica y dificultades para acceder a servicios básicos.

Una madre de familia señaló que permaneció varias horas esperando para que su hija sea evaluada. Según indicó, la atención fue breve y no incluyó mayores exámenes. “Lo único que le hizo fue revisarle la garganta y decirme que estaba bien”, relató. Sin embargo, precisó que la menor presentaba síntomas como vómitos y fiebre.

La misma usuaria aseguró que no recibió medicamentos dentro del establecimiento. “Me dijeron que le dé paracetamol, pero no me lo han dado aquí”, afirmó. También mencionó que otra madre no pudo vacunar a su hija en el hospital y optó por acudir a un servicio privado.

Durante la cobertura, también se registró el caso de un menor que habría vomitado mientras esperaba atención, lo que incrementó la preocupación entre los presentes. Varias personas indicaron que llegaron desde temprano, incluso desde las cinco de la mañana, sin lograr ser atendidas de inmediato.

Los testimonios coinciden en señalar dificultades en el acceso a una atención médica oportuna, especialmente en momentos de alta demanda. En ese contexto, el video inicial ha servido como punto de partida para visibilizar una situación que, según los usuarios, no sería aislada dentro del establecimiento de salud.

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