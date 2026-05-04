Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 4 de mayo

El dólar estadounidense se cotiza en el día de hoy a 3,51 soles en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,03% frente a los 3,51 soles de la jornada anterior, reporta Dow Jones.
Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un ascenso 0,02%; pese a ello en términos interanuales aún mantiene una disminución del 4,89%.
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En cuanto a las variaciones de este día respecto de días previos, encadena tres jornadas sucesivas en rojo. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es de 5,06%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (6,29%), lo que indica que su cotización está presentando menos cambios de lo normal recientemente.
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