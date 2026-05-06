Austin Palao es visto besándose con una modelo panameña que es idéntica a Flavia Laos

Austin Palao es captado con nueva conquista, igualita a Flavia Laos: La modelo panameña Lainey Floeck . Amor y Fuego.

Austin Palao vuelve a estar en el centro de la atención mediática luego de ser captado junto a la modelo panameña Lainey Floeck, quien ha causado revuelo por su asombroso parecido con Flavia Laos, expareja del influencer. vuelve a estar en el centro de la atención mediática luego de ser captado junto a la modelo panameña, quien ha causado revuelo por su asombroso parecido con

Las imágenes, difundidas por el programa ‘Amor y Fuego’, muestran a la pareja compartiendo momentos en Cusco y Lima, e incluso dándose un beso a las afueras del aeropuerto Jorge Chávez, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible nuevo romance en el mundo de la farándula peruana.

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Sin embargo, tanto Austin como Lainey han negado que exista una relación sentimental entre ellos, afirmando que solo mantienen una estrecha amistad y que cualquier otro significado es mera interpretación del público y la prensa.

Austin Palao y Lainey Floeck son captados juntos en el aeropuerto Jorge Chávez tras su viaje a Cusco. IG

¿Quién es Lainey Floeck? La modelo que causa sensación

Lainey Floeck es una modelo panameña radicada en Miami, reconocida por su trabajo como imagen de marcas de lencería y trajes de baño. Mide 1,73 metros, es rubia, de ojos verdes y cuenta con más de 20.000 seguidores en Instagram. Su nombre comenzó a sonar en Perú luego de que algunos programas de espectáculos la confundieran con Flavia Laos, debido a su gran parecido físico y estilo.

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La joven también ha sido voceada como candidata a Miss Cosmo 2026 y suele compartir en redes sociales parte de su día a día y sesiones fotográficas en distintas ciudades del mundo.

Lainey Floeck, modelo panameña que radicada en Miami y es tendencia por su asombroso parecido con Flavia Laos. IG

El viaje a Cusco y el beso que desató los rumores

El escándalo comenzó cuando las cámaras de ‘Amor y Fuego’ captaron a Austin Palao y Lainey Floeck juntos en la ciudad de Cusco. Las imágenes muestran a la pareja paseando por lugares emblemáticos y disfrutando de la milenaria ciudad. Posteriormente, ya de regreso en Lima, fueron vistos en actitud cariñosa y compartiendo un beso a las afueras del aeropuerto Jorge Chávez.

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Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales y algunos medios llegaron a asegurar que la acompañante de Austin era Flavia Laos. Sin embargo, el propio programa de Rodrigo González, ‘Peluchín’, aclaró que se trataba de Lainey Floeck y no de la exnovia del influencer peruano.

Austin Palao niega romance: “Solo somos amigos”

A pesar de la evidencia gráfica y la insistencia de los reporteros, Austin Palao fue tajante al negar cualquier tipo de romance con Lainey. “No le pongo título, nada. Somos buenos amigos. (Es) una excelente chica”, declaró al ser interceptado en el aeropuerto.

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El hermano menor de Said Palao evitó profundizar en detalles sobre su vínculo con la modelo y prefirió dejar que la prensa “haga su chamba”, mostrando su habitual cautela ante los rumores de la farándula.

Austin Palao y Lainey Floeck niegan relación aunque las imágenes cuentan otra historia. Captura: Amor y Fuego

Lainey Floeck: “No se preocupen, chicas, somos amigos”

Por su parte, Lainey Floeck también se mostró abierta ante la prensa y aseguró que mantiene una relación de amistad con Austin. “No, somos amigos. No se preocupen, chicas”, declaró con simpatía, restando importancia a los rumores.

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La modelo, que fue vinculada sentimentalmente con Austin tras ser vista saliendo de su departamento, destacó la humildad del influencer como una de sus mejores cualidades, pero descartó haber oficializado una relación.

¿Presentación a la familia Palao? El misterio continúa

Consultados sobre si Lainey ya había sido presentada a la familia Palao, ambos se mostraron esquivos y prefirieron mantener en reserva ese aspecto de su vida privada. “Tal vez o tal vez ya la conoció”, respondió Austin con una sonrisa, mientras que Lainey optó por no dar nombres concretos.

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La actitud reservada de ambos ha alimentado aún más la especulación en redes sociales y programas de espectáculos, donde el parecido de la modelo con Flavia Laos es uno de los temas más comentados.

Lainey Floeck sonríe a las cámaras y es comparada con Flavia Laos por su look y carisma. Captura: Amor y Fuego

La reacción de Flavia Laos y el debate en redes sociales

Hasta el momento, Flavia Laos no se ha pronunciado sobre la nueva amistad de su expareja, pero los usuarios en redes han inundado los comentarios con comparaciones y memes sobre la “doble” de la actriz. La situación ha generado todo tipo de reacciones, desde quienes apoyan la supuesta nueva relación hasta quienes creen que solo existe una amistad.

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La historia de Austin Palao y Lainey Floeck refleja cómo la vida privada de los influencers sigue siendo tema de interés y debate, especialmente cuando involucra a figuras que han sido pareja en el pasado.