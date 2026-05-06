ONPE lanza más de 2 mil empleos para universitarios en Segunda Vuelta 2026: pagan S/ 3000 y puedes postular desde hoy

Una ilustración en acuarela muestra una mano depositando un voto en la urna de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante la segunda vuelta en Perú, con la bandera nacional de fondo y una multitud de votantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) lanzó una nueva convocatoria laboral a nivel nacional en el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026, ofreciendo más de 2 mil vacantes dirigidas a jóvenes y profesionales que deseen participar en el proceso electoral. La oferta destaca por su alcance nacional, requisitos accesibles y una remuneración competitiva que puede resultar atractiva en un contexto de alta demanda de empleo temporal.

Se trata de una oportunidad clave para quienes buscan trabajo temporal bien remunerado, ya que la entidad requiere cubrir 2236 plazas bajo la modalidad de locación de servicios. El proceso ya se encuentra vigente desde el 5 de mayo de 2026 y permanecerá abierto hasta completar vacantes, por lo que la postulación temprana es fundamental.

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¿Qué vacantes ofrece la ONPE para la segunda vuelta 2026?

Adultos mayores y madres con bebés utilizan las filas preferenciales durante la jornada electoral para facilitar su participación y evitar largas esperas. (Composición: Infobae Perú)

El puesto disponible es el de Coordinador Distrital Convencional, con un total de 2236 vacantes distribuidas en todo el país. Este cargo cumple un rol clave en la organización y supervisión del proceso electoral en cada jurisdicción.

Principales requisitos:

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Estudios universitarios desde el quinto ciclo o egresados técnicos

Experiencia general mínima de 1 año en el sector público o privado

Disponibilidad para viajar al interior del país

Condiciones laborales:

Remuneración: S/ 3000 mensuales (proporcional al servicio prestado)

Tipo de contrato: Locación de servicios

Periodo: Del 8 de mayo al 13 de junio de 2026

Carreras: Todas las especialidades pueden postular

Este perfil está diseñado para captar talento joven con capacidad organizativa y disposición para trabajar bajo presión en un contexto electoral. Además, no se exige una carrera específica, lo que amplía significativamente el universo de postulantes.

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¿Cómo postular a la ONPE? Paso a paso en SIGLOC

Ciudadanos peruanos de diversas edades hacen fila y depositan su voto en un centro de votación, mientras miembros de mesa reciben documentos de identidad y asisten en el proceso cívico y ordenado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inscripción se realiza de manera virtual a través del sistema SIGLOC, plataforma oficial de la ONPE. A continuación, el proceso resumido para postular correctamente:

Ingresar al portal de convocatorias de la ONPE Hacer clic en el botón “Registrarse” Aceptar los términos y condiciones del sistema Completar el formulario con datos personales (incluido DNI en PDF por ambas caras) Revisar el correo electrónico para obtener usuario y contraseña Iniciar sesión y cambiar la contraseña temporal Completar el apartado “Mi Currículum Vitae”, incluyendo experiencia, formación y documentos sustentatorios Subir la declaración jurada si el perfil lo requiere Seleccionar el proceso electoral y el perfil disponible Hacer clic en “Postular”

En algunos casos, el sistema solicitará completar un curso de preselección a través de la plataforma ONPE EDUCA, el cual es obligatorio para continuar en el proceso.

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Es importante tener en cuenta que la convocatoria se gestiona por Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), por lo que las vacantes pueden cerrarse progresivamente. Asimismo, se recomienda revisar cuidadosamente los requisitos y documentos exigidos para evitar descalificaciones.

Esta convocatoria de la ONPE se perfila como una de las más importantes del mes, no solo por el número de plazas disponibles, sino por su vínculo directo con uno de los eventos más relevantes del país: la definición del próximo presidente del Perú. Para muchos, además, representa una oportunidad de ganar experiencia en el sector público y participar activamente en el fortalecimiento del sistema democrático.

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Segunda vuelta 2026: fecha clave, disputa voto a voto y cambios en el sistema electoral

Keiko Fujimori espera rival en segunda vuelta, según cifras de la ONPE. Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga en cerrada disputa. Composición Infobae

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú ya tiene fecha confirmada: se realizará el próximo 7 de junio de 2026, en un contexto marcado por la incertidumbre política y una definición aún abierta sobre quién acompañará a Keiko Fujimori en la contienda final. Con más del 97,8% de actas contabilizadas, la lideresa de Fuerza Popular encabeza la votación con 2,8 millones de votos (17,13%), mientras que el segundo lugar se disputa voto a voto entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, separados por poco más de 26 mil votos.

Según datos oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), aún quedan actas observadas, impugnaciones y más de 80 pedidos de nulidad en evaluación por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo que impide definir al segundo finalista hasta, al menos, la quincena de mayo. Recién entonces se podrá organizar el debate presidencial oficial, previsto para la tercera semana de ese mes y centrado en temas como seguridad, corrupción, empleo y educación.

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De cara al balotaje, uno de los cambios más relevantes será el retorno al voto en papel, tras los problemas registrados con el sistema digital en la primera vuelta. La ONPE confirmó que se dejará de lado el STAE y se retomará el escrutinio manual, lo que implicará una reorganización logística completa y una mayor responsabilidad para miembros de mesa y coordinadores.