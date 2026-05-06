Perú

Keiko Fujimori descarta perpetuarse en la presidencia si gana las elecciones 2026: “Solo serán cinco años”

En sus actividades de campaña, la candidata criticó la brecha entre el presupuesto nacional y la falta de mejoras en servicios básicos en regiones de la Amazonía

Guardar
Fujimori asegura que respetará el periodo constitucional si gana en 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Fujimori asegura que respetará el periodo constitucional si gana en 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Al 98% del conteo de votos de las Elecciones 2026, todo apunta que la represetante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori disputará la segunda vuelta. Durante sus recientes actividades proselitistas en la selva peruana, la candidata aseguró que solo gobernará el país por cinco años, en caso gane los comicios, y no buscará perpetuarse en poder como afirman sus críticos en redes sociales.

Según informó RPP, la lidereza fujimorista fue enfática al señalar que respetará lo establecido por la Constitución. “Si llego a ser presidenta del Perú será solo por 5 años”, afirmó ante la prensa, en una intervención realizada en Loreto. Con ello, buscó descartar cualquier especulación respecto a una posible extensión de su mandato más allá del periodo legal.

PUBLICIDAD

FILE PHOTO: Peru's presidential candidate Keiko Fujimori delivers a statement as the vote count in the country's general election continues for a fourth day, in Lima, Peru April 15, 2026. REUTERS/Stifs Paucca/File Photo
FILE PHOTO: Peru's presidential candidate Keiko Fujimori delivers a statement as the vote count in the country's general election continues for a fourth day, in Lima, Peru April 15, 2026. REUTERS/Stifs Paucca/File Photo

Cuestionamientos a proyectos políticos

Durante su intervención, la candidata también hizo referencia indirecta a otras propuestas electorales en competencia, marcando diferencias respecto a sus planteamientos. Sin mencionar directamente a Roberto Sánchez, Fujimori cuestionó iniciativas que, según indicó, plantean horizontes de largo plazo en la conducción del país.

“Por el otro lado, a uno de los candidatos que está peleando el segundo lugar se le ha escuchado hablar de un proyecto político de 30 años”, señaló la lideresa de Fuerza Popular, en declaraciones brindadas a la prensa durante su actividad en la región Loreto. Con ello, buscó contrastar su propuesta con la de otros postulantes en carrera electoral.

PUBLICIDAD

Roberto Sánchez - Keiko Fujimori
Roberto Sánchez - Keiko Fujimori

Fiscalización electoral y experiencia de 2021

De acuerdo a lo informado por RPP, también abordó el tema de la vigilancia del proceso electoral, señalando que su organización política ha reforzado sus mecanismos de fiscalización con miras a los comicios de 2026. Según explicó, estas medidas responden a la experiencia vivida en las elecciones de 2021, donde la contienda electoral fue altamente disputada.

En ese sentido, remarcó la importancia de la participación de personeros técnicos y legales en cada etapa del proceso. “Todos los votos deben contabilizarse y respetarse”, afirmó la candidata, al destacar la necesidad de supervisar el conteo de actas y garantizar la transparencia del proceso electoral.

Keiko Fujimori ya tiene asegurado su lugar en la segunda vuelta.
Keiko Fujimori ya tiene asegurado su lugar en la segunda vuelta. Foto: Ojo Público

Critica al presupuesto estatal

Por otro lado, Fujimori abordó las demandas locales relacionadas con el acceso a servicios básicos y el desarrollo social. Señaló que existe una brecha crítica entre el presupuesto nacional y las condiciones de vida en las comunidades amazónicas. “En tantas zonas de la Amazonía tenemos que implementar servicios de agua y de saneamiento para que los niños sobre todo no crezcan con anemia”, manifestó la candidata, subrayando la relación entre la falta de saneamiento, electricidad y la prevalencia de la anemia infantil.

Según el citado medio, Keiko Fujimori criticó la actual administración de los recursos públicos, especialmente en el ámbito de la educación, pero vinculando su crítica al manejo global del presupuesto nacional, que incluye sectores estratégicos como la energía y empresas públicas como Petroperú.

“El presupuesto del Perú son 260.000 millones de soles. En educación se gasta casi 18.000 millones de soles. Y yo me pregunto, ¿y dónde está el dinero?”, cuestionó la candidata. Fujimori sostuvo que, pese a la magnitud de los fondos asignados a educación y otros sectores clave, no se observan mejoras sustanciales en infraestructura ni en la calidad de los servicios públicos en el interior del país.

Peru's presidential candidate Keiko Fujimori delivers a statement as the vote count in the country's general election continues for a fourth day, in Lima, Peru April 15, 2026. REUTERS/Stifs Paucca
Peru's presidential candidate Keiko Fujimori delivers a statement as the vote count in the country's general election continues for a fourth day, in Lima, Peru April 15, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Keiko garantiza presencia estatal

Finalmente, la lideresa de Fuerza Popular planteó que el desarrollo de la Amazonía no depende únicamente del incremento presupuestario, sino de la capacidad del Estado para llegar efectivamente a los territorios más apartados. Fujimori insistió en que “la solución no solo pasa por el ingreso económico, sino por garantizar que el Estado llegue a los rincones más olvidados”.

En ese sentido, su crítica al manejo del presupuesto nacional incluye un llamado a revisar la eficiencia y transparencia en sectores como educación, salud y energía, donde empresas como Petroperú desempeñan un papel relevante para el desarrollo regional y la provisión de servicios básicos.

Fotografía de archivo de la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori. EFE/ Renato Pajuelo
Fotografía de archivo de la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori. EFE/ Renato Pajuelo

Temas Relacionados

Keiko FujimoriElecciones 2026Segunda vueltaRoberto Sánchezperu-politica

Más Noticias

Magdyel Ugaz rompe el silencio sobre su separación y revela cómo vive su nueva etapa: "Ya no estábamos en la misma sintonía"

La actriz peruana compartió con honestidad los motivos de la ruptura con su expareja y confesó que ahora se siente tranquila, priorizando su bienestar y disfrutando de la soltería sin presiones

Magdyel Ugaz rompe el silencio sobre su separación y revela cómo vive su nueva etapa: "Ya no estábamos en la misma sintonía"

Peruanos en guerra: Cancillería confirma que ya son 25 los connacionales que regresaron tras quedar atrapados en Rusia

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó el retorno al país de ciudadanos peruanos que fueron captados con falsas ofertas laborales y terminaron en medio del conflicto ruso-ucraniano

Peruanos en guerra: Cancillería confirma que ya son 25 los connacionales que regresaron tras quedar atrapados en Rusia

Ethel Pozo enfrenta a Magaly Medina y denuncia “violencia” por comentarios sobre su peso: “No se habla del cuerpo ajeno”

La conductora de TV respondió con un mensaje contundente tras los comentarios emitidos en vivo sobre su físico

Ethel Pozo enfrenta a Magaly Medina y denuncia “violencia” por comentarios sobre su peso: “No se habla del cuerpo ajeno”

Alerta por Coxsackie: reportan 23 casos en Lima que activan refuerzo de medidas del Minedu y Minsa en colegios

Las autoridades refuerzan la prevención y la vigilancia epidemiológica en centros educativos tras el aumento de contagios en menores de cinco años, priorizando la continuidad de las clases presenciales con protocolos de aislamiento focalizado

Alerta por Coxsackie: reportan 23 casos en Lima que activan refuerzo de medidas del Minedu y Minsa en colegios

Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, lanza indirectas a la esposa de Pedro Aquino tras escándalo de ampay

La modelo conocida como ‘La Chocolatita’, utilizó sus redes sociales para enviar indirectas a la esposa del futbolista luego del ampay difundido por ‘Magaly TV La Firme’ que expuso al futbolista con la modelo de OnlyFans.

Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, lanza indirectas a la esposa de Pedro Aquino tras escándalo de ampay
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Bruce va por Lima: el alcalde de Surco pide licencia y se prepara para disputar el sillón metropolitano en octubre

Carlos Bruce va por Lima: el alcalde de Surco pide licencia y se prepara para disputar el sillón metropolitano en octubre

Excanciller Hugo de Zela reafirma que José Balcázar sabía de la compra de los aviones F-16 desde febrero: “Estaba de acuerdo”

“Debe haberlo increpado”: José Jerí y su expremier exponen influencia de Vladimir Cerrón sobre Balcázar por compra de F-16

JNE denuncia por sedición y acoso al streamer Jorge Ugarte, fanático de López Aliaga que pidió un “golpe” y amenazó a Roberto Burneo

Víctor Cutipa evita pronunciarse sobre posible revocatoria de concesiones mineras: “130 congresitas tomarán la decisión”

ENTRETENIMIENTO

Magdyel Ugaz rompe el silencio sobre su separación y revela cómo vive su nueva etapa: "Ya no estábamos en la misma sintonía"

Magdyel Ugaz rompe el silencio sobre su separación y revela cómo vive su nueva etapa: "Ya no estábamos en la misma sintonía"

Ethel Pozo enfrenta a Magaly Medina y denuncia “violencia” por comentarios sobre su peso: “No se habla del cuerpo ajeno”

Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, lanza indirectas a la esposa de Pedro Aquino tras escándalo de ampay

Austin Palao es visto besándose con una modelo panameña que es idéntica a Flavia Laos

Pedro Aquino es el futbolista casado que fue ‘ampayado’: lo grabaron en la casa de ‘La Chocolatita’ antes de entrenar

DEPORTES

Liga 1 responde con negativa a solicitud de FC Cajamarca para cambiar su sede de cara al duelo contra Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026

Liga 1 responde con negativa a solicitud de FC Cajamarca para cambiar su sede de cara al duelo contra Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026

Diana de la Peña y el emotivo gesto tras el tricampeonato: le colocó su medalla a su abuela en la celebración

Cienciano vs Puerto Cabello 0-3: goles y resumen de la dolorosa derrota ‘papá’ por fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026: así va Cienciano tras derrota ante Puerto Cabello por fecha 4

Universitario deposita confianza en Francisco Hervás para continuar al mando del equipo de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/27