Keiko Fujimori descarta perpetuarse en la presidencia si gana las elecciones 2026: “Solo serán cinco años”

Fujimori asegura que respetará el periodo constitucional si gana en 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Al 98% del conteo de votos de las Elecciones 2026, todo apunta que la represetante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori disputará la segunda vuelta. Durante sus recientes actividades proselitistas en la selva peruana, la candidata aseguró que solo gobernará el país por cinco años, en caso gane los comicios, y no buscará perpetuarse en poder como afirman sus críticos en redes sociales.

Según informó RPP, la lidereza fujimorista fue enfática al señalar que respetará lo establecido por la Constitución. “Si llego a ser presidenta del Perú será solo por 5 años”, afirmó ante la prensa, en una intervención realizada en Loreto. Con ello, buscó descartar cualquier especulación respecto a una posible extensión de su mandato más allá del periodo legal.

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FILE PHOTO: Peru's presidential candidate Keiko Fujimori delivers a statement as the vote count in the country's general election continues for a fourth day, in Lima, Peru April 15, 2026. REUTERS/Stifs Paucca/File Photo

Cuestionamientos a proyectos políticos

Durante su intervención, la candidata también hizo referencia indirecta a otras propuestas electorales en competencia, marcando diferencias respecto a sus planteamientos. Sin mencionar directamente a Roberto Sánchez, Fujimori cuestionó iniciativas que, según indicó, plantean horizontes de largo plazo en la conducción del país.

“Por el otro lado, a uno de los candidatos que está peleando el segundo lugar se le ha escuchado hablar de un proyecto político de 30 años”, señaló la lideresa de Fuerza Popular, en declaraciones brindadas a la prensa durante su actividad en la región Loreto. Con ello, buscó contrastar su propuesta con la de otros postulantes en carrera electoral.

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Roberto Sánchez - Keiko Fujimori

Fiscalización electoral y experiencia de 2021

De acuerdo a lo informado por RPP, también abordó el tema de la vigilancia del proceso electoral, señalando que su organización política ha reforzado sus mecanismos de fiscalización con miras a los comicios de 2026. Según explicó, estas medidas responden a la experiencia vivida en las elecciones de 2021, donde la contienda electoral fue altamente disputada.

En ese sentido, remarcó la importancia de la participación de personeros técnicos y legales en cada etapa del proceso. “Todos los votos deben contabilizarse y respetarse”, afirmó la candidata, al destacar la necesidad de supervisar el conteo de actas y garantizar la transparencia del proceso electoral.

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Keiko Fujimori ya tiene asegurado su lugar en la segunda vuelta. Foto: Ojo Público

Critica al presupuesto estatal

Por otro lado, Fujimori abordó las demandas locales relacionadas con el acceso a servicios básicos y el desarrollo social. Señaló que existe una brecha crítica entre el presupuesto nacional y las condiciones de vida en las comunidades amazónicas. “En tantas zonas de la Amazonía tenemos que implementar servicios de agua y de saneamiento para que los niños sobre todo no crezcan con anemia”, manifestó la candidata, subrayando la relación entre la falta de saneamiento, electricidad y la prevalencia de la anemia infantil.

Según el citado medio, Keiko Fujimori criticó la actual administración de los recursos públicos, especialmente en el ámbito de la educación, pero vinculando su crítica al manejo global del presupuesto nacional, que incluye sectores estratégicos como la energía y empresas públicas como Petroperú.

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“El presupuesto del Perú son 260.000 millones de soles. En educación se gasta casi 18.000 millones de soles. Y yo me pregunto, ¿y dónde está el dinero?”, cuestionó la candidata. Fujimori sostuvo que, pese a la magnitud de los fondos asignados a educación y otros sectores clave, no se observan mejoras sustanciales en infraestructura ni en la calidad de los servicios públicos en el interior del país.

Peru's presidential candidate Keiko Fujimori delivers a statement as the vote count in the country's general election continues for a fourth day, in Lima, Peru April 15, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Keiko garantiza presencia estatal

Finalmente, la lideresa de Fuerza Popular planteó que el desarrollo de la Amazonía no depende únicamente del incremento presupuestario, sino de la capacidad del Estado para llegar efectivamente a los territorios más apartados. Fujimori insistió en que “la solución no solo pasa por el ingreso económico, sino por garantizar que el Estado llegue a los rincones más olvidados”.

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En ese sentido, su crítica al manejo del presupuesto nacional incluye un llamado a revisar la eficiencia y transparencia en sectores como educación, salud y energía, donde empresas como Petroperú desempeñan un papel relevante para el desarrollo regional y la provisión de servicios básicos.

Fotografía de archivo de la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori. EFE/ Renato Pajuelo