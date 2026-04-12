¿Cuándo será la segunda vuelta de las Elecciones 2026?

El día de las elecciones está aquí. Te compartimos una guía rápida con toda la información crucial: la importancia de tu DNI, los horarios de votación y recomendaciones para que tu paso por la cabina de votación sea eficiente.

Perú vive una de las jornadas electorales más decisivas de los últimos años. Desde tempranas horas de este domingo 12 de abril, millones de ciudadanos acudieron a sus locales de votación en todo el país y en el extranjero para participar en las Elecciones Generales 2026, en un contexto marcado por la desconfianza política, la fragmentación partidaria y la expectativa de una eventual segunda vuelta presidencial.

Las largas filas, el movimiento en los centros de votación y la presencia de miembros de mesa reflejan una jornada que, más allá del acto democrático, también evidencia el ánimo de un país que busca estabilidad tras años de crisis institucional.

Según cifras oficiales, más de 27 millones de peruanos fueron convocados a ejercer su derecho al voto, en un proceso organizado por la ONPE y supervisado por el Jurado Nacional de Elecciones.

Según la declaración jurada que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones, Nieto no cuenta con condenas ni procesos penales o civiles en su historial. Foto: Sudaca

¿Por qué segunda vuelta?

La jornada electoral de hoy domingo 12 de abril se desarrolla desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., horario en el que los ciudadanos deben acudir con su DNI para emitir su voto. Como establece la normativa vigente, el sufragio es obligatorio para los mayores de 18 años, aunque se vuelve opcional a partir de los 70.

Sin embargo, más allá de la logística, lo que realmente marca esta elección es el escenario político. Con más de 30 candidatos presidenciales en competencia, el proceso electoral de 2026 se ha convertido en uno de los más fragmentados de la historia reciente del país. Esta dispersión del voto ha generado una certeza casi generalizada: será prácticamente imposible que un candidato supere el 50% necesario para ganar en primera vuelta.

En ese sentido, analistas, autoridades y medios coinciden en que el Perú se encamina hacia una segunda vuelta electoral, donde solo participarán los dos candidatos más votados.

Ciudadanos peruanos de diversas edades hacen fila y depositan su voto en un centro de votación, mientras miembros de mesa reciben documentos de identidad y asisten en el proceso cívico y ordenado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones 2026?

La segunda vuelta presidencial está programada para el domingo 7 de junio de 2026, fecha en la que los peruanos volverán a las urnas para elegir entre los dos candidatos que obtengan la mayor votación en esta primera jornada.

Este mecanismo, conocido en otros países como balotaje, se activa cuando ningún postulante logra superar el 50% de los votos válidos, una situación que, según las encuestas previas, es altamente probable debido a la atomización del electorado.

La segunda vuelta no solo definirá al próximo presidente del Perú para el periodo 2026-2031, sino que también pondrá a prueba la capacidad de los candidatos para construir alianzas y captar el respaldo de un electorado cada vez más exigente y desencantado.

Mientras tanto, el país deberá esperar los resultados oficiales de la ONPE, que se irán actualizando progresivamente a lo largo del día y en las horas posteriores al cierre de las mesas.

La jornada electoral comienza fuera del Perú debido a los husos horarios, iniciando en Oceanía incluso un día antes. (Composición: Infobae)

Una elección marcada por la crisis y la incertidumbre

El proceso electoral de 2026 no ocurre en un contexto cualquiera. Llega después de años de inestabilidad política, con múltiples cambios de gobierno y una creciente distancia entre la ciudadanía y la clase política. De hecho, en la última década, el Perú ha atravesado una serie de crisis que han debilitado la confianza en las instituciones democráticas.

Este escenario ha tenido un impacto directo en la campaña electoral. A diferencia de otros procesos, esta vez la contienda ha estado dominada por el uso de redes sociales, la difusión de mensajes virales y una menor presencia de propuestas estructuradas.

Además, el alto número de candidatos refleja una falta de consensos y una atomización que dificulta la construcción de liderazgos sólidos. Según diversos análisis, incluso candidatos con menos del 15% de intención de voto podrían lograr pasar a la segunda vuelta.

Más de 27 millones de peruanos votan hoy: horarios y claves para sufragar sin inconvenientes. (Foto: Agencia Andina)

El rol de la ONPE y el desarrollo de la jornada

Durante toda la jornada electoral, la ONPE ha desplegado un amplio operativo logístico para garantizar la transparencia y el correcto desarrollo del proceso. Desde la instalación de mesas hasta la supervisión del conteo de votos, la entidad ha puesto en marcha diversos mecanismos para asegurar que la voluntad popular sea respetada.

Asimismo, se han habilitado plataformas digitales para que los ciudadanos puedan consultar su local de votación, verificar si son miembros de mesa y seguir los resultados en tiempo real.

La expectativa ahora está puesta en el conteo oficial. Como en procesos anteriores, los primeros resultados a boca de urna y los conteos rápidos ofrecerán una aproximación inicial, pero será la ONPE la encargada de brindar los resultados oficiales.

Elecciones Generales 2026: así será el proceso de votación en tu mesa| Andina

Un país a la espera de definiciones

A medida que avanza la jornada, el Perú se mantiene atento a lo que será una elección histórica. No solo por el número de candidatos o la complejidad del proceso, sino por lo que está en juego: la posibilidad de iniciar una nueva etapa política.

En las calles, en los hogares y en las redes sociales, el debate continúa. ¿Quiénes pasarán a la segunda vuelta? ¿Qué alianzas se formarán? ¿Podrá el próximo gobierno recuperar la confianza ciudadana?

Por ahora, lo único seguro es que el país deberá volver a votar el próximo 7 de junio, en una segunda vuelta que será decisiva para el futuro del Perú.

El especialista en educación electoral de la ONPE, Yordan Mañuico, explicó que las aulas contarán con dos cabinas de votación para agilizar el proceso. Además, detalló el paso a paso que deberán seguir los electores este domingo para emitir su voto sin contratiempos. Fuente: ATV Noticias