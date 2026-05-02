JNE anuncia auditoría informática y exhaustiva revisión técnica de la primera vuelta de las Elecciones 2026

JNE anuncia revisión técnica integral del sistema electoral tras primera vuelta de 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que fortalecerá la realización de una auditoría informática integral y una revisión técnica exhaustiva del proceso electoral correspondiente a la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026. La medida, según indicó la institución, busca reforzar la transparencia, la integridad y la confiabilidad de los resultados electorales.

A través de un pronunciamiento oficial, el organismo electoral señaló que esta decisión responde a la necesidad de elevar los estándares de control, verificación y trazabilidad de los sistemas informáticos utilizados durante los comicios. El JNE precisó que el objetivo es garantizar que cada etapa del procesamiento electoral pueda ser validada bajo criterios técnicos independientes y verificables.

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La ONPE ha reforzado los requisitos con el fin de prevenir problemas logísticos como los ocurridos en la primera vuelta. Foto: MercoPress

Transparencia y control electoral

El ente electoral explicó que la auditoría permitirá revisar de manera detallada los procedimientos vinculados al procesamiento de datos electorales, así como los mecanismos tecnológicos empleados durante la jornada de votación y el conteo de resultados.

Asimismo, indicó que la revisión técnica se realizará bajo parámetros rigurosos para asegurar la confiabilidad del sistema electoral y brindar mayores garantías a la ciudadanía respecto a la legitimidad de los resultados de la primera vuelta.

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El JNE sostuvo además que estas acciones forman parte de una estrategia institucional orientada a fortalecer la confianza pública en los procesos electorales, especialmente de cara a la segunda vuelta presidencial y las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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Comité de expertos acompañará el proceso

Como parte de las medidas anunciadas, el organismo informó que la auditoría contará con el acompañamiento del Comité Académico de Expertos y de Apoyo en materia Electoral. Dicho grupo está integrado por profesionales externos e independientes encargados de emitir opiniones técnicas especializadas y recomendaciones objetivas.

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Según detalló el JNE, el Comité será ampliado e incorporará especialistas nacionales e internacionales en áreas como tecnología, ciberseguridad y auditoría de sistemas. La finalidad es consolidar un enfoque multidisciplinario que permita una evaluación técnica de alto nivel.

La institución remarcó que la independencia de este grupo está garantizada debido a que sus integrantes no mantienen vínculos institucionales con el Jurado Nacional de Elecciones. De esta manera, se busca asegurar que los informes y recomendaciones emitidos estén sustentados únicamente en evidencia técnica.

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Especialistas nacionales e internacionales

El JNE informó además que impulsará mecanismos de cooperación institucional para promover la participación de expertos nacionales e internacionales durante el proceso de revisión técnica. Con ello, pretende garantizar una evaluación imparcial y alineada con estándares internacionales en materia electoral y de ciberseguridad.

La institución recordó que el Comité Académico de Expertos y de Apoyo en materia Electoral fue creado mediante la Resolución N.° 00206-2025-P/JNE, con el propósito de aportar análisis técnicos y jurídicos en la formulación de estrategias y propuestas relacionadas con procesos electorales.

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Finalmente, el JNE reafirmó que continuará implementando medidas destinadas a garantizar procesos íntegros, auditables y confiables. En ese sentido, aseguró que no solo vela por la legalidad de las elecciones, sino también por la verificabilidad y transparencia de los resultados ante la ciudadanía.

El Jurado Nacional de Elecciones detalló cómo se tramitan las actas observadas en el proceso electoral (Composición: Infobae Perú / ONPE)

JNE: no habrá elecciones complementarias

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró inviable la realización de elecciones complementarias para las Elecciones Generales 2026. La decisión se tomó por unanimidad y se fundamentó en la ausencia de sustento legal para este tipo de procesos en elecciones generales, ya que la Ley Orgánica de Elecciones solo contempla esta figura en casos municipales y bajo condiciones específicas de nulidad. El tribunal electoral advirtió que aceptar el pedido vulneraría el principio de legalidad y afectaría la seguridad jurídica y la predictibilidad del proceso electoral.

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El JNE también analizó el impacto del ausentismo electoral, uno de los argumentos esgrimidos para solicitar elecciones complementarias. Según un informe estadístico de la Dirección Nacional de Estudios, Estadísticas y Coordinación Territorial del JNE, la relación entre el retraso en la instalación de las mesas de sufragio y el ausentismo resultó leve. La entidad precisó que la no asistencia de los electores obedece a múltiples factores, como condiciones socioeconómicas, desafección política y dificultades logísticas, y no únicamente al horario de instalación de las mesas.

Acuerdo del JNE que rechaza elecciones complementarias

Finalmente, el organismo electoral señaló que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no cuenta con la capacidad organizativa para ejecutar una nueva jornada electoral en el corto plazo, lo que pondría en riesgo el cronograma de la segunda vuelta. Agregó que el conteo de votos se encuentra avanzado, por lo que nuevas votaciones alterarían la autenticidad del sufragio y la estabilidad democrática. El JNE dispuso que toda responsabilidad administrativa o penal por deficiencias de la ONPE sea canalizada a través de la Contraloría y el Ministerio Público, reafirmando que no existen condiciones legales ni técnicas para convocar a elecciones complementarias más allá del marco normativo vigente.

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