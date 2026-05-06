Perú

JNE denuncia por sedición y acoso al streamer Jorge Ugarte, fanático de López Aliaga que pidió un “golpe” y amenazó a Roberto Burneo

La denuncia, firmada por el procurador del organismo, detalla que el llamado ‘profe sobre ruedas’ lideró manifestaciones ante la institución y la residencia de su titular, difundió información personal y promovió consignas hostiles

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Rafael López Aliaga con traje oscuro y un hombre con barba y traje negro se miran en plano medio en una oficina con estilo de acuarela realista.
Rafael López Aliaga, político peruano, se observa en una conversación con uno de sus partidarios en un entorno de oficina, capturado con un estilo de acuarela realista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó este lunes una denuncia ante la Fiscalía de la Nación contra el streamer Jorge Ugarte, conocido en redes sociales como ‘el profe sobre ruedas’, por los cargos de sedición y acoso contra su titular, Roberto Burneo.

El organismo, a través de su programa televisivo oficial, detalló que el autodenominado fanático de Rafael López Aliaga (Renovación Popular), convocó a unas 500 personas para protestar primero frente a la sede principal del JNE y luego frente al domicilio del presidente de la institución.

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Según el documento, la convocatoria del 30 de abril fue organizada y difundida en TikTok, plataforma donde Ugarte orientó a los asistentes y asumió un rol de liderazgo mediante transmisiones en vivo y el uso de megáfonos, según consta en la evidencia presentada.

A pesar de las restricciones de acceso en la zona, los manifestantes ingresaron a las inmediaciones de la vivienda con “ollas, tapas, megáfono y otros objetos, lanzando arengas y expresiones agraviantes contra las autoridades del JNE, especialmente” contra el jefe del organismo.

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Ugarte, seguidor de Rafael López Aliaga, convocó a cientos de personas para protestar frente a la sede del JNE y luego en la vivienda de Burneo
Ugarte, seguidor de Rafael López Aliaga, convocó a cientos de personas para protestar frente a la sede del JNE y luego en la vivienda de Burneo

La denuncia señala que, al no obtener el impacto buscado frente al local institucional, el streamer impulsó el traslado de los manifestantes hacia la residencia del funcionario, lo que generó un “escenario de presión directa, hostigamiento, exposición indebida, afectación a la privacidad, perturbación de la tranquilidad vecinal y riesgo concreto para la seguridad personal y familiar”.

El JNE señaló que Ugarte solicitó abiertamente un “golpe cívico-militar” y realizó amenazas directas contra Burneo, además de difundir datos personales como su correo electrónico y número de WhatsApp, un “intento de incentivar acciones hostiles”.

El documento, firmado por el procurador del JNE, Ronald Zavaleta, indica que esa “incitación (...), las expresiones ofensivas contra autoridades electorales, la exposición de información domiciliaria, el anuncio de una nueva concentración y las publicaciones posteriores evidencian un patrón de escalamiento, presión indebida y posible afectación al orden constitucional, agravado por haberse producido bajo la vigencia del Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y Callao”.

El JNE sostiene que Ugarte pidió un “golpe cívico-militar”, amenazó al titular del organismo, difundió datos personales y promovió un patrón de hostigamiento bajo el Estado de Emergencia
El JNE sostiene que Ugarte pidió un “golpe cívico-militar”, amenazó al titular del organismo, difundió datos personales y promovió un patrón de hostigamiento bajo el Estado de Emergencia

Ugarte ha realizado múltiples entrevistas al exalcalde capitalino, quien quedó fuera de la segunda vuelta por unos pocos miles de votos y denunció sin pruebas un fraude premeditado en su contra al considerar que se afectó la votación en Lima, donde es el candidato más votado.

Para López Aliaga, los retrasos en el reparto del material electoral, que obligaron a abrir varias horas tarde numerosos colegios en Lima e incluso trece tuvieron que hacerlo al día siguiente, no fueron algo casual.

Sin embargo, la Asociación Civil Transparencia instó a dimensionar las incidencias ocurridas en la jornada electoral del 12 y 13 de abril, pues los retrasos afectaron al 0,65 % del total de locales en el país y “no distorsionaron el voto”.

“Las graves incidencias afectaron claramente la votación en locales focalizados en Lima, pero no existen evidencias de que hayan sido sistemáticos e intencionales, ello unido al desarrollo normal de la jornada en regiones permite concluir que no existe un escenario de fraude o distorsión de la voluntad popular”, señaló el presidente de la organización, Álvaro Henzler.

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