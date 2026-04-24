Perú

ONPE no usará la herramienta STAE en la segunda vuelta: Llenado de actas será totalmente manual

En una de sus últimas decisiones, Piero Corvetto dispuso que en el balotaje del próximo 7 de junio todo sea llenado a mano. Herramienta digital desarrollada por la ONPE presentó fallas en la primera vuelta

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ONPE aclara dudas previas a las elecciones generales 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agendia Andina)
ONPE aclara dudas previas a las elecciones generales 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agendia Andina)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) descartó el uso de su herramienta digital Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. Así lo dispuso el exjefe de la institución Piero Corvetto en una de sus últimas decisiones.

Se trata de la resolución jefatural 65-2026-JN/ONPE que aprueba el Plan Operativo Electoral Segunda Elección Presidencial 2026. Esta norma fue aprobada por Corvetto días antes de que presentara su renuncia al cargo.

En este plan operativo ya no se contempla el uso del STAE en Lima y Callao, según reveló RPP Noticias.

Plan Operativo Electoral de la Segunda Vuelta.
Plan Operativo Electoral de la Segunda Vuelta.

En la primera vuelta de las elecciones, el domingo 12 de abril, sí se utilizó esta herramienta para contabilizar el voto de más de 8 millones de electores de la capital y la provincia constitucional.

Plan Operativo Electoral de la Primera Vuelta.
Plan Operativo Electoral de la Primera Vuelta.

Así, las mesas de votación de Lima y Callao contaban con los equipos del sistema STAE: una laptop, una impresora y un USB. La finalidad de la herramienta era que los miembros de mesa “llenen más rápido las actas de escrutinio para minimizar el número de actas observadas y facilitar su contabilización”. Un primer paso para la digitalización del proceso electoral.

Sin embargo, durante la jornada electoral se reportaron fallas en el funcionamiento del sistema STAE, como que los miembros de mesa no contaban con la contraseña para acceder a la laptop o que la impresora no contaba con tinta.

Regreso a lo manual

Así, con el descarte de la herramienta STAE, los miembros de mesa de Lima y Callao deberán llenar las actas de instalación, sufragio y escrutinio de forma manual. Luego, la acta de escrutinio, donde se contabilizan los votos de los candidatos, deberán ser llevadas a los centros de cómputo para su contabilización.

Con la herramienta STAE, la información de las actas era transmitida directamente al centro de cómputo, por lo que el conteo de votos de la segunda vuelta podría demorar un tiempo mayor en comparación a la jornada del 12 de abril.

Cabe precisar que en Lima y Callao hay 8.681.523 electores, que representa un tercio del número total de electores en territorio nacinal, 26.114.619 personas.

Allanan a Corvetto

La Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron el allanamiento de la vivienda de Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, en el marco de la investigación por presuntos delitos de colusión y omisión de funciones que involucran las fallas registradas en las elecciones del 12 de abril. El juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo Zavaleta aprobó el registro domiciliario y la incautación de equipos informáticos, pero descartó la solicitud de detención preliminar presentada por la fiscalía.

En un operativo simultáneo que se inició en la madrugada, las autoridades intervinieron la residencia de Piero Corvetto y otros 12 inmuebles. La diligencia busca recabar pruebas en una investigación por corrupción de funcionarios. | Canal N

Poco después de las 5:40 de la mañana, personal de la Dirección contra la Corrupción de la PNP (Dircocor) ingresó al domicilio de Corvetto, instante en que el exfuncionario entregó su equipo celular. Mientras, otro grupo de efectivos y fiscales allanaban simultáneamente el local de la empresa Galaga en Lurín. Esta compañía también es investigada junto con funcionarios de la ONPE, en el contexto de las acusaciones relacionadas a la falta de material electoral en los locales de votación. El allanamiento de los domicilios de Juan Phang Sánchez —suspendido subgerente de Producción Electoral— y José Samamé Blas —exgerente de Gestión Electoral, quien renunció tras el escándalo— ocurrió en paralelo a la intervención principal.

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