Roberto Burneo advierte sobre la Segunda vuelta del 7 de junio: “El mismo equipo de la ONPE sigue ahí y eso nos preocupa”

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, acusó al exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, de haber mentido al país el 12 de abril al garantizar que el material electoral estaba desplegado cuando aún no había llegado a cientos de locales de votación en Lima Metropolitana. (Foto: Andina)

En una entrevista al diario El Comercio, Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), fue directo al señalar al exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, como responsable de haber ocultado la verdad sobre el despliegue del material electoral el día de los comicios. “Nos mintió no solo a nosotros, sino a todo el mundo, porque él salió públicamente a decir que todo estaba garantizado”, afirmó Burneo, en la declaración más contundente de la entrevista.

Según Burneo, el JNE comenzó a detectar demoras en las rutas de despliegue del material electoral desde la noche del 10 de abril, dos días antes de la jornada electoral. Las alertas continuaron la mañana del 11. En cada oportunidad, la respuesta de la ONPE fue la misma: que el problema estaba resuelto y que el material llegaría a tiempo. “En todo momento nos garantizaron que el material iba a llegar”, relató.

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El titular del JNE, Roberto Burneo (izquierda) y el jefe de la ONPE, Piero Corvetto (derecha), se enfrentan por las fallas en el proceso electoral, en un escenario de retrasos, denuncias y evaluación de nulidades. (Infobae / Composición)

El presidente del JNE precisó que esas advertencias y las respuestas de la ONPE quedaron registradas en actas levantadas por los jurados electorales especiales y sus fiscalizadores. “Muchas de las cuales la ONPE no quiso firmar, pero tienen la firma de hasta siete fiscalizadores”, subrayó a El Comercio.

El material informático vinculado al sistema de transmisión de actas electrónicas (STAE) fue, según Burneo, la causa principal de la demora. “Cada unidad iba con material electoral propiamente dicho junto con el material para la implementación de la STAE, y esto generó el retraso”, explicó. Añadió que los directores de la ONPE pudieron haber tomado la decisión de separar ambos materiales y priorizar el despliegue electoral, pero no lo hicieron.

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La preocupación por la segunda vuelta del 7 de junio y los sistemas de la ONPE

Consultado sobre si el 7 de junio podría repetirse el caos del 12 de abril, Burneo no ocultó su inquietud. “Siguen estando ellos y eso nos preocupa y nos ha preocupado desde siempre”, señaló en referencia al equipo técnico de la ONPE, que permanece en funciones pese a la salida de Corvetto.

Sobre los sistemas informáticos de la ONPE, el presidente del JNE indicó que han sido auditados y que el software no presenta situaciones preocupantes. Sin embargo, precisó que la fiscalización continúa sobre la parte operativa, especialmente en el registro de datos. “Una cosa es tener el software bien hecho y otra es el momento de ingresar los datos, donde puede haber riesgos de error al digitar”, aclaró.

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Trabajadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú monitorean y discuten los resultados de las elecciones regionales proyectados en un gran mapa del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué el JNE descartó las elecciones complementarias?

La decisión de declarar inviables las elecciones complementarias fue adoptada por unanimidad en el pleno del JNE, tras un análisis estadístico del impacto del ausentismo. Burneo indicó que Lima Metropolitana ocupó el puesto 17 en ausentismo a nivel nacional, y que el fallo determinó que el retraso en la instalación de mesas generó un impacto de 0,8 puntos porcentuales por cada hora de demora, mitigado en parte por las medidas adoptadas el mismo día: la ampliación del horario de votación y la habilitación de una jornada adicional en los locales donde no llegó el material.

“El ausentismo es multicausal”, sostuvo Burneo. “Sea que hubiese habido demora o no, iba a haber ausentismo por diferentes razones: personas fuera del país, enfermas o que por trabajo no pudieron ir”. El magistrado también advirtió sobre el riesgo del “voto estratégico” que generarían unas elecciones complementarias con resultados ya conocidos al 94%. “Ya no se votaría por convicción, sino por quiénes estuvieran primero en la cola, lo que distorsionaría no solo el resultado presidencial, sino el de senadores, diputados y Parlamento Andino”.

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La renuncia de altos funcionarios y la postergación de los resultados profundizan el desconcierto social en medio de reclamos legales y cuestionamientos sobre la actuación de la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones| Foto: ONPE (edición Infobae)/Canva

Los resultados, las actas observadas y el llamado a la calma

Burneo confirmó que los resultados del voto presidencial estarán definidos con garantías antes del 15 de mayo, fecha necesaria para determinar quiénes disputarán la segunda vuelta del 7 de junio. Ante las declaraciones de candidatos que hablan de fraude o llaman a sus seguidores a “cuidar el voto”, el presidente del JNE fue enfático: “Lo que hay que hacer es esperar con responsabilidad. Siempre va a haber un ganador y un perdedor. Lo que buscamos es respetar la autoridad electoral y actuar con objetividad”.

Respecto a los pedidos de anular las actas identificadas con números superiores a 900.000, Burneo rechazó la narrativa que las señala como “actas fantasma”. “Son actas de centros poblados en regiones alejadas que tienen derecho al voto. Estamos poniendo el foco en esta situación para dar una respuesta basada en evidencia, no para negar algo sin sustento”, concluyó.

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