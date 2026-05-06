Perú

Magdyel Ugaz rompe el silencio sobre su separación y revela cómo vive su nueva etapa: "Ya no estábamos en la misma sintonía"

La actriz peruana compartió con honestidad los motivos de la ruptura con su expareja y confesó que ahora se siente tranquila, priorizando su bienestar y disfrutando de la soltería sin presiones

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Imagen dividida: a la izquierda, Magdyel Ugaz con cabello oscuro y blusa negra; a la derecha, sonríe junto a un hombre mientras muerde una medalla
Magdyel Ugaz confirmó el fin de su relación sentimental tras casi dos años de noviazgo con un deportista aficionado al running.

Magdyel Ugaz, reconocida actriz peruana y protagonista de la telenovela “Señora del destino”, confirmó el fin de su relación sentimental tras casi dos años de noviazgo. La artista, quien mantuvo su romance completamente alejado de los reflectores y cuya pareja, un deportista aficionado al running, nunca fue identificada públicamente, habló con franqueza sobre la separación en una entrevista con el diario Trome.

“Estuve casi dos años, hace pocos meses terminamos. Fue algo muy lindo, pero nos separamos porque ya no estábamos en el mismo baile, ni la misma canción y llevábamos otro ritmo”, explicó la actriz de 41 años, quien agregó que su corazón “está transitando el duelo, sin dramatismo”.

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La metáfora del baile que eligió Ugaz para describir el distanciamiento refleja un alejamiento gradual en los proyectos de vida y en la sintonía emocional de la pareja. La actriz no mencionó el nombre de su expareja ni profundizó en los detalles de la ruptura, pero fue clara al señalar que no guarda rencores y que valora el tiempo compartido. “Fue algo muy hermoso”, remarcó.

Soltera y tranquila, sin buscar nuevas relaciones

Ante la pregunta de si está abierta a nuevos vínculos sentimentales, Ugaz fue contundente: “En mi caso estoy soltera y me siento bien”. La actriz también descartó tener “amigos cariñosos” o aventuras amorosas, dejando en claro que por el momento prioriza su bienestar personal.

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Imagen compuesta: a la izquierda, Magdyel Ugaz, mujer de cabello oscuro, junto a un hombre barbudo; a la derecha, Oka Giner, mujer de cabello oscuro, sonríe en un vestido azul
La actriz peruana explicó que la separación se debió a diferencias en la sintonía emocional y en los proyectos de vida de la pareja.

Esta postura refleja una etapa de introspección que la propia artista ha reconocido como necesaria. Ugaz, quien enfrenta además batallas de salud relacionadas con la endometriosis y la adenomatosis, ha señalado que hoy en día prioriza su bienestar físico y emocional por encima de las presiones sociales, incluyendo las relacionadas con la maternidad. “Muchos me escriben: ‘Lindo lo que haces, pero cuándo piensas tener un hijo’. Hoy priorizo estar sana”, sentenció.

Un logro personal que la llena de orgullo

En la misma entrevista, Magdyel Ugaz compartió uno de los momentos más emotivos de su vida personal: haberle comprado un departamento a su madre. La actriz recordó los años en que su familia trabajó intensamente para salir adelante, con su padre como chofer de micro y su madre como cobradora.

“Que mi mamá viva en Perú, cerca de mi casa. Trabajaba y mucho. Mi papá era chofer de micro y ella cobraba, después se fue al extranjero. Ahora la tengo todos los días conmigo, vive al lado”, relató con evidente emoción.

El logro, que considera uno de los más significativos que le ha dado su carrera como actriz, le permite disfrutar de la compañía diaria de su madre. Incluso comparten el ritual de ver juntas “Señora del destino”, la telenovela donde Ugaz actualmente protagoniza el papel de Belén Ruiz.

Michelle Alexander anuncio mediante sus redes sociales que Magdyel Ugaz será una de las protagonistas de su nueva novela. IG

Una carrera en plena vigencia

Magdyel Ugaz saltó a la fama gracias a su papel de Teresita Collazos en ‘Al fondo hay sitio’, uno de los personajes más queridos de la historia de la televisión peruana. En mayo de 2024, grabó su última aparición en la serie, cuando su personaje aceptó una oferta laboral en Estados Unidos, cerrando una etapa fundamental en su trayectoria.

Hoy, la actriz se encuentra en plena actividad con “Señora del destino”, producción en la que asume el rol protagónico. Ugaz ha señalado que la decisión de dejar “Al fondo hay sitio” fue meditada durante meses y que necesitaba darse ese tiempo para crecer personal y profesionalmente. “También estoy agradecida conmigo por darme este tiempo, lo necesito”, expresó en su momento.

La actriz se muestra en una etapa de madurez y claridad sobre sus prioridades: la salud, la familia y el trabajo. Su separación, aunque dolorosa, la encuentra en un buen momento personal, dispuesta a seguir adelante con la misma autenticidad que ha caracterizado su trayectoria.

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