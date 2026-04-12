Cámara de Comercio de Lima responsabiliza a la ONPE por fallas en la jornada electoral: “No son hechos aislados”

La Cámara de Comercio de Lima denunció deficiencias logísticas y tecnológicas que obstaculizaron el proceso electoral en Perú. (AP Photo/Guadalupe Pardo)

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) emitió este domingo un pronunciamiento en el que rechazó de manera enfática las graves deficiencias logísticas y tecnológicas que afectaron la jornada electoral.

El gremio empresarial señaló que las fallas observadas no son hechos aislados, sino reflejo de problemas estructurales en la gestión pública.

Roberto De la Tore, actual presidente de licencia de la CCL, es uno de los candidatos a la cámara de diputados por el partido Renovación Popular, liderado por el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

CCL y ADEX cuestionan retrasos en las Elecciones 2026

En su misiva, la CCL advirtió que la falta de material electoral, los problemas en los sistemas digitales de la ONPE y los miles de ciudadanos que no han podido votar en el horario establecido son situaciones que no admiten justificación y exigen una respuesta inmediata del Estado.

El comunicado enfatizó que “ampliar el horario de votación no es gestión: es la prueba del fracaso de una preparación que debió ser irreprochable” y reclamó responsabilidades claras, una investigación transparente y que ningún ciudadano quede sin sufragar por fallas previsibles.

En el mismo contexto, la Asociación de Exportadores (ADEX) solicitó que el horario de votación se extienda hasta las 7 de la noche, argumentando que la magnitud de los retrasos pone en riesgo el derecho al sufragio de miles de ciudadanos.

La CCL exigió una respuesta inmediata del Estado y calificó la ampliación del horario de votación como insuficiente para solucionar los problemas.

RENIEC y ONPE adoptan medidas ante los retrasos

Durante la jornada, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) informó que amplió el horario de atención para la entrega de DNI en más de 200 oficinas a nivel nacional, permitiendo a los ciudadanos recoger su documento hasta las 6 de la tarde.

La medida busca facilitar la participación de quienes no contaban con su DNI y dar solución a la alta demanda registrada tras los problemas logísticos en la apertura de mesas de sufragio.

En paralelo, la ONPE dispuso la ampliación del plazo para la instalación de mesas hasta las 2 p. m. y extendió el horario de votación hasta las 6 p. m., con el objetivo de asegurar que todos los ciudadanos afectados por los retrasos puedan ejercer su derecho al voto.

Rafael López Aliaga presentó una denuncia penal contra Piero Corvetto, jefe de la ONPE, por omisión de funciones en la organización electoral. (Foto: Facebook Kllao Salsa)

Denuncias y reclamos marcan la jornada

La jornada electoral también estuvo marcada por denuncias y reclamos de diversos actores políticos. Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, presentó una denuncia penal contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

La denuncia presentada ante el Ministerio Público lo acusa de omisión de funciones y solicita su “detención inmediata” debido a las fallas en la organización del proceso. Otros gremios y ciudadanos expresaron su preocupación por la falta de garantías y la transparencia en la administración de los comicios.

En tanto, la ONPE confirmó que 15 locales de votación en Lima no recibieron el material electoral necesario, lo que impidió la instalación de mesas y dejó a los electores de esas sedes sin la posibilidad de votar.

El JNE reportó, preliminarmente, que alrededor del 30% de las mesas a nivel nacional no se habían instalado en el horario previsto, afectando a miles de ciudadanos en todo el país. Las cifras aún deben confirmarse.