Premier contradice a José Balcázar: asegura que compra de F-16 “no fue a dedo” y que presidente “tenía conocimiento” total

El jefe de Gabinete, Luis Enrique Arroyo, defendió la compra de aviones F-16 Block 70 a Estados Unidos y negó irregularidades, en respuesta a las críticas del presidente interino José María Balcázar

El jefe de Gabinete, Luis Enrique Arroyo, defendió este lunes la adquisición de una flota de aviones F-16 Block 70 a Estados Unidos y negó irregularidades en el proceso, en contraste con lo declarado el día anterior por el presidente interino José María Balcázar en una entrevista televisiva.

En diálogo con la prensa tras comparecer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, en una sesión de carácter reservado, Arroyo manifestó que se trató de “un proceso largo” que “involucró a nueve administraciones presidenciales durante 14 años”.

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“La Fuerza Aérea lo necesitaba realmente, su capacidad operativa está muy baja. Ellos lo han comprendido así. Se ha explicado todo el proceso, todo el cronograma que ha sucedido desde un inicio hasta el final y que se ha cumplido escrupulosamente y se ha pagado en la fecha establecida. (...) Son aviones totalmente nuevos y se descarta todo lo que se hablaba, que son usados”, afirmó.

Arroyo indicó que “ya se canceló la primera parte” de los 3.500 millones de dólares acordados y que el proceso sigue según lo previsto desde el inicio, pese a las críticas de Balcázar por el secretismo, ante lo cual pidió al nuevo Gobierno investigarla e incluso revertirla.

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Arroyo afirmó que la adquisición fue resultado de un proceso de 14 años que involucró a nueve gobiernos, y aseguró que la Fuerza Aérea requiere urgentemente estos aviones debido a su baja capacidad operativa

En una entrevista difundida en el programa ‘Sin rodeos’ de Panamericana Televisión, el mandatario también había afirmado que la adquisición de los F-16 “fue a dedo” y “sin licitación”, acusaciones refutadas por el jefe de Gabinete.

“No, no fue una compra a dedo, ya se ha explicado eso detenidamente. Es un procedimiento que se ha empleado, empleado secreto militar y se ha escogido la mejor oferta como está establecido”, respondió.

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Arroyo sostuvo que Balcázar “tenía conocimiento” pleno de la compra y evitó profundizar en esos comentarios. “Yo no puedo opinar sobre eso, pero se quedó esclarecido y todo ha salido bien. Todos han hecho las preguntas que han debido hacer y se han quedado satisfechos con todas las preguntas que ha habido sobre lo particular”, concluyó.

Durante el Gobierno de José Jerí, predecesor de Balcázar, el proceso de compra de aviones caza -donde competían el F-16 Block 70 estadounidense, el Gripen sueco y el Rafale francés- fue declarado secreto y se comenzó a negociar directamente con EEEU, hasta que la compra se concretó bajo advertencias hostiles del embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, si Balcázar detenía la transacción.

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Finalmente, en medio de polémica y presiones, Perú firmó el 20 de abril la adquisición de los F-16, pese a la negativa del mandatario, quien días antes anunció de manera sorpresiva que no se iba a comprar la flotilla, pues prefería dejar la decisión al Gobierno siguiente, lo que provocó la tensión diplomática con Estados Unidos y una posterior crisis en el Ejecutivo.

Arroyo aseguró que se cumplieron todos los procedimientos y que el pago inicial de los 3.500 millones de dólares ya se efectuó, descartando que los aviones sean usados y defendiendo la transparencia del proceso

“Jerí y la Fuerza Aérea eliminan a los franceses y suecos, ya no los consideran. Y sacan una disposición que dice que la compra será de carácter secreto. Por lo tanto, solamente intervendrían el vendedor y el comprador a través de la Fuerza Aérea y en esa norma excluyen al Ministerio de Economía y Finanzas, y al presidente. Era una norma interna y secreta”, dijo.

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Balcázar expuso que, cuando se presentó “el punto de quiebre”, y se tenía que decidir si se compraban aviones franceses, suecos o estadounidenses, el Gobierno de transición de Jerí acordó que ese proceso se terminara y ahí decidieron “que se debe comprar solamente a los americanos, los F-16″.

En ese sentido, criticó que esta norma dejara fuera al Ejecutivo para favorecer a un único proveedor y por tanto se redujo la intervención de los mecanismos habituales de fiscalización.

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El jefe de Estado interino aseguró que desconocía este procedimiento y que él esperaba que el proceso de compra siguiera los “cauces normales”, por lo que cuando estaba prevista la firma, anunció -en una entrevista radial- que la adquisición no se daría durante su mandato.