ONPE confirma que la segunda vuelta electoral usará solo actas en papel, dejando de lado el registro electrónico STAE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que para la segunda vuelta de las Elecciones Generales se utilizará el sistema de votación convencional con papel. El jefe interino, Bernardo Pachas, explicó que la decisión se debe a que el proceso de escrutinio será más sencillo con solo dos candidatos. | TV Perú

En medio de la crisis electoral que atraviesa el Perú tras las elecciones generales de 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que no utilizará el sistema digital de apoyo al escrutinio (STAE) en la segunda vuelta presidencial y que se volverá al voto convencional en papel.

La decisión fue confirmada por el jefe interino del organismo, Bernardo Pachas, quien explicó que el cambio responde a la simplicidad del nuevo escenario electoral, en el que solo participarán dos candidatos, a diferencia de la primera vuelta, donde compitieron más de 30 postulantes.

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Según Pachas, “para la segunda vuelta entran dos contendientes y el proceso de escrutinio es más sencillo, más práctico, más intuitivo. Es por eso que hemos pensado no usar el STAE y salir solamente con papel convencional”, afirmó en declaraciones difundidas desde la sede central de la ONPE en el Cercado de Lima.

Evaluación del sistema digital tras la primera vuelta

El sistema STAE —una herramienta tecnológica diseñada para agilizar el conteo de votos— fue utilizado durante la primera vuelta electoral del 12 de abril. Sin embargo, su aplicación se dio en un contexto marcado por múltiples cuestionamientos al proceso, incluyendo fallas logísticas, retrasos en la entrega de material electoral y dificultades en la instalación de mesas de sufragio.

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En ese escenario, la ONPE optó por priorizar un mecanismo más tradicional para la segunda vuelta, buscando reducir riesgos operativos y facilitar el escrutinio en una jornada clave para definir la presidencia.

Actas observadas retrasan resultados finales

Pachas también se refirió al avance del conteo oficial y advirtió que aún no se puede establecer una fecha exacta para la publicación de los resultados finales, debido al alto número de actas en revisión.

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Según detalló, existen miles de actas que siguen siendo evaluadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entidad encargada de resolver observaciones, impugnaciones y apelaciones dentro del proceso electoral.

Un trabajador de la ONPE revisa una hoja de resultados electorales y opera una laptop, junto a una urna transparente, simbolizando la transparencia en el proceso electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta situación mantiene en suspenso la confirmación oficial de quién acompañará a la candidata que lidera los resultados en la segunda vuelta, en medio de una disputa estrecha por el segundo lugar.

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Segunda vuelta con fecha inamovible

Pese a los cuestionamientos y retrasos, la ONPE reiteró que la segunda vuelta presidencial se realizará el 7 de junio, tal como establece el cronograma electoral vigente.

El organismo electoral ya trabaja en la logística necesaria para esta nueva jornada, que incluye la impresión de cédulas de votación, distribución de material electoral y reorganización del personal en todo el país.

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Contexto de desconfianza y ajustes en el sistema electoral

El anuncio se da en un contexto de alta tensión política y creciente desconfianza ciudadana hacia el sistema electoral, tras las irregularidades detectadas el pasado 12 de abril que motivaron denuncias de fraude por parte de Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular.

Las anomalías registradas en la primera vuelta, junto con investigaciones fiscales y cambios en la dirigencia de la ONPE con la salida de Piero Corvetto, han obligado a la institución a replantear aspectos clave de su operación bajo una intensa y crítica observación de la ciudadanía.

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Con el retorno al voto en papel, la ONPE busca asegurar mayor transparencia en el conteo de votos y disminuir los cuestionamientos en una etapa decisiva para el país.