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JNJ elegirá al nuevo jefe de la ONPE: este es el perfil y los requisitos que deben cumplir los candidatos

La inscripción de candidatos para el concurso público estará abierta hasta el próximo 8 de mayo, según el cronograma oficial de la Junta Nacional de Justicia

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El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi analiza el proceso de selección del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), destacando la importancia de evaluar la trayectoria de vida y el "patrón de comportamiento" de los postulantes. | Canal N

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó la convocatoria y las bases del concurso público de méritos para seleccionar al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras la renuncia de Piero Corvetto al cargo.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución N.° 283-2026-JNJ, publicada el 29 de abril de 2026. El proceso tiene como finalidad designar a la nueva máxima autoridad de la ONPE por un periodo de cuatro años renovables, bajo criterios de meritocracia, transparencia e independencia institucional.

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Nuevo jefe de la ONPE será elegido por concurso: estos son los requisitos exigidos por la JNJ. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Nuevo jefe de la ONPE será elegido por concurso: estos son los requisitos exigidos por la JNJ. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Inscripciones estarán abiertas hasta el 8 de mayo

El Concurso Público N.° 001-2026-SN/JNJ se desarrolla en el marco de las competencias constitucionales y legales de la Junta Nacional de Justicia y de las normas que regulan el funcionamiento de la ONPE.

Según el cronograma establecido por la entidad, la inscripción de postulantes permanecerá abierta hasta el próximo 8 de mayo. Posteriormente, se iniciarán las distintas etapas de evaluación que concluirán con la elección del nuevo jefe de la ONPE a inicios de julio.

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Junta Nacional de Justicia. (Foto: Agencia Andina)
Junta Nacional de Justicia. (Foto: Agencia Andina)

Requisitos que deben cumplir los postulantes

La convocatoria establece que los candidatos deberán cumplir un perfil técnico y profesional vinculado a la conducción de organismos públicos y procesos electorales. Entre los principales requisitos figuran los siguientes:

  • Ser peruano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.
  • Tener entre 45 y 70 años de edad.
  • Contar con título profesional registrado, principalmente en carreras como Derecho, Economía o Ciencia Política.
  • Acreditar estudios de posgrado.
  • Tener al menos 10 años de experiencia profesional relacionada con gestión pública, administración o procesos electorales.
  • No haber mantenido vínculos con organizaciones políticas durante los últimos cuatro años.

Asimismo, la JNJ exige que los postulantes acrediten una trayectoria basada en probidad, independencia e imparcialidad, además de conocimientos especializados en gestión pública, organización electoral, administración e informática.

La ONPE ha reforzado los requisitos con el fin de prevenir problemas logísticos como los ocurridos en la primera vuelta.
La ONPE ha reforzado los requisitos con el fin de prevenir problemas logísticos como los ocurridos en la primera vuelta. Foto: MercoPress

Así será el proceso de evaluación

El concurso público contará con cuatro etapas eliminatorias y los candidatos deberán obtener un mínimo de 70 puntos sobre 100 en cada fase para continuar en carrera.

  • Evaluación de conocimientos: equivalente al 25 % de la nota final.
  • Evaluación curricular: tendrá un peso del 20 % de la calificación total.
  • Estudio de caso y presentación de plan de trabajo para la ONPE: representará el 20 % de la nota final.

Finalmente, los postulantes pasarán por una entrevista personal ante el pleno de la Junta Nacional de Justicia. Esta fase tendrá el mayor peso dentro del proceso de selección, al representar el 35 % de la nota final. Con este concurso, la JNJ busca garantizar que la nueva autoridad de la ONPE cuente con experiencia técnica, independencia y capacidad para conducir los próximos procesos electorales y consultas populares en el país.

Piero Corvetto no tomará vacaciones tras anulación de permiso aprobado por la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/ONPE)
Piero Corvetto no tomará vacaciones tras anulación de permiso aprobado por la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/ONPE)

¿Cuándo juramentará el nuevo jefe de la ONPE?

La Junta Nacional de Justicia estableció que el nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) jurará el cargo el 3 de julio, conforme al cronograma oficial del concurso público. Este proceso de selección, que consta de cuatro fases eliminatorias, se realiza tras la renuncia de Piero Corvetto por irregularidades detectadas en los comicios del 12 de abril. La fecha de la juramentación fue fijada para después de la segunda vuelta electoral, prevista para el 7 de junio.

Durante el periodo de transición, la jefatura provisional de la ONPE está a cargo del abogado Bernardo Pachas, gerente general de la institución. El concurso público exige que los postulantes superen pruebas de conocimientos, revisión curricular, presentación de un plan de trabajo y entrevista personal, con el objetivo de garantizar la idoneidad técnica y la experiencia profesional de quien asuma el cargo definitivo. La Resolución N.° 283-2026-JNJ formalizó la convocatoria para seleccionar y nombrar al nuevo titular de la ONPE, en reemplazo de Corvetto, cuya dimisión fue aceptada por la JNJ pese a encontrarse en curso el proceso electoral.

ONPE fija plazo para declaración de ingresos y gastos de campaña electoral. (Foto: Agencia Andina)
ONPE fija plazo para declaración de ingresos y gastos de campaña electoral. (Foto: Agencia Andina)

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