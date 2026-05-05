Pedro Aquino es el futbolista casado que ‘trampea’: fue captado en la casa de ‘La Chocolatita’ a las 7:45 a. m., antes de entrenar

El programa 'Magaly TV: La Firme' revela un nuevo ampay que involucra al futbolista Pedro Aquino. A pesar de ser un hombre casado y con tres hijos, fue captado visitando a la modelo Raiza Martínez, conocida como 'La Chocolatita', a espaldas de su familia. La modelo cuenta todos los detalles del encuentro. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente edición de Magaly TV La Firme de este 4 de mayo volvió a encender la polémica en el mundo del espectáculo y el deporte, luego de que Magaly Medina revelara la identidad del futbolista que, según el informe, habría sido captado siendo desleal a su pareja.

El nombre que salió a la luz fue el de Pedro Aquino, seleccionado peruano, quien fue vinculado a un encuentro con una joven conocida en redes sociales como Rayza Martínez, también llamada ‘La Chocolatita’.

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Desde el inicio del programa, la conductora ya había adelantado que se trataría de una “bomba”. La expectativa creció con una promoción que describía el caso como el de “un futbolista casado, con hijos y que vistió la camiseta de la selección”, lo que generó especulación inmediata entre los televidentes. Finalmente, el informe confirmó la identidad del deportista, acompañando la revelación con imágenes y testimonios.

El futbolista Pedro Aquino es visto llegando y saliendo de la residencia de ‘La Chocolatita’ en la mañana, mientras ella concede una entrevista en otro momento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cronología de la visita de Pedro Aquino a ‘La Chocolatita’

El reportaje mostró imágenes captadas por las cámaras del programa el pasado 28 de abril, donde se observa a Pedro Aquino llegando a la vivienda de Rayza Martínez a las 7:45 de la mañana.

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Según el registro, el futbolista permaneció en el lugar aproximadamente 12 minutos antes de retirarse, un detalle que fue resaltado como parte del contexto del encuentro.

Pedro Aquino en el ojo de la tormenta tras ampay con ‘La Chocolatita’. Captura: Magaly Tv La Firme.

La propia joven brindó su versión de los hechos en entrevista con el programa. “Me pidió fotos más sensuales, sin nada, lo volví loco, parecía que tenía horas específicas. Me decía que podía bien temprano o me escribía bien tarde, plan 11:30 de la noche”, relató ‘La Chocolatita’, asegurando que la interacción con el futbolista no era reciente, sino que se remontaba a finales del año pasado.

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Según su testimonio, el contacto inicial se habría dado el 30 de diciembre a través de Instagram, y con el paso del tiempo la comunicación se habría intensificado. La joven describió un patrón de mensajes insistentes y horarios específicos en los que el futbolista la buscaba.

Pedro Aquino en el ojo de la tormenta tras ampay con ‘La Chocolatita’. Captura: Magaly Tv La Firme.

La visita fue breve

El momento más comentado del informe fue la descripción del encuentro en sí. “Fue algo rápido, me tenía ganas, de todas maneras”, afirmó Rayza Martínez, al referirse a la breve visita del jugador.

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Además, la joven aseguró que el futbolista habría tomado precauciones para no ser reconocido. “Me dijo que no hable nadie, vino encapuchado”, señaló, sugiriendo que existía una intención de mantener el encuentro en reserva.

Pedro Aquino en el ojo de la tormenta tras ampay con ‘La Chocolatita’. Captura: Magaly Tv La Firme.

En un tono más directo, ‘La Chocolatita’ también envió un mensaje a la pareja del futbolista. “Yo a la mujer le digo que él es un picaflor. Quizá no soy la única chica con que chatea, es bien insistente porque conversamos desde el año pasado”, expresó, insinuando que podría haber otras personas involucradas en situaciones similares.

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El informe fue presentado por Magaly Medina con su característico estilo frontal, enmarcando el caso dentro de una narrativa de infidelidad que involucra a una figura pública con familia constituida. La conductora enfatizó el contraste entre la imagen del futbolista y los hechos mostrados en pantalla, reforzando el impacto mediático de la revelación.

Pedro Aquino en el ojo de la tormenta tras ampay con ‘La Chocolatita’. Captura: Magaly Tv La Firme.

Hasta el momento, Pedro Aquino no ha emitido un pronunciamiento público sobre las acusaciones presentadas en el programa. Tampoco se ha conocido una respuesta oficial por parte de su entorno cercano, lo que mantiene el caso abierto en el plano mediático.

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Pedro Aquino en el ojo de la tormenta tras ampay con ‘La Chocolatita’. Captura: Magaly Tv La Firme.