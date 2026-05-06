Perú

Elecciones 2026: Este jueves 7 de mayo el Perú sabrá quién pasa a segunda vuelta con Keiko Fujimori

El Jurado Nacional de Elecciones fijó la fecha límite para culminar el recuento de votos y definir quién enfrentará a la candidata de Fuerza Popular en el balotaje

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Keiko Fujimori espera rival en segunda vuelta, según cifras de la ONPE. Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga en cerrada disputa. Composición Infobae
Keiko Fujimori espera rival en segunda vuelta, según cifras de la ONPE. Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga en cerrada disputa. Composición Infobae

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció que este jueves 7 de mayo el país conozca oficialmente quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral en las Elecciones Presidenciales 2026.

La medida, publicada en el portal institucional del organismo, determina que los Jurados Electorales Especiales (JEE) tienen hasta esa fecha para realizar las audiencias públicas de recuento de votos, en cumplimiento de los lineamientos generales aprobados para el proceso.

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El acuerdo del pleno del JNE introduce ajustes que simplifican procedimientos internos y define qué casos quedan excluidos del recuento, con el objetivo de agilizar la resolución de actas pendientes sin afectar los derechos de las organizaciones políticas.

Según la normativa, las actas observadas sobre votos preferenciales detectadas en los centros de cómputo de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) no forman parte del proceso de recuento, sino que se resuelven conforme a la Resolución N.° 0180-2025-JNE, mediante el cotejo de los documentos originales. Esta disposición apunta a reducir la carga administrativa y a facilitar la revisión de los resultados.

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El acuerdo fue comunicado a los JEE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y el Ministerio Público, quienes coordinan para que el proceso avance de manera eficiente y transparente.

Ilustración en acuarela de una mano depositando una boleta en una urna con 'SEGUNDA VUELTA' y 'ONPE'. De fondo, la bandera de Perú y una multitud de votantes.
Una ilustración en acuarela muestra una mano depositando un voto en la urna de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante la segunda vuelta en Perú, con la bandera nacional de fondo y una multitud de votantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pugna por el segundo lugar

Con el escrutinio en su etapa final, la ONPE ha procesado más del 98% de las actas, confirmando el pase de Keiko Fujimori a la segunda vuelta con más de 2,8 millones de votos.

El margen entre quienes disputan el segundo lugar se mantiene ajustado, con Roberto Sánchez de Juntos por el Perú y Rafael López Aliaga de Renovación Popular separados por apenas 25.000 votos. La definición depende de la revisión de actas observadas y los recursos presentados por los partidos en contienda.

Mientras la candidata de Fuerza Popular inició su recorrido por regiones clave para fortalecer su campaña, los equipos legales de los partidos continúan presentando impugnaciones y recursos ante el JNE.

Algunas agrupaciones han denunciado supuestas irregularidades y han solicitado la intervención de instancias judiciales, lo que añade tensión al proceso en la antesala del anuncio final.

El ambiente electoral está marcado por la vigilancia ciudadana y la expectativa de los votantes, que esperan conocer el nombre del candidato que enfrentará a Keiko Fujimori en el balotaje programado para el 7 de junio.

El compromiso de las autoridades es que el resultado refleje la voluntad popular, en un contexto de debate sobre la legitimidad y transparencia de los comicios.

Como se recuerda, la jornada electoral del domingo 12 de abril estuvo marcada por reportes de irregularidades, como el cierre de locales de votación y la falta de material en distintos puntos del país.

Esto llevó a que cerca de 60.000 electores no pudieran ejercer su derecho al voto y obligó a extender el proceso un día más. Además, la renuncia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, en medio de la polémica por problemas técnicos y operativos, sumó tensión al ambiente político. La Fiscalía solicitó su detención preventiva mientras se investigan las fallas registradas durante la elección.

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