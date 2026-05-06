Peruanos en guerra: Cancillería confirma que ya son 25 los connacionales que regresaron tras quedar atrapados en Rusia

Siluetas de soldados con uniformes militares caminan por un campamento cubierto de nieve, mientras la bandera rusa ondea y una mochila con un parche de la bandera peruana destaca en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Relaciones Exteriores (RR. EE.) confirmó que ya son 25 los peruanos que lograron retornar al país tras quedar atrapados en Rusia, en el contexto de la guerra con Ucrania y el fenómeno de captación de ciudadanos latinoamericanos bajo promesas de empleo.

Entre el domingo 3 y el lunes 4 de mayo, siete connacionales regresaron con apoyo de la Cancillería y la Sección Consular en Moscú, sumándose a los grupos que lograron salir desde inicios de abril.

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La cartera diplomática precisó, a través de un comunicado oficial, que el regreso de los compatriotas se realizó bajo protocolos de seguridad y acompañamiento institucional, garantizando su resguardo y el reencuentro con sus familias.

El Ministerio de Relaciones Exteriores subrayó que, por razones de protección, no es posible difundir detalles sobre los vuelos ni las rutas utilizadas, en resguardo de quienes aún permanecen en territorio ruso o se encuentran en proceso de repatriación.

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La labor de la Cancillería del Perú incluyó la coordinación con autoridades rusas y la puesta en marcha de canales de atención consular para recibir solicitudes de ayuda de peruanos expuestos a situaciones de riesgo.

Las gestiones continúan para atender casos pendientes, incluyendo ciudadanos que habrían sido alistados en las Fuerzas Armadas rusas o que no han logrado salir de zonas de conflicto.

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Comunicado de la Cancillería.

Reclamos y contrastes

Mientras la Cancillería difunde reportes sobre la asistencia y protección brindada a los connacionales retornados, familiares y abogados de los afectados señalan carencias en el procedimiento.

El abogado Percy Salinas, representante de más de 300 familias, denunció que varios peruanos repatriados arribaron en condiciones físicas y emocionales delicadas, presentando cuadros de deshidratación, bajo peso y estrés postraumático.

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Según declaró a medios locales, la atención médica y los gastos de traslado habrían recaído en las propias familias, lo que generó reclamos por una desprotección en el proceso de reintegración.

El arribo de los connacionales al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez estuvo marcado por la presencia de allegados portando carteles y buscando información sobre el paradero de sus seres queridos.

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Algunas familias reportaron dificultades para retomar el contacto con quienes permanecen en Rusia, lo que incrementa la incertidumbre y la ansiedad en quienes aguardan noticias.

La Cancillería remarcó su compromiso de continuar gestionando la repatriación y de canalizar nuevas solicitudes de ayuda a través de la embajada peruana en Moscú. El ministerio también aclaró que se están implementando protocolos de atención diferenciada para quienes lograron regresar, considerando las condiciones en que estuvieron en territorio ruso y la necesidad de un acompañamiento integral.

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“Todos los días grupos de peruanos se acercan a la línea de batalla. Hay familias que hace siete meses no saben nada de su familiar. Y lamentablemente hay peruanos que siguen viajando allá, a pesar de que esto lo estamos haciendo masivos”, comentó Salinas.

“Este gobierno se va en julio. ¿Usted cree que alguno de estos funcionarios va a poder avanzar un tratamiento de tratado de extradición? A Ecuador le tomó 8 meses extraer ochenta ecuatorianos, entre vivos y muertos”, refirió el letrado.

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